10 лучших мест для покупки новостройки в Москве
Москва — один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, и выбор места для покупки квартиры здесь может стать настоящим вызовом. Разнообразие районов, инфраструктуры и цен делает этот процесс как захватывающим, так и сложным.
В статье рассмотрели лучшие неочевидные локации с новостройками в Москве в разных ценовых категориях, которые могут удовлетворить различные потребности покупателей.
Экология
Если при выборе новостройки определяющим фактором для вас является удалённость от промышленных объектов и возможность жить рядом с лесопарковыми зонами и водоёмом, рекомендуем обратить внимание на следующие ЖК.
ЖК СберСити
СберСити в Рублёво-Архангельском — новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.
Кварталы стоят в отдалении от оживленной дороги, окруженные парками, лесными массивами и заповедниками, прудом и Москвой-рекой, а потому здесь достаточно спокойно, словно за городом. Зелёные зоны занимают 30% территории района.
Цены на квартиры начинаются от 22 млн рублей.
ЖК Новое Внуково
Жилой комплекс строится в экологически чистом районе Новой Москвы, у подножия берега реки Незнайка. Поблизости — живописные места для прогулок: народный парк «Ручеек», усадьба Старо-Никольское, Валуевский и Ульяновский лесопарки.
Цены на квартиры начинаются от 5 млн рублей.
Транспортная доступность
Возможность быстро и комфортно перемещаться по городу разными видами транспорта — один из основополагающих факторов при принятии решения в пользу приобретения квартиры.
Основываясь на рейтинге, составленном Департаментом транспорта Москвы, мы выделили два ЖК в разных ценовых категориях c высокими показателями транспортной доступности.
ЖК Матвеевский парк
Комплекс строится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе столицы. Рейтинг географической доступности ЖК — 7,4 из 10.
В трёх минутах ходьбы от комплекса находится станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. До Кутузовского проспекта добраться на машине можно за 8 минут, до ТТК — за 12 минут.
Цены на квартиры начинаются от 8 млн рублей.
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
Это ультрасовременный жилой квартал в Южнопортовом районе столицы. Удачная локация позволяет легко и быстро добраться до центра города или до любого района Москвы. Рейтинг географической доступности комплекса — 8,5 из 10.
На автомобиле можно за 2 минуты выехать на ТТК или за 7 минут доехать до Садового кольца. Станция метро «Дубровка» находится в трёх минутах ходьбы, а за 10-15 минут можно дойти до станции «Волгоградский проспект» или до станций МЦК «Дубровка» и «Угрешская».
Цены на квартиры начинаются от 21 млн рублей.
Образовательная среда
Для семей с детьми при выборе места жизни зачастую приоритетом является близость к образовательным учреждениям — детским садам, школам и вузам. Под этот критерий подходит множество столичных новостроек, но наше внимание привлекли два жилых комплекса.
ЖК Большая Академическая
ЖК строится в Тимирязевском районе, который является частью Северного административного округа Москвы.
Поблизости работают 7 детских садов, 6 школ. Рядом также расположены вузы: Московский политех (бывший Московский государственный институт печати), Институт культуры и искусств МГПУ и РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.
Цены на квартиры начинаются от 7 млн рублей.
ЖК Level Академическая
Комплекс находится в одноимённом районе на юго-западе столицы. ЮЗАО считается одним из самых развитых округов Москвы в части образовательной инфраструктуры. Здесь располагается Российская Академия наук, более 160 НИИ, крупные столичные вузы.
ОТ ЖК в пешей доступности и в 10–15 минутах на автомобиле находятся 80 детских садов, 50 школ и 30 вузов, 7 из которых входят в топ‑100 вузов России: МГУ, МГИМО, РАНХиГС, МИСИС, РУДН, РЭУ им. Плеханова и РГУ нефти и газа им. Губкина.
Цены на квартиры начинаются от 19 млн рублей.
Безопасность
К основным предпосылкам формирования безопасной среды проживания в том или ином районе можно отнести наличие престижных учебных заведений и статусной недвижимости, развитую сеть камер наружного наблюдения в данной локации и, как следствие, минимальное количество криминальных происшествий.
По этому критерию подобрали два ЖК в благоприятных для жизни районах столицы.
ЖК Level Звенигородская
Это современный жилой комплекс класса «Комфорт+», расположенный около набережной Москвы-реки. Проект строится в престижном районе Хорошёво-Мнёвники на границе с ЦАО. Основные преимущества жизни в Хорошёво-Мнёвниках — развитая транспортная и социальная инфраструктура, невысокая плотность населения, хорошая экология, благоустроенные и чистые улицы.
Цены на квартиры в ЖК Level Звенигородская начинаются от 10 млн рублей.
ЖК Событие
Комплекс находится в Раменках (ЗАО) — одном из самых безопасных районов столицы. Это премиальный квартал в исторической локации и в трендовом месте, среди зелени парков на престижном западе Москвы, в 10 минутах от Воробьёвых гор.
В Раменках располагаются МГУ и другие вузы, престижные школы, а также киностудия «Мосфильм».
Цены на квартиры в ЖК Событие начинаются от 16 млн рублей.
Деловая активность
Одним из наиболее масштабных районов сосредоточения объектов коммерческой недвижимости и деловой активности столицы можно назвать Пресненский район в ЦАО, где расположены «город в городе» Москва-Сити и Дом международной торговли.
Рядом с этой локацией мы выделили два жилых комплекса.
ЖК Шелепиха
Комплекс строится в Пресненском районе Центрального административного округа в непосредственной близости от Москва-Сити. Иметь возможность быстро попасть на деловой завтрак или встречу с друзьями в центре города — доступная реальность для жителей комплекса.
В 5 минутах ходьбы от ЖК находится стация метро «Шелепиха».
Цены на квартиры начинаются от 15 млн рублей.
ЖК River Park Кутузовский
Премиальный жилой комплекс строится в одном из самых престижных районов столицы Дорогомилово, на берегу Москвы-реки. ЖК расположен прямо напротив Москва-Сити, в 600 м от Кутузовского проспекта.
Есть прямой выезд на МКАД по Северному дублеру Кутузовского проспекта. В пешей доступности находятся 3 станции метро: «Фили», «Парк Победы», «Кутузовская», а также станция МЦД «Фили».
Цены на квартиры начинаются от 27 млн рублей.
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