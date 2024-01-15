Аналитики назвали минимальную стоимость аренды квартиры в Москве
Ставки аренды жилья в старой Москве начинаются от 30 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «ИНКОМ-Недвижимость».
«В группу самых экономичных предложений в старой Москве (без Зеленоградского административного округа) входят объекты с арендными ставками от 12 тыс. руб. до 29 тыс. руб. в месяц — на них приходится 4,5% в общем составе, и это только комнаты. Стоимость найма квартир начинается от 30 тыс. руб. в месяц», — говорится в сообщении.
Как выяснили аналитики, двухкомнатные квартиры составляют 38,8% арендного рынка столицы, однокомнатные — 28,4%, трехкомнатные — 21,3%, многокомнатные — 4,7%, комнаты — 6,8%. При этом 27% жилья сдается за 30-45 тыс. руб. в месяц, 29,6% — за 46-65 тыс. руб., 38,7% — от 66 тыс. руб.
Эксперты также рассказали, что за год типичная «однушка» больше всего подорожала в Центральном административном округе — на 26,4% (69,5 тыс. руб. в 2024 году против 55 тыс. руб. в 2023-м).
За 2023 год количество объявлений о сдаче квартир сократилось на 66%. Дешевого жилья было в пять раз меньше, чем потенциальных арендаторов.