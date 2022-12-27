Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
975

Аналитики Домклик составили рейтинг крупнейших городов России по срокам строительства многоквартирных домов

Дата публикации: 27 дек 2022
Аналитики Домклик составили рейтинг крупнейших городов России по срокам строительства многоквартирных домов
Содержание

Аналитики Домклик изучили данные об ипотечных сделках Сбера и составили рейтинг крупнейших городов России по средним срокам строительства многоквартирных домов. В рамках исследования рассматривались ипотечные сделки банка во втором полугодии 2022 года по покупке квартир в новостройках в городах с населением более миллиона человек.

Для каждого города было определено среднее время строительства многоквартирных домов (планируемый срок сдачи), которое включает в себя подготовительные работы на стройплощадке, проведение земляных работ, обустройство основания, монтаж коробки, подвод инженерных сетей, подготовка территории вокруг объекта и внутренние отделочные работы, ввод в эксплуатацию.

Как изменились сроки строительства во второй половине 2022 года

Ниже в таблице представлено сравнение среднего срока строительства многоквартирного дома по выданным ипотечным кредитам Сбербанка за июль и за декабрь 2022 года.

По данным о заключенных ипотечных сделках, во втором полугодии в крупнейших городах России заметного увеличения в планируемых сроках сдачи жилья не произошло. Напротив, в большинстве городов мы наблюдаем снижение сроков строительства, например, в Челябинске (-30%), Самаре (-12%), Екатеринбурге (-11%). 

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик
Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает строительство многоквартирного дома №1

Рейтинг крупнейших городов по скорости строительства многоквартирных домов

Данные о заключенных сделках Сбербанка за декабрь показывают, что в крупнейших городах России среднее время строительства новостроек составляет от 2 до 5 лет. Среднее значение по стране, при этом, составляет около 2 лет 9 месяцев. Значительно меньший срок строительство занимает в Волгограде (2 года 3 месяца), Челябинске и Екатеринбурге (2 года 4 месяца). Наибольший срок строительства фиксируется в Ростове-на-Дону (4 года 1 месяц), Санкт-Петербурге (4 года 8 месяца) и Краснодаре (около 5 лет).

Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает строительство многоквартирного дома №1

Все указанные сроки — примерные. На практике строительство зависит от множества факторов. Кроме того, сроки могут быть увеличены из-за технологических перерывов, связанных с природно-климатическими условиями.

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Что изменится в законах о недвижимости в 2023 году
61K
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
241K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Приемка квартиры в новостройке: личный опыт
23K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
799
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал