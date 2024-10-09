Самая дорогая квартира на вторичном рынке стоит 1,8 млрд рублей, выяснил Домклик
Три самые дорогие квартиры на вторичном рынке находятся в Москве и стоят не менее 1,5 млрд руб. Таковы данные аналитиков Домклик.
Лидер рейтинга — просторная семикомнатная квартира в Хамовниках. Она расположена в здании дореволюционной постройки, которое полностью реконструировали в 2012 году. Для жителей в доме оборудованы библиотека, каминная и сигарная комнаты.
Общая площадь квартиры — 470 «квадратов», обойдется она в 1,8 млрд руб. Там есть большая кухня, столовая с колоннами, гостиная с камином, две спальни и две детские с отдельными санузлами, несколько гардеробных, кабинет, гостевой санузел, комната для занятий спортом и хозяйственная комната.
В дизайнерской отделке использовалась лепнина, дубовый паркет, а также натуральный камень и дерево. Высота потолков достигает 3,8 м. Из панорамных окон открывается вид на Храм Христа Спасителя и здание МИД.
На втором месте — шестикомнатная квартира в доме класса делюкс на Бутиковском переулке. В жилом комплексе есть свой бассейн, фитнес-центр, детская площадка и подземный паркинг. Предусмотрена закрытая территория с круглосуточной охраной.
Общая площадь жилья составляет 423 кв. м. Функциональная планировка включает в себя кухню, гостиную-столовую, мастер спальню с ванной и гардеробной, три детские комнаты, кабинет, постирочную, гостевой санузел. Цена квартиры — около 1,6 млрд руб.
Замыкает рейтинг двухуровневый пентхаус без отделки общей площадью 640 кв. м, из них жилая составляет 455 «квадратов». Стоимость объекта — около 1,5 млрд руб.
Планировкой предусмотрено пять спален, кухня-гостиная, столовая, четыре санузла, гардеробные, постирочная, а также просторная терраса.
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