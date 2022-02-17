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Недвижимость
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Как поменялись цены на квартиры в Санкт-Петербурге за год

Дата публикации: 17 фев 2022
Как поменялись цены на квартиры в Санкт-Петербурге за год
Содержание

На основе открытых данных Домклик узнали, как изменились цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Санкт-Петербурге за прошедший год. 

Цены на недвижимость в Санкт-Петербурге с 2021 по 2022 гг.

В феврале 2021 года средняя стоимость жилья на вторичке в Санкт-Петербурге составляла 155 тыс. рублей за кв. м. В феврале 2022 года цены выросли до 189 тыс. рублей за «квадрат».

Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в феврале 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла почти 173 тыс. рублей. По данным за февраль 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках — 245 тыс. рублей.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Февраль 2021

155 447

Февраль 2022

188 596

Новостройки

Февраль 2021

172 500

Февраль 2022

245 430

Как изменились цены на однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге

Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге. Допустим, площадь условной «однушки» — 36 кв. м.

Купить такую квартиру на вторичном рынке в феврале 2021 года можно было за 5,6 млн рублей. А в феврале 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет 6,8 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 1,2 млн рублей.

Купить квартиру в новостройке в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года можно было за 6,2 млн рублей. В феврале текущего года цена такой же по площади квартиры — 8,8 млн рублей. Получается, что за год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли в среднем на 2,6 млн рублей.

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