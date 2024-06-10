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Среди крупнейших регионов РФ наибольшая доля бюджетных новостроек — в Ленобласти — 99,3%

Дата публикации: 10 июн 2024
Среди крупнейших регионов РФ наибольшая доля бюджетных новостроек — в Ленобласти — 99,3%

Аналитики Домклик выяснили, что самая большая доля недорогих новостроек среди крупнейших регионов России продается в Ленинградской области (99,3%). В лидерах также Воронежская (98,5%) и Свердловская области (98,2%). Речь идет о новостройках классов эконом и комфорт.

К такому выводу эксперты пришли в ходе исследования, где рассматривалась статистика актуальных объявлений, размещенных на Домклик.

Самые бюджетные варианты в сегментах эконом и комфорт предлагаются также в Волгоградской, Воронежской и Самарской областях. Цена предложения в эконом-классе близка к стоимости класса комфорт и составляет около 3-4 млн.

Распределение актуальных объявлений о продаже квартир на первичном рынке по классам Эконом, Комфорт, Бизнес и Премиум в крупнейших регионах РФ (в %). Стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв м. (в млн руб.). Стоимость показана, если доля класса в общем количестве объявлений составляет не менее 1%. Данные отсортированы по совокупной доле высокобюджетного жилья (классов Бизнес и Премиум). Данные Домклик
Распределение актуальных объявлений о продаже квартир на первичном рынке по классам Эконом, Комфорт, Бизнес и Премиум в крупнейших регионах РФ (в %). Стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв м. (в млн руб.). Стоимость показана, если доля класса в общем количестве объявлений составляет не менее 1%. Данные отсортированы по совокупной доле высокобюджетного жилья (классов Бизнес и Премиум). Данные Домклик

При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области сосредоточены наиболее дорогие лоты — по 6-7 млн рублей в классе эконом и 7-11 млн рублей в классе комфорт.

Новостройки
Новости
Цены на недвижимость
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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