Аналитики Домклик назвали самые популярные программы льготной ипотеки
Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок СберБанка за март 2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян.
Самой востребованной по-прежнему остаётся семейная ипотека. В Сбере её можно оформить по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке).
Кредит предоставляется семьям с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет, а также семьям, в которых есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года.
Спрос на льготную ипотеку продолжает оставаться высоким. Так, по данным Сбербанка за март 2023 года, доля выдач увеличилась с 32 до 37% — максимум за I квартал 2023 года. Столь высокое значение наблюдалось в декабре 2022 года (также 37%) на фоне ажиотажа по поводу отмены программы «Господдержка» и в апреле-мае 2022 (около 47%) из-за резкого увеличения ключевой ставки ЦБ.
По итогу месяца вновь наблюдается сохранение лидерства семейной ипотеки среди всех льготных программ: доля в общем количестве выдач по стране составила 17% (в феврале было 16%). Программа «Господдержка» также остается высоко востребованной на всероссийском рынке, но все-таки в меньшей степени: доля выдач — 16% (в феврале было 13%). Стоит отметить, что в столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург) семейная ипотека по-прежнему уступает программе «Господдержка»: разрыв составляет 4-5%.
Смягчение условий кредитования IT-специалистов в начале года привело к заметному приросту доли IT-ипотеки: в марте процент выдач увеличился до 1%, а объем превысил 7,6 млрд руб (новый рекорд за все время действия программы). Наибольший спрос по-прежнему наблюдается в Москве (3,3% от всех выдач по региону), Санкт-Петербург (2,8%) и Московская область (1,3%).
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик
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