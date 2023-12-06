Сдаем квартиру: как выбрать арендатора
Поиск арендатора чем-то напоминает поиск спутника жизни. Во-первых, и к тому, и к другому мы всегда подходим крайне серьезно. Во-вторых, каждый искренне надеется, что и со спутником жизни, и с хорошим арендатором его ждет «и жили они долго и счастливо». И, в-третьих, в обеих ситуациях применима аксиома, что идеальных пар не существует.
Понятно, что идеальных нет, но есть принимающие, уважающие и ценящие друг друга. У каждого при желании можно обнаружить достоинства и недостатки, поэтому предлагаем сначала взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение.
Семейная пара
От этой группы арендаторов традиционно ждут обязательности, серьёзности, бережного отношения к имуществу и стабильности. Часто так и бывает, но в жизни всегда найдутся исключения. Штамп в паспорте — не гарантия добропорядочности и прочности семьи. Поэтому не стройте лишних иллюзий.
Просто пара
Казалось бы, та же семейная пара, просто без штампа в паспорте, но отношение к ним уже иное. Из-за опасений, что союз может внезапно развалиться, не каждый решится сдать им квартиру. И в этом есть своя правда. Но правда есть и в том, что отношения могут окрепнуть и перерасти в брак, который продолжится на взятой в аренду территории.
Кстати, никто не запретит вам перестраховаться и прописать в договоре минимальный срок сдачи и залог, на случай, если квартиранты без предупреждения съезжают. Это малая плата за необходимость повторного поиска арендаторов, но все же лучше, чем ничего.
Как грамотно сдать квартиру: ответы на популярные вопросы
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Семейная пара с детьми
Если у семейной пары есть дети, многие арендодатели пугаются и почему-то забывают о перечисленных выше достоинствах людей, находящихся в браке. И зря: дети — ещё больший гарант стабильности семьи. Такие пары снимают квартиры долгосрочно, так как территориально привязаны к месту жительства (поликлиникам, школам, детским садам) и не будут его просто так менять.
А что по поводу шума и испорченного ремонта? Далеко не все дети — вандалы. А если такое и случается, то адекватные родители предложат решить проблему, например, доплатив за причинённые неудобства.
Родственники или знакомые
Идеальный вариант для тех, кто сдает квартиру впервые: не надо никого искать, не надо переживать, что вас могут обмануть, не надо беспокоиться за оставленное имущество, в общем, можно спать спокойно. Только, пойдя этим путем, не забывайте — и здесь могут появиться подводные камни. Например, постоянное откладывание оплаты. Друзья же идут друг другу навстречу.
Студенты
Те, кто сами когда-то были студентами, не очень-то доверяют другим таким же. Шумные вечеринки, неряшливость, нехватка денег, недовольные соседи — этого не без основания боятся арендодатели. В такой ситуации есть три выхода: найти аккуратных и адекватных людей, перестраховаться и заранее взять контакты родителей жильцов (это обычно охлаждает юношеский пыл) или просто не сдавать жилье студентам.
Трудовые мигранты
Рабочие, приехавшие на заработки — особая категория квартиросъемщиков. Как правило, они арендуют небольшое помещение на большую группу. А когда много людей собирается в одном месте, порчи и аварий не избежать. Если у вас квартира с ремонтом — это не ваш вариант. Если жилье, откровенно говоря, так себе — почему бы не сдать его рабочим. Для успокоения заходите к ним раз в пару недель и проверяйте ситуацию на месте.
Арендаторы с животными
Пожалуй, после мигрантов и студентов арендатор с домашним любимцем — самый нелюбимый квартиросъемщик. Но, как и в ситуации с детьми, мы готовы за них вступиться. Смотрите не на наличие животного (конечно, если перед вами не тибетский мастиф, претендующий на скромную однушку), а на адекватность и аккуратность его хозяев. У хороших хозяев вряд ли будет невоспитанный питомец.
Если и не так, то ответственные люди готовы покрывать ущерб, нанесенный их животным. Кстати, вы можете попросить у потенциальных съёмщиков контакты предыдущих арендодателей и выяснить, как дикий или не очень зверь ведет себя в домашних условиях.
Как сдать квартиру в аренду и не пожалеть об этом
Сильные и независимые трудоголики
Их плюсы — стабильный доход и минимальное количество времени, которое в сутки они проводят дома, а значит, меньшая степень износа ремонта и мебели.
Но вспомним об адекватности и аккуратности — тут вы не застрахованы: человек может оказаться неряхой, который и за пару часов успеет всё раскидать. Или любителем ночного караоке — идеально помогает снимать стресс после рабочих дедлайнов. Кстати, не факт, что одинокая девушка окажется большей тихоней и аккуратисткой, чем одинокий мужчина.
Друзья, арендующие вместе
Когда одну квартиру снимают несколько друзей, арендодатель может быть спокоен, что если у одного из них возникнут материальные трудности, другие его подстрахуют. И это плюс. Но есть и минус — когда на одной площади много «хозяев», персональная ответственность каждого становится ниже, как следствие — помещение быстрее изнашивается.
Как вычислить хорошего арендатора при первом знакомстве
- Слушайте и наблюдайте, как человек общается с вами и агентом. Если чувствуете, что он склонен к манипуляциям или грубости, если вам некомфортно в его присутствии — отказывайте.
- Заметили, что арендатор внимательно всё осматривает, проверяет сантехнику на изъяны и чистоту, хочет подписать акт приёма-передачи? Скорее всего, перед вами ответственный и аккуратный человек с долгосрочными планами на квартиру.
- Пообщайтесь с арендатором о его работе, семейном положении и ближайших планах на квартиру. В ходе разговора могут выясниться важные моменты, например, что в скором времени к нему переедут пятеро братьев из Воркуты или что арендатор на дому занимается преподаванием игры на скрипке.
- Появилось ощущение, что перед вами, вроде бы, тот самый? Не говорите сразу «да». Постарайтесь проверить документы и информацию, которую получили от потенциального арендатора. Не нашли подвохов — тогда заключайте договор. Есть мелочи, которые смущают? Договоритесь об испытательном сроке.
При выборе арендатора нужно сосредоточиться не на социальном статусе, а на его личностных особенностях (поведении, манерах, пунктуальности). Отсеивая адекватных претендентов по формальным признакам, вроде наличия детей или трёх маленьких собак, вы рискуете упустить отличного арендатора.
И помните про договор аренды. Грамотно составленный документ поможет решить практически любую проблему, а злог обезопасит от непредвиденных расходов по вине арендатора.