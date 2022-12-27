Аналитики Домклик составили рейтинг крупнейших городов России по срокам строительства многоквартирных домов
Аналитики Домклик изучили данные об ипотечных сделках Сбера и составили рейтинг крупнейших городов России по средним срокам строительства многоквартирных домов. В рамках исследования рассматривались ипотечные сделки банка во втором полугодии 2022 года по покупке квартир в новостройках в городах с населением более миллиона человек.
Для каждого города было определено среднее время строительства многоквартирных домов (планируемый срок сдачи), которое включает в себя подготовительные работы на стройплощадке, проведение земляных работ, обустройство основания, монтаж коробки, подвод инженерных сетей, подготовка территории вокруг объекта и внутренние отделочные работы, ввод в эксплуатацию.
Как изменились сроки строительства во второй половине 2022 года
Ниже в таблице представлено сравнение среднего срока строительства многоквартирного дома по выданным ипотечным кредитам Сбербанка за июль и за декабрь 2022 года.
По данным о заключенных ипотечных сделках, во втором полугодии в крупнейших городах России заметного увеличения в планируемых сроках сдачи жилья не произошло. Напротив, в большинстве городов мы наблюдаем снижение сроков строительства, например, в Челябинске (-30%), Самаре (-12%), Екатеринбурге (-11%).
Рейтинг крупнейших городов по скорости строительства многоквартирных домов
Данные о заключенных сделках Сбербанка за декабрь показывают, что в крупнейших городах России среднее время строительства новостроек составляет от 2 до 5 лет. Среднее значение по стране, при этом, составляет около 2 лет 9 месяцев. Значительно меньший срок строительство занимает в Волгограде (2 года 3 месяца), Челябинске и Екатеринбурге (2 года 4 месяца). Наибольший срок строительства фиксируется в Ростове-на-Дону (4 года 1 месяц), Санкт-Петербурге (4 года 8 месяца) и Краснодаре (около 5 лет).
Все указанные сроки — примерные. На практике строительство зависит от множества факторов. Кроме того, сроки могут быть увеличены из-за технологических перерывов, связанных с природно-климатическими условиями.