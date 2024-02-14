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В Мурманской области взяли первые 100 кредитов по «Арктической ипотеке»

Новости
Дата публикации: 14 фев 2024
1K
В Мурманской области взяли первые 100 кредитов по «Арктической ипотеке»

Первые 100 кредитов на 253 млн руб. выдали банки в Мурманской области по льготной программе «Арктическая ипотека». Об этом сообщили в Министерстве информационной политики региона.

«В Мурманской области выдали первые 100 кредитов по программе "Арктическая ипотека". С ноября 2023 года выдано льготных кредитов на общую сумму 253 млн руб.», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что жители региона подали более 1,1 тыс. заявок на «Арктическую ипотеку». Из них 505 банки уже одобрили.

Как отметила замгубернатора Мурманской области Ольга Вовк, кредитные деньги можно направить на покупку или строительство дома в том числе с использованием сертификата региональной программы «Свой дом в Арктике».

«Так, 4 из 100 выданных кредитов будут использованы северянами именно на строительство индивидуального жилого дома», — подчеркнула она.

Условия программы «Арктическая ипотека» в Сбербанке

«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость в регионах Арктической зоны РФ. В рамках нее можно взять кредит на готовое или строящееся жилье:

  • квартиру;
  • таунхаус;
  • жилой дом;
  • жилой дом c земельным участком.

Ставка — от 2%, максимальная сумма кредита — до 9 млн руб., первоначальный взнос — от 20,1%.

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Анна Кузнецова
Автор статьи
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