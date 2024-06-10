Среди крупнейших регионов РФ наибольшая доля бюджетных новостроек — в Ленобласти — 99,3%
Аналитики Домклик выяснили, что самая большая доля недорогих новостроек среди крупнейших регионов России продается в Ленинградской области (99,3%). В лидерах также Воронежская (98,5%) и Свердловская области (98,2%). Речь идет о новостройках классов эконом и комфорт.
К такому выводу эксперты пришли в ходе исследования, где рассматривалась статистика актуальных объявлений, размещенных на Домклик.
Самые бюджетные варианты в сегментах эконом и комфорт предлагаются также в Волгоградской, Воронежской и Самарской областях. Цена предложения в эконом-классе близка к стоимости класса комфорт и составляет около 3-4 млн.
При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области сосредоточены наиболее дорогие лоты — по 6-7 млн рублей в классе эконом и 7-11 млн рублей в классе комфорт.
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