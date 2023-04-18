Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
3K

Аналитики Домклик рассказали, в каких регионах больше всего вырос спрос на ипотеку

Дата публикации: 18 апр 2023
Аналитики Домклик рассказали, в каких регионах больше всего вырос спрос на ипотеку

Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в марте 2023 года и какие регионы вошли в топ-10 по числу выдач.

В марте 2023 года продолжилось стабильное укрепление российского рынка ипотечного кредитования. Как показала статистика Сбера, всего было заключено более 103,3 тыс. сделок на сумму около 332 млрд руб. Прирост по отношению к показателям февраля 2023 года составил 33,6% (по объему — около 34,7%).

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в марте 2023. Процентный прирост по отношению к февралю 2023 для каждого региона показан в скобках.
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в марте 2023. Процентный прирост по отношению к февралю 2023 для каждого региона показан в скобках.

Где больше всего вырос спрос на ипотеку

Наибольшее увеличение количества выдач наблюдается в небольших регионах с численностью населения до 1 млн человек: Республика Хакасия (+81%), Республика Мордовия (+46%), Республика Тыва (+45%). Из густонаселенных регионов наибольшее изменение фиксируется в Санкт-Петербурге (+49%).

Основанием для укрепления спроса послужили прежде всего льготные ипотечные программы, в частности:

  • «Господдержка»: прирост по стране — 63%. Что интересно, наибольший приток интереса к этой программе наблюдается в небольших регионах, таких как Чеченская Республика, Магаданская область, Мурманская область, Орловская область, Владимирская область. По этим субъектам количество сделок увеличилось более, чем в 2 раза.
  • Семейная ипотека: прирост по стране — 48%. В этом случае мы также фиксируем скачок спроса со стороны жителей небольших отдаленных регионов, таких как Кабардино-Балкарская Республика, Магаданская область, Сахалинская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия. Количество сделок увеличилось в 2-3 раза.
  • IT-ипотека: прирост по РФ – более 73%. Помимо резкого увеличения количества сделок, мы наблюдаем расширение географии пользователей: добавились субъекты Дальневосточного федерального округа (Амурская область, Камчатский край, Республика Саха(Якутия)), Южного (Астраханская область, Республика Адыгея), а также небольшие регионы Центрального федерального округа (Липецкая и Тамбовская области).

Сохранению спроса безусловно способствовал сезонный всплеск интереса к теме загородной недвижимости: по данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, в марте было выдано около 4,4 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство (прирост 88%), и около 3 тыс. кредитов — на покупку готового дома (прирост 37%).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик

Читайте также:Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека или аренда: что выгоднее? Отвечает главный аналитик Сбербанка
151K
Инструкция: как купить квартиру в ипотеку
206K
Как ускорить выход на сделку при оформлении ипотеки на Домклик
173K
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
24
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
838
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал