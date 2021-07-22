Ипотека или аренда: что выгоднее? Отвечает главный аналитик Сбербанка
Покупать жилье в ипотеку или снимать: что выгоднее? Как взвесить все «за» и «против»? Считаем и отвечаем на популярные вопросы вместе с главным аналитиком Сбербанка Михаилом Матовниковым.
Есть мнение, что арендовать жилье дешевле, чем купить его в ипотеку. Почему же многие люди покупают жилье в ипотеку вместо того, чтобы его арендовать?
Объективная реальность состоит в отсутствии российского цивилизованного рынка сдачи жилья.
Квартиры и дома, как правило, арендуются у физических лиц. В подавляющем случае это временно свободное жилье. Например, в семье подрастают дети и пока они не выросли, родители сдают одну квартиру, а сами живут в другой.
Это приводит к тому, что арендаторы полностью зависят от жизненных обстоятельств арендодателей. Когда у владельца недвижимости меняются обстоятельства, квартирантам приходится в срочном порядке искать новое жилье и съезжать.
Люди не могут рассчитывать, что проведут в арендованной квартире 5 или 10 лет, даже имея на руках договор об аренде жилья. Это приводит к тому, что они не видят смысла вкладываться в съемную квартиру: делать там ремонт, покупать хорошую бытовую технику и мебель. При неминуемом и часто внезапном переезде все это останется у собственника жилья.
Бывает и так, что арендодатели под надуманными предлогами вынуждают съехать старых жильцов, которые сделали ремонт, и сдают квартиру новым, но по более высокой цене.
Невозможность долгосрочного планирования — решающий фактор в пользу ипотеки. И вопрос тут скорее не в финансовой выгоде, а в качестве жизни.
Снимать или купить в ипотеку: считаем на примере
Допустим, ваш случай — исключение, у вас идеальная ситуация для съема квартиры. На руках есть договор, арендодатель не попросит вас съехать ближайшие 10 лет, а сама квартира вам нравится. Чтобы картинка была максимально приближена к реалиям, будем считать на конкретных примерах.
Вы снимаете двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 52 кв. м. Аренда этой квартиры обходится вам в 20 тысяч рублей в месяц. За 10 лет расходы на съемное жилье составят 2 млн 400 тысяч рублей (при условии, что арендная плата подниматься не будет).
В том же районе Екатеринбурга можно купить квартиру такой же площади в готовом кирпичном доме за 3 млн 90 тысяч рублей. Если брать ипотеку на 10 лет с первоначальным взносом 20% и по ставке 7,7% годовых, в месяц придется отдавать 29 578 рублей.
Переплата по сравнению с арендным жильем составит почти 10 тысяч рублей в месяц. На первый взгляд, покупка квартиры в ипотеку выглядит дороже.
Вот только в случае с ипотекой вы платите за свое жилье, квартира после 10 лет выплат остается у вас. Фактически вы инвестируете деньги в собственность. А в случае с арендой — отдаете 2 млн 400 тысяч и остаетесь без квартиры.
Также важно помнить, что при ипотеке вы можете вернуть до 650 000 рублей на каждого из супругов, оформив налоговый вычет. А при аренде налоговых льгот нет.
Ипотека: плюсы и минусы
➕ Возможность быстро приобрести собственное жилье, а не копить на него годами.
➕ Стоимость недвижимости со временем растет. Ее можно продать по более высокой цене, чем при покупке.
➕ Возможность делать тот ремонт, который вам нравится. Хотите новую кухню? А может решили сделать перепланировку? В своем жилье это возможно.
➕ Вложение средств и защита от инфляции. Когда вы платите за ипотеку, вы инвестируете деньги в собственное жилье. При аренде — отдаете деньги, которые к вам никогда не вернутся.
➕ Часто платеж по ипотеке соизмерим с арендными платежами, но вы платите за свое жилье, а не за чужое.
➖ Необходимость накопить сумму для первоначального взноса. В Сбербанке первоначальный взнос — от 10%.
➖ Переплата за проценты по кредиту. Чтобы посчитать на примерах и понять, как это работает, воспользуйтесь ипотечным калькулятором — переплату за проценты можно увидеть в графике платежей.
➖ Ипотека требует жесткой финансовой дисциплины. Если с хозяином квартиры можно договориться перенести оплату на несколько дней, с банком такое не пройдет — придется платить неустойку.
➖ Привязка к определенной локации. Если вы часто переезжаете, удобнее снимать. Тем не менее, жилье в ипотеке можно сдавать в аренду и этими деньгами гасить ежемесячные платежи по кредиту.
➖ Необходимость получения согласия банка на продажу или сдачу жилья в наем, если ипотека выплачена не до конца. Получить такое согласие несложно, однако это займет время.
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Аренда: плюсы и минусы
➕ Выгодно, если накоплений мало. Лучше снимать, а свободные деньги копить на вкладе: полную стоимость или бо́льший первоначальный взнос.
➕ Вы свободно можете менять жилье и образ жизни. У вас нет долгосрочных финансовых обязательств. Не нужно думать о том, как содержать свою недвижимость.
➕ Можно быстро решить квартирный вопрос.
➖ Аренда может подорожать, и тогда придется или платить больше или выбирать более бюджетное жилье. При частой смене жилья нужно тратиться на переезд и комиссию риелтору.➖ Вы не можете в полной мере распоряжаться жильем и зависите от решений собственника квартиры. Он может потребовать, чтобы вы съехали, запретить заводить животное или не разрешить повесить полку там, где вам хочется. ➖ Спустя время вы не получаете актив — недвижимость. А накопленные деньги могут обесцениться из-за инфляции.