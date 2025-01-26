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Аналитики выяснили, в каких регионах проще накопить на свой дом

Дата публикации: 26 янв 2025
Аналитики выяснили, в каких регионах проще накопить на свой дом

Россияне в среднем могут накопить на собственный дом за 7 лет. Если говорить отдельно о регионах, то меньше всего времени это займет в Еврейской автономной и Магаданской областях — 3,4 года. Таковы данные исследования портала «Мир квартир».

Если сравнивать эти данные с результатами аналогичного исследования 2023 года, то средний срок накопления уменьшился почти на год.

Как считали аналитики:

Эксперты сравнили средние цены на дома, взятые с портала, и зарплаты по регионам, которые публиковал Росстат. При расчете учитывалась вся месячная зарплата. Средняя стоимость лота по России составляет 7,4 млн руб., а зарплата — 86,5 тыс. руб.

Как показало исследование, быстрее всего приобрести дом смогут жители Еврейской автономной и Магаданской областей — за 3,4 года. В первом случае такой срок объясняется низкими ценами, во втором — высокими доходами.

Кроме этого, в десятке регионов, где можно быстро накопить на загородное жилье, Архангельская область (3,8 года), Чукотский автономный округ (4 года), Коми (4,1 года), Курганская (4,2 года) и Кемеровская (4,6 года) области, Красноярский край (4,9 года), Ханты-Мансийский автономный округ (4,9 года) и Камчатский край (5 лет).

Дольше всего откладывать придется в Дагестане — 26,3 года, в Ингушетии — 25,6 года, а также в Чечне — 23,4 года. Причина в высокой стоимости недвижимости и небольших зарплатах.

За этими регионами следуют Санкт-Петербург (17,9 года), Севастополь (17,4 года), Москва (16,7 года), Крым (16,7 года), Московская область (15,6 года), Кабардино-Балкария (15,6 года) и Карачаево-Черкесия (15,5 года).

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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