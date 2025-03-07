Нужно ли страховать квартиру при сдаче в аренду
Каждый десятый россиянин страхует свою недвижимость, по данным недавнего опроса. Если сдаёте квартиру, аккуратные жильцы не панацея от нештатных ситуаций и бытовых происшествий. Расходы за порчу квартиры или соседского имущества ложатся на собственника или жильцов, в зависимости от ситуации и условий договора аренды. Но если квартира застрахована, ущерб покроет страховая компания.
В статье рассказываем, как максимально обезопасить имущество при сдаче квартиры в аренду.
Какие квартиры можно застраховать
Квартиры, которые сдаются в аренду, можно застраховать как и любую недвижимость. Более того, сейчас многие страховые компании просят отметить этот пункт при заполнении заявления. Это нужно и вам, и страховой, чтобы у всех было полное понимание о квартире.
Вы можете застраховать:
- Квартиру в ипотеке. Обязательная страховка ипотечной недвижимости распространяется на конструктивные элементы: стены, окна, входные двери, крыши и фундамент (в частных домах). Страховку можно расширить, включив защиту ремонта, мебели и техники.
- Квартиру в новостройке. Страховка при аренде защитит на случай затоплений и других неурядиц из-за жильцов, которые подпортят новый соседский ремонт.
- Квартиру в старом жилом фонде. Проводка, коммуникации и приборы могут быть устаревшими, риск нештатных ситуаций выше.
Чаще всего, со слов арендодателей, после выселения жильцов нужна замена обоев и дверей, следует из информации СМИ. Примерно 1% случаев это ущерб после пожара или затопления. Около 17−18% хозяев жаловались на то, что арендаторы не соблюдают пункты договора об оплате расходов при нанесении ущерба имуществу. Реже хозяевам приходится покупать новую бытовую технику.
От чего можно застраховать квартиру при сдаче в аренду
Даже если вы очень тщательно выбирали жильцов для сдачи квартиры, нельзя исключать различные аварии и чрезвычайные ситуации. Кроме того, есть человеческий фактор.
Как правило, банки предлагают защиту на случай:
- Бытовых происшествий: пожар, залив, бытовой взрыв или замерзание воды в трубах.
- Природных катаклизмов: наводнение, землетрясение или удар молнии.
- Преступной деятельности: кража, ограбление, порча имущества злоумышленниками.
У арендатора сложилась тяжёлая неделя, он много работал и сильно устал. Утром его завалили срочными письмами, он в суете вышел из дома на деловую встречу, забыв, что не выключил утюг. Утюг был не новый, без функции автоматического отключения.
Домой он вернулся через некоторое время и с порога же почувствовал запах дыма. В панике вбежав в комнату, он обнаружил, что забыл выключить утюг. Прибор стоял в горизонтальном положении на гладильной доске. В результате была повреждена гладильная доска, сам утюг, на стене остался след копчения.
Арендатор сразу же сообщил о происшествии хозяину. Квартира была застрахована. После сбора всех документов и фиксации ущерба собственник получил страховое возмещение.
Какое имущество в квартире можно застраховать
- Отделку и инженерное оборудование: дверные и оконные блоки, внутренние перегородки, отделочные материалы пола, потолка и стен, сантехническое и инженерное оборудование, электропроводку, электрические счетчики.
- Движимое имущество: мебель, технику, предметы интерьера, личные вещи.
- Гражданскую ответственность перед соседями.
От каких рисков можно застраховать квартиру при посуточной аренде
Большой разницы, как сдается квартира, для страховой нет. Поэтому квартиры, которые сдаются на короткий срок, страхуются, как и любая недвижимость. Просто сообщите компании, что сдаете жилье посуточно.
Страхование арендодателей на Домклик
Хозяевам, которые сдают квартиры на долгий срок через сервис Домклик.Аренда, предлагаются расширенные условия страхования с максимальной защитой от финансовых рисков.
В сервис включено страховое покрытие жилья и имущества на сумму до 2 млн рублей. Это страхование имущества в квартире, внутренней отделки, гражданской ответственности перед соседями, страхование на случай поломки инженерных коммуникаций и оборудования.
Если арендатор испортит мебель или технику, Домклик.Аренда компенсирует собственнику деньги на их ремонт или покупку. Арендодатель может обратиться несколько раз, но максимальный размер на все страховые события 2 млн рублей.
При наступлении страхового случая собственник присылает специалистам сервиса пакет документов, включая заявление с просьбой о выплате, и указывает сумму, которую хочет получить. Дальше страховая обязательно оценивает размер ущерба, анализирует, какая сумма нужна на покупку и ремонт аналогичного товара с учётом рыночной стоимости и амортизации.
Кроме этого, на Домклик.Аренда есть:
- оплата арендного платежа за жильца, если он не заплатит вовремя;
- компенсация простоя — покрытие убытков до 15 календарных дней, если арендатор выселяется досрочно;
- компенсация, если арендатор не оплатил коммуналку за последние 30 дней.
Кaк прaвильно зacтpaxoвaть квapтиpy
Шаг 1. Выбрать страховую программу и полис
Страховые программы бывают разные. Какие-то покрывают всю недвижимость, какие-то отдельные виды имущества, например коммуникации, личные и ценные вещи.
Оцените состояние своей квартиры, вспомните, какие неприятности часто случаются в вашем доме. Например, бывают подтопления из-за старых коммуникаций. Тогда есть смысл застраховать внутреннюю отделку, защитить жилье от бытовых происшествий и включить страхование ответственности перед третьими лицами (соседями).
При выборе страховой обращайте внимание на ее рeпyтaцию и срок работы нa pынкe. Изучите официальный сайт, тарифы и цены, прочитайте отзывы и расспросите знакомых, чтобы получить всю картину о взаимодействии страховой с клиентами и качестве сервиса.
На Домклик.Аренда страхование жилья и имущества по расширенному перечню рисков уже включено в сервис.
Собрать и подать документы
Полис страхования можно оформить онлайн всего за несколько минут. Заполните онлайн-заявление. Скорее всего, вам понадобятся:
- оригинал и копия паспорта;
- документы, подтверждающие право собственности на квартиру;
- описание недвижимости.
Если вы клиент банка, войдите в свой личный кабинет, и большинство данных подтянутся автоматически. Заполняя заявление, отметьте, что сдаете квартиру в аренду.
Затем оплатите полис. Иногда страховая может предложить страховку по подписке и разделить оплату по месяцам.
Нa чтo oбpaтить внимaниe
Хорошо изучите договор страхования, проверьте данные, сверьтесь, все ли риски, указанные в условиях программы, есть в документе; обратите внимание на услoвия и cpoк пoдaчи зaявлeния o cтpaxