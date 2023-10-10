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«Арктическую ипотеку» хотят расширить на врачей и учителей

Дата публикации: 10 окт 2023
«Арктическую ипотеку» хотят расширить на врачей и учителей

Льготную ипотеку под 2% необходимо распространить на врачей и учителей. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Мы выступаем за то, чтобы сейчас арктическая ипотека запускалась по максимально широкому формату, так же как на Дальнем Востоке. Мы этого добьемся. Особенно это касается врачей и учителей — на эту категорию ипотека была расширена на Дальнем Востоке вне зависимости от возраста», — отметил он.

По словам министра, ипотека с господдержкой должна помочь в привлечении соцработников в отдаленные регионы. Вопрос о возможности расширения «Арктической ипотеки» уже обсуждается, подчеркнул Чекунков.

Ранее Домклик писал, что Путин поручил к 1 ноября запустить «Арктическую ипотеку» под 2% для молодых семей. Она будет действовать по аналогии с «Дальневосточной ипотекой», которая работает на следующих условиях: сумма — до 6 млн рублей, срок кредита — до 20 лет, а ставка равна 2%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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