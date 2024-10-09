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Самая дорогая квартира на вторичном рынке стоит 1,8 млрд рублей, выяснил Домклик

Новости
09 окт 2024
1K
Самая дорогая квартира на вторичном рынке стоит 1,8 млрд рублей, выяснил Домклик

Три самые дорогие квартиры на вторичном рынке находятся в Москве и стоят не менее 1,5 млрд руб. Таковы данные аналитиков Домклик.

Лидер рейтинга — просторная семикомнатная квартира в Хамовниках. Она расположена в здании дореволюционной постройки, которое полностью реконструировали в 2012 году. Для жителей в доме оборудованы библиотека, каминная и сигарная комнаты.

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Общая площадь квартиры — 470 «квадратов», обойдется она в 1,8 млрд руб. Там есть большая кухня, столовая с колоннами, гостиная с камином, две спальни и две детские с отдельными санузлами, несколько гардеробных, кабинет, гостевой санузел, комната для занятий спортом и хозяйственная комната.

В дизайнерской отделке использовалась лепнина, дубовый паркет, а также натуральный камень и дерево. Высота потолков достигает 3,8 м. Из панорамных окон открывается вид на Храм Христа Спасителя и здание МИД.

На втором месте — шестикомнатная квартира в доме класса делюкс на Бутиковском переулке. В жилом комплексе есть свой бассейн, фитнес-центр, детская площадка и подземный паркинг. Предусмотрена закрытая территория с круглосуточной охраной.

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Общая площадь жилья составляет 423 кв. м. Функциональная планировка включает в себя кухню, гостиную-столовую, мастер спальню с ванной и гардеробной, три детские комнаты, кабинет, постирочную, гостевой санузел. Цена квартиры — около 1,6 млрд руб.

Замыкает рейтинг двухуровневый пентхаус без отделки общей площадью 640 кв. м, из них жилая составляет 455 «квадратов». Стоимость объекта — около 1,5 млрд руб.

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Планировкой предусмотрено пять спален, кухня-гостиная, столовая, четыре санузла, гардеробные, постирочная, а также просторная терраса.

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