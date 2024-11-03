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Аналитики назвали районы Москвы с самыми дорогими новостройками

Новости
03 нояб 2024
671
Аналитики назвали районы Москвы с самыми дорогими новостройками

Дороже всего квартиры в элитных новостройках стоят в таких столичных районах, как Остоженка и Пречистенка, Тверской и Чистые пруды. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агентства элитной недвижимости NF Group.

Так, средняя цена 1 кв. м жилья в районе Остоженки и Пречистенки в третьем квартале этого года составила 3,31 млн руб. В Тверском районе «квадрат» стоил 2,66 млн руб., на Чистых прудах — 2,57 млн руб. За квартал цены там выросли на 5%, 3% и 8% соответственно.

В топ-5 дорогих районов Москвы также вошли Якиманка с 2,55 млн руб. за 1 квадратный метр и Хамовники с 2,5 млн руб.

Во второй пятерке рейтинга — Патриаршие пруды, Плющиха, Арбат, Сретенка и Таганский район. Там «квадрат» обойдется покупателям в 2,3-1,5 млн руб.

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