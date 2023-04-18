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Аналитики Домклик назвали самые популярные программы льготной ипотеки

Дата публикации: 18 апр 2023
Аналитики Домклик назвали самые популярные программы льготной ипотеки

Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок СберБанка за март 2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян.

Самой востребованной по-прежнему остаётся семейная ипотека. В Сбере её можно оформить по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке).

Кредит предоставляется семьям с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет, а также семьям, в  которых есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года.

Количество выданных кредитов по льготным программам в марте 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показана зеленым, количество сделок и доля выдач по семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по сельской ипотеке — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
Количество выданных кредитов по льготным программам в марте 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показана зеленым, количество сделок и доля выдач по семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по сельской ипотеке — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

Спрос на льготную ипотеку продолжает оставаться высоким. Так, по данным Сбербанка за март 2023 года, доля выдач увеличилась с 32 до 37% — максимум за I квартал 2023 года. Столь высокое значение наблюдалось в декабре 2022 года (также 37%) на фоне ажиотажа по поводу отмены программы «Господдержка» и в апреле-мае 2022 (около 47%) из-за резкого увеличения ключевой ставки ЦБ.

По итогу месяца вновь наблюдается сохранение лидерства семейной ипотеки среди всех льготных программ: доля в общем количестве выдач по стране составила 17% (в феврале было 16%). Программа «Господдержка» также остается высоко востребованной на всероссийском рынке, но все-таки в меньшей степени: доля выдач — 16% (в феврале было 13%). Стоит отметить, что в столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург) семейная ипотека по-прежнему уступает программе «Господдержка»: разрыв составляет 4-5%.

Смягчение условий кредитования IT-специалистов в начале года привело к заметному приросту доли IT-ипотеки: в марте процент выдач увеличился до 1%, а объем превысил 7,6 млрд руб (новый рекорд за все время действия программы). Наибольший спрос по-прежнему наблюдается в Москве (3,3% от всех выдач по региону), Санкт-Петербург (2,8%) и Московская область (1,3%).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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