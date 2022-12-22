10 главных вопросов по ипотеке, которые волновали россиян в 2022 году
- 1️⃣ Как снизить ставку по ипотеке?
- 2️⃣ Какую помощь на покупку недвижимости можно получить от государства?
- 3️⃣ Как получить налоговый вычет после покупки недвижимости в ипотеку?
- 4️⃣ Будет ли продлена ипотека с господдержкой?
- 5️⃣ Как обезопасить себя от повышения ставок по ипотеке?
- 6️⃣ Что будет со ставкой Центробанка и как это повлияет на ставки по ипотеке?
- 7️⃣ Как оформить ипотеку семьям с детьми по сниженной ставке?
- 8️⃣ Как работает ипотека по околонулевым ставкам?
- 9️⃣ Как IT-специалистам получить ипотеку по льготной ставке?
- 🔟 Как самостоятельно построить дом по ипотеке с господдержкой?
Уходящий 2022 год был очень бурным и насыщенным событиями во всех областях жизни страны. Как он проходил в сфере ипотеки и недвижимости? Собрали ответы на 10 главных вопросов, которые больше всего волновали наших читателей.
1️⃣ Как снизить ставку по ипотеке?
Если ипотека на стадии оформления, вы можете воспользоваться специальными акциями, которые позволят снизить ставку.
По действующей ипотеке СберБанка можно снизить ставку до 6% годовых, если перевести ее на условия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
Если ипотека оформлена в другом банке, вы можете рефинансировать ее в СберБанке по ставке от 5,7% годовых.
2️⃣ Какую помощь на покупку недвижимости можно получить от государства?
В первую очередь это льготные ипотечные программы, ставку по которым субсидирует государство. Сейчас на покупку недвижимости в ипотеку Сбера действует 4 льготные программы: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT» и «Дальневосточная ипотека».
Также на улучшение жилищных условий можно использовать субсидию 450 000 для многодетных семей или материнский капитал, сумма которого в 2022 году составляет от 524 427 до 693 144 рублей. Также с 2022 года материнский (семейный) капитал могут получить в том числе и отцы.
Подробнее об условиях получения льгот и субсидий от государства
3️⃣ Как получить налоговый вычет после покупки недвижимости в ипотеку?
Если вы официально работаете и получаете «белую» зарплату, то платите подоходный налог — 13%. И после покупки недвижимости часть этой суммы можно и нужно вернуть.
Налоговый вычет при ипотеке условно делится на две части — вы можете вернуть до 260 000 рублей от стоимости недвижимости и до 390 000 рублей за проценты по ипотеке. Всего можно получить до 650 000 рублей.
Также в августе 2022 года Сбер запустил новую услугу — ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощенном порядке: бесплатно, быстро и в онлайн-режиме.
Всё о получении налогового вычета
4️⃣ Будет ли продлена ипотека с господдержкой?
Программа «Господдержка» была запущена в апреле 2020 года как мера поддержки первичного рынка и распространялась только на покупку новостроек. Сегодня в рамках программы кредит можно также взять на покупку и строительство дома своими силами или с помощью подрядчика по ставке от 6,3%.
Программа неоднократно продлевалась и должна была закончиться 31 декабря 2022 года.
Но 15 декабря президент России Владимир Путин анонсировал продление программы до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%. Ранее вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв также выразил мнение, что условия программы будут скорректированы.
За период действия программы Сбер выдал 468 831 кредитов на сумму 1,3 трлн рублей и по предварительным итогам 2022 года «Господдержка» является самой популярной из льготных ипотечных программ Сбера.
«Господдержка» по ставке 6,3% действует в Сбере до конца 2022 года. Чтобы получить ипотеку по сниженной ставке, необходимо заключить кредитный договор до 31 декабря 2022 года.
Подробнее о том, как оформить ипотеку с господдержкой
5️⃣ Как обезопасить себя от повышения ставок по ипотеке?
В 2022 году года некоторые банки повысили ставки по ипотеке несмотря на то, что ключевая ставка Банка России не менялась. Поэтому многие потенциальные и действующие заемщики задались вопросом: как зафиксировать ипотечную ставку.
