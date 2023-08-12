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Узнайте, как сдать квартиру надёжному жильцу по лучшей цене

Статьи - Аренда недвижимости

Как сдать квартиру официально и без проблем
12 авг 2023
188K
Как налоговая узнает о том, что собственник не платит налог на доход от сдачи квартиры в аренду
16 янв 2024
144K
Договор аренды или договор найма жилья: в чем разница и как составить
12 авг 2024
131K
Чем рискует собственник квартиры, если делает временную регистрацию арендатору
10 окт 2024
109K
Аренда квартиры: что проверить перед тем, как снять
26 окт 2024
72K
Как платить налог при сдаче квартиры в аренду: правила, нюансы и риски
22 июл 2024
67K
Как собственники квартир и арендаторы обманывают друг друга
18 янв 2024
66K
Кто должен платить комиссию риелтору при аренде квартиры
22 июл 2024
65K
Что такое аренда с правом последующего выкупа, и как её оформить
11 июн 2024
61K
Ремонт квартиры под аренду: основные правила
20 окт 2024
57K
Что делать, если жильцы не платят за квартиру
04 мар 2024
56K

Вопросы и ответы

Ипотечные программы
Ипотечные программы
Подача заявки на ипотеку
Подача заявки на ипотеку
Подготовка к сделке
Подготовка к сделке
Обслуживание ипотеки
Обслуживание ипотеки
Жизненные ситуации
Жизненные ситуации
Аренда: как проверить квартиросъемщика
08 фев 2024
54K
Посуточная аренда: как правильно сдавать недвижимость на короткий период
08 авг 2024
54K
Сдаем квартиру: как выбрать арендатора
06 дек 2023
51K
Дополнительное соглашение к договору аренды: особенности, примеры, регистрация
26 авг 2022
49K
Акт приема-передачи квартиры при аренде
27 апр 2024
48K
7 советов от риелторов тем, кто хочет снять квартиру
08 апр 2023
41K
Как снять жилье в аренду посуточно на Домклик
22 июн 2024
37K
Государственная регистрация договора аренды: как правильно оформить
17 окт 2024
35K
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