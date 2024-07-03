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Узнайте, как сдать квартиру надёжному жильцу по лучшей цене

Статьи - Налоги

Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать
03 июл 2024
425K
Как налоговая узнает о том, что собственник не платит налог на доход от сдачи квартиры в аренду
16 янв 2024
144K
Как правильно рассчитывается налог на недвижимость
28 окт 2024
127K
Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости
19 фев 2024
72K
Уплата налогов от сдачи квартиры в аренду: плюсы и минусы
14 июл 2023
20K
Как заплатить налог на имущество за детей
27 мар 2024
10K
Можно ли продать единственное жильё без уплаты налога
09 сен 2024
5K
3-НДФЛ: что это такое и как платить
07 окт 2024
1K

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