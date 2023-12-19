Не могу оплатить аренду квартиры: что делать
Никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств, в результате которых финансовое положение может резко ухудшиться. И если по ипотечным кредитам доступны программы, смягчающие финансовую нагрузку, то тем, кто снимает квартиру, приходится решать свои проблемы самостоятельно.
Выясняем, что можно сделать арендатору жилья, если нечем платить за съемную квартиру.
Используйте залог
Часто при аренде жилья квартиросъемщик вносит сразу две равные суммы: за первый и за последний месяцы проживания. Вторая сумма — залог — обеспечивает хозяину квартиры «финансовый парашют»: если съемщик решает внезапно съехать, не предупредив собственника квартиры в сроки, указанные в договоре аренды, эта сумма остается у хозяина.
Если же съемщик предупредил о своем выезде в сроки, указанные в договоре, или же срок договора на исходе, и обе стороны не заинтересованы в его пролонгации, аренда за последний месяц оплачивается внесенной заранее суммой залога.
Если хозяин квартиры не соглашается на отсрочку, предложите ему использовать сумму залога в качестве оплаты аренды за предстоящий месяц с последующим возмещением. В сложившейся ситуации это будет вполне оправданно и логично — в итоге арендодатель не потеряет свои деньги, а у вас будет время восстановить свое финансовое положение.
Ёмкий и полный проект договора, который будет учитывать все нюансы и защитит как собственника, так и арендатора, помогут составить профессиональные юристы Домклик Аренда. Также будет приложен чек-лист описи имущества.
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Найдите соседей
Возможно, кто-то из ваших знакомых тоже столкнулся с подобной проблемой, не знает, как оплачивать съемную квартиру, при этом не нашел вариантов мирно договориться со своим арендодателем.
Снимать квартиру вместе вам будет выгоднее. Так вы разделите счет, снимете с себя часть финансовой нагрузки и поможете человеку.
Обязательно согласуйте этот вопрос со своим арендодателем, иначе подселение может быстро превратиться в выселение. В некоторых договорах аренды прописан пункт о возможности подселения без дополнительного согласования с собственником квартиры.
И будьте максимально осторожны и внимательны, соглашаясь на такой шаг. Оцените свою готовность делить пространство с другим человеком. Если жизнь с посторонним человеком в закрытом помещении в формате 24/7 принесет вам дополнительный психологический дискомфорт, от этой затеи лучше отказаться.
Также помните, что процесс с заселением и выселением не только утомительный, но рискованный, а в некоторых случаях даже опасный — все действия должны быть четко спланированы, а сам переезд — максимально оперативным.
Попросите в долг
В критической ситуации можно попросить у родных или близких друзей деньги в долг. Хотя бы для оплаты квартиры за месяц. Возможно за это время вам удастся разрешить свои финансовые проблемы: найти работу, взять дополнительный проект или другую подработку.
Попросите «арендные каникулы» или снижение арендной ставки
Предложите арендодателю вариант снижения арендной ставки или «арендных каникул» на несколько месяцев. В условиях нестабильной финансовой ситуации и неопределенности найти новых квартиросъемщиков быстро и на старых условиях будет не так-то просто.
Если вы зарекомендовали себя как надежный квартиросъемщик, хозяин квартиры, скорее, пойдет вам навстречу и согласится некоторое время нести финансовые убытки, чем решит вас выселить в непростых условиях и обременит себя поиском новых жильцов, и в перспективе потеряет еще больше времени, денег и нервов.
Важно! Какие бы хорошие и доверительные отношения у вас ни сложились с собственником квартиры, все договоренности должны быть зафиксированы на бумаге — в дополнительном соглашении к договору с подписью обеих сторон, а не только в процессе устной беседы или в мессенджерах.