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«Арктический гектар» могут расширить на два района ХМАО

Дата публикации: 15 июл 2024
«Арктический гектар» могут расширить на два района ХМАО

Правительство России с учетом доработки поддержало законопроект о распространении программы «Арктический гектар» на Белоярский и Березовский районы Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом пишет ТАСС.

В рамках программы «Арктический гектар» можно бесплатно получить земельный участок площадью до 1 гектара в Арктической зоне России для строительства жилья и создания бизнеса.

В марте в ее состав включили Белоярский и Березовский районы ХМАО, отмечают авторы инициативы. В связи с чем предлагается распространить «Арктический гектар» на эти территории. Такая мера, как указано в пояснительной записке, поможет предотвратить отток населения с Севера.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в заключении кабмина.

По оценке авторов документа, на реализацию закона, а именно на доработку специальной информационной системы, нужно 50 млн руб. Правительство, в свою очередь, отметило, что в бюджете уже предусмотрено на это 64 млн руб., поэтому дополнительные расходы не потребуются. Такие данные необходимо отразить в законопроекте.

Кроме этого, в кабмине заявили, что доработать систему нужно не ранее 1 августа 2025 года. Таким образом, закон должен вступить в силу позже этой даты. Сейчас в документе указан другой срок — 1 января.

Материалы по теме:

Арктический гектар: как бесплатно получить землю

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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