«Арктический гектар» хотят распространить на ряд территорий Уральского федерального округа
Программу «Арктический гектар», которая позволяет бесплатно получить землю, предложили расширить на некоторые территории Уральского федерального округа. Такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
«Мы выступили с инициативой законопроекта по реализации прав граждан на участие в программе "Гектар Арктики" на территории Белоярского и Березовского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, которые стали Арктической зоной совсем недавно. Но на этом можно не останавливаться и рассмотреть вопрос о распространении этой программы на некоторые территории Уральского федерального округа», — сказал он.
В рамках программы «Арктический гектар» можно бесплатно получить земельный участок площадью до 1 гектара в Арктической зоне России для строительства жилья и создания бизнеса.
К этой зоне в том числе относятся все районы Ямало-Ненецкого автономного округа и два района Ханты-Мансийского автономного округа, которые входят в состав УрФО.
В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о включении в состав Арктической зоны РФ Белоярского и Березовского районов ХМАО. Затем, в июне, Сбер расширил на них «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку.
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