Если у вас уже оформлена ипотека, возможное повышение ставки вас не коснется — процентная ставка фиксируется после подписания кредитного договора на весь срок ипотеки.
Если вы только задумались о покупке недвижимости, подачу заявки лучше не откладывать на потом. После одобрения заявки ваша ставка будет зафиксирована и у вас будет 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке. Таким образом, если в течение 3 месяцев ставки по ипотеке повысятся, вас это никак не коснется.
Как обезопасить себя от повышения ставок по ипотеке
6️⃣ Что будет со ставкой Центробанка и как это повлияет на ставки по ипотеке?
Ключевая ставка Банка России напрямую влияет на ипотечные ставки в банках. Если ЦБ повышает ставку, то же самое вынужден делать и банк. И напротив, если ЦБ ставку понижает, ипотека становится доступнее.
В феврале 2022 году ключевая ставка резко поднялась до рекордных 20%, вследствие чего повысились ставки и по ипотечным программам. В течение года ставка неоднократно снижалась и к сентябрю уже уменьшилась больше чем в два раза по сравнению с началом года — до 7,5%. Дальше ставка оставалась неизменной, и сейчас она на 1% ниже того уровня, который был 1 января 2022 года. Всего за весь 2022 год ставка ЦБ менялась 8 раз: 2 повышения и 6 снижений.
Подробнее о том, что такое ключевая ставке Центробанка
7️⃣ Как оформить ипотеку семьям с детьми по сниженной ставке?
Сегодня такую ипотеку могут оформить семьи (включая родителей-одиночек с детьми), где есть хотя бы один ребенок, рожденный или усыновленный после 1 января 2018 года. Если в семье есть ребенок с инвалидностью, дата его рождения роли не играет — подавать заявку на семейную ипотеку можно.
По программе можно построить дом или купить готовое и строящееся жилье. Главное условие — покупка у юрлица: застройщика или инвестора. Программа действует до 1 июля 2024 года.
Также 15 декабря 2022 года Владимир Путин объявил, что в 2023 году льготная программагоду будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.
Подробнее о том, как оформить ипотеку семьям с детьми по льготной ставке
8️⃣ Как работает ипотека по околонулевым ставкам?
Один из главных трендов рынка недвижимости в 2022 году — субсидированная ипотека на новостройки со ставками ниже 1% и, соответственно, гораздо более низким ежемесячным платежом. Чтобы обеспечить заемщику такую скидку, застройщик берет на себя оплату процентов по долгу.
Однако цена за такую квартиру оказывается гораздо выше за счет того, что проценты, которые застройщик платит банку, зачастую «включены» в стоимость жилья.
В середине сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ставки по таким программам вводящими заемщиков в заблуждение и выступила с предложением регулировать этот вид ипотеки.
15 декабря зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что с 27 декабря 2022 года Сбербанк прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.
Подробнее о плюсах и минусах ипотеки с околонулевыми ставками
9️⃣ Как IT-специалистам получить ипотеку по льготной ставке?
В апреле 2022 года Сбер начал прием заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний.
Льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных IТ-компаний в возрасте до 44 лет с зарплатой — от 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и от 100 тысяч рублей — для остальных городов. Минимальная ставка на IT-ипотеку в Сбере ставка — от 4,7%.
К концу декабря льготную ипотеку получило уже более 5 тысячIT-специалистов из аккредитованных компаний. Общая сумма выданных кредитов превысила 47 млрд рублей.
Подробнее о том, как получить IT-ипотеку
🔟 Как самостоятельно построить дом по ипотеке с господдержкой?
В июне 2022 года Сбер объявил о запуске программы «Строительство жилого дома» без привлечения подрядчика самим заемщиком в рамках программы «Господдержка» по ставке от 6,3%.
В рамках программы можно получить кредит как на строительство жилого дома на имеющемся земельном участке, так и на одновременное приобретение участка и строительство на нем жилого дома. Также в декабре 2022 года льготная ипотека стала доступна не только на строительство, но и на его завершение.
Таким образом с июля по сентябрь доля самостоятельного строительства в общем объеме ИЖС-ипотеки в Сбере увеличилась до 35%, что аналитики связывают с расширением условий госпрограммы.