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Минстрой допустил возведение первых домов под «Арктическую ипотеку» в 2024 году

Дата публикации: 12 сен 2023
Минстрой допустил возведение первых домов под «Арктическую ипотеку» в 2024 году

Первые многоквартирные дома для «Арктической ипотеки» могут быть построены в регионе уже в 2024 году. Об этом интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Льготная ипотека в Арктической зоне подготовлена. Минфин готовит изменения, мы их поддерживаем и ждем запуска. Жилье по этой программе можно будет купить в любом проекте, который строится по федеральному закону 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". <…> В 2024 году какие-то проекты уже могут быть построены под "Арктическую ипотеку". Надо, чтобы она была запущена», — пояснил он.

По его словам, распространение «Дальневосточной ипотеки» на Арктическую зону поспособствует увеличению объемов жилищного строительства, что даст импульс развитию логистики и промышленности стройматериалов. При этом, заметил Стасишин, объем жилищного строительства в Арктике пока минимальный.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября запустить Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей. Домклик уже писал, что Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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