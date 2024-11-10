Мы используем файлы cookie.
Купите новостройкув ипотеку со скидкойИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Айтишники рассказали, в каких городах хотели бы жить

Новости
10 нояб 2024
592
Айтишники рассказали, в каких городах хотели бы жить

Больше всего IT-специалистов привлекают для жизни такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование застройщика «ГК ТОЧНО».

Так, Москву выбрали 26% участников опроса, Санкт-Петербург — 18%, Краснодар — 15%. Также респондентов привлекают города Черноморского побережья (Сочи, Анапа, Новороссийск и Геленджик). В целом за них проголосовали 12% айтишников.

Кроме этого, респонденты назвали Казань (7%), Ростов-на-Дону (5%), Нижний Новгород (4%), Екатеринбург (3%), Новосибирск (2%), Красноярск, Пермь и Уфу (по 1%). Еще 5% айтишников хотели бы жить в других местах.

В рамках исследования IT-специалистов спросили, что для них важно при выборе города для жизни. Самыми распространенными ответами стали: соотношение цены и качества (29%), развитая инфраструктура (в том числе транспортная доступность) (18%), климатические условия и близость к морю (17%).

Еще для опрошенных имеет значение наличие активного IT-сообщества (9%), качественное медицинское обслуживание (9%), образовательная инфраструктура (8%) и возможности для досуга и культурного отдыха (6%).

Опрос также показал, что трети (34%) респондентов нужна квартира площадью 70-100 квадратных метров, 25% — 40-70 «квадратов», 13% достаточно 40 кв. м. Еще 10% хотели бы жилье 100 кв. м и более, а 18% выбрали частный дом.

Материалы по теме:

Как организовать переезд в другой город: полезные советы, рекомендации и лайфхаки

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А какой город для жизни выбрали бы вы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
П
Пользователь
19 часов назад

Как программист сеньор поживший в нескольких городах могу сказать так - Сибирь и Урал это полная деградация. На юге России жить неплохо т.к. климат спасает, все остальное очень унылое. В Казани низкие зарплаты, ну и гордок небольшой. Питер неплох, но холодно, серо и часто скучно. Лучший город определенно это красавица Москва, здесь все есть для развития наших it мозгов, лучшая инфраструктура в Европе, и самые передовые технологии в медицине, бизнесе и транспорте.

А
Айшат Х.
2 дня назад

Москва

Рекомендуем
10 лучших городов для жизни в России
12 июн 2024
150K
Готовая квартира рядом с метро: подборка самых доступных предложений в столице
07 нояб 2024
4K
Хочу купить квартиру. С чего начать?
04 мая 2024
928K
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
07 авг 2024
498K
Актуальное
Около 470 тыс. гаражей и участков оформили в России по гаражной амнистии
вчера 15:48
161
Стало известно, сколько россиян знают своих соседей
вчера 13:01
72
«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры
вчера 11:38
457
В Госдуме предложили сдавать жилье иностранцам максимум на год
вчера 10:48
174
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал