Айтишники рассказали, в каких городах хотели бы жить
Больше всего IT-специалистов привлекают для жизни такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование застройщика «ГК ТОЧНО».
Так, Москву выбрали 26% участников опроса, Санкт-Петербург — 18%, Краснодар — 15%. Также респондентов привлекают города Черноморского побережья (Сочи, Анапа, Новороссийск и Геленджик). В целом за них проголосовали 12% айтишников.
Кроме этого, респонденты назвали Казань (7%), Ростов-на-Дону (5%), Нижний Новгород (4%), Екатеринбург (3%), Новосибирск (2%), Красноярск, Пермь и Уфу (по 1%). Еще 5% айтишников хотели бы жить в других местах.
В рамках исследования IT-специалистов спросили, что для них важно при выборе города для жизни. Самыми распространенными ответами стали: соотношение цены и качества (29%), развитая инфраструктура (в том числе транспортная доступность) (18%), климатические условия и близость к морю (17%).
Еще для опрошенных имеет значение наличие активного IT-сообщества (9%), качественное медицинское обслуживание (9%), образовательная инфраструктура (8%) и возможности для досуга и культурного отдыха (6%).
Опрос также показал, что трети (34%) респондентов нужна квартира площадью 70-100 квадратных метров, 25% — 40-70 «квадратов», 13% достаточно 40 кв. м. Еще 10% хотели бы жилье 100 кв. м и более, а 18% выбрали частный дом.
Как организовать переезд в другой город: полезные советы, рекомендации и лайфхаки
Как программист сеньор поживший в нескольких городах могу сказать так - Сибирь и Урал это полная деградация. На юге России жить неплохо т.к. климат спасает, все остальное очень унылое. В Казани низкие зарплаты, ну и гордок небольшой. Питер неплох, но холодно, серо и часто скучно. Лучший город определенно это красавица Москва, здесь все есть для развития наших it мозгов, лучшая инфраструктура в Европе, и самые передовые технологии в медицине, бизнесе и транспорте.
Москва