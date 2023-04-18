Аналитики Домклик рассказали, в каких регионах больше всего вырос спрос на ипотеку
Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в марте 2023 года и какие регионы вошли в топ-10 по числу выдач.
В марте 2023 года продолжилось стабильное укрепление российского рынка ипотечного кредитования. Как показала статистика Сбера, всего было заключено более 103,3 тыс. сделок на сумму около 332 млрд руб. Прирост по отношению к показателям февраля 2023 года составил 33,6% (по объему — около 34,7%).
Где больше всего вырос спрос на ипотеку
Наибольшее увеличение количества выдач наблюдается в небольших регионах с численностью населения до 1 млн человек: Республика Хакасия (+81%), Республика Мордовия (+46%), Республика Тыва (+45%). Из густонаселенных регионов наибольшее изменение фиксируется в Санкт-Петербурге (+49%).
Основанием для укрепления спроса послужили прежде всего льготные ипотечные программы, в частности:
- «Господдержка»: прирост по стране — 63%. Что интересно, наибольший приток интереса к этой программе наблюдается в небольших регионах, таких как Чеченская Республика, Магаданская область, Мурманская область, Орловская область, Владимирская область. По этим субъектам количество сделок увеличилось более, чем в 2 раза.
- Семейная ипотека: прирост по стране — 48%. В этом случае мы также фиксируем скачок спроса со стороны жителей небольших отдаленных регионов, таких как Кабардино-Балкарская Республика, Магаданская область, Сахалинская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия. Количество сделок увеличилось в 2-3 раза.
- IT-ипотека: прирост по РФ – более 73%. Помимо резкого увеличения количества сделок, мы наблюдаем расширение географии пользователей: добавились субъекты Дальневосточного федерального округа (Амурская область, Камчатский край, Республика Саха(Якутия)), Южного (Астраханская область, Республика Адыгея), а также небольшие регионы Центрального федерального округа (Липецкая и Тамбовская области).
Сохранению спроса безусловно способствовал сезонный всплеск интереса к теме загородной недвижимости: по данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, в марте было выдано около 4,4 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство (прирост 88%), и около 3 тыс. кредитов — на покупку готового дома (прирост 37%).
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик
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