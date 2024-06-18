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Инструкция: приемка квартиры в новостройке
18 июн 2024
1M
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
16 июл 2024
1M
5 ошибок при покупке квартиры в новостройке
17 авг 2024
418K
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
22 окт 2024
239K
Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка
16 сен 2022
221K
Электронная регистрация сделки при покупке жилья в новостройке: инструкция
04 авг 2021
160K
Что делать, если застройщик вовремя не сдает дом
21 авг 2023
140K
Как получить скидку на квартиру от застройщика
22 авг 2024
126K
Как выбрать и купить квартиру по переуступке прав
16 окт 2024
115K
Как выбрать квартиру в новостройке: 5 главных правил
04 сен 2024
98K
5 плюсов покупки квартиры с эскроу
09 дек 2019
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Главные ошибки при приёмке квартиры
29 сен 2024
81K
Новостройка аккредитована: что это значит для покупателя квартиры
07 сен 2022
80K
Как купить квартиру в новостройке в ипотеку
30 сен 2024
77K
Когда покупать квартиру в новостройке: на этапе строительства или в готовом доме
10 авг 2018
67K
Гарантия на новостройки: кто отвечает за брак
18 янв 2024
40K
На каком этапе строительства покупать квартиру в новостройке
11 мар 2021
39K
Какие существуют классы новостроек и какой из них выбрать покупателю квартиры
26 мая 2021
37K
Как купить квартиру в новостройке в ипотеку по низкой ставке
30 мар 2021
35K
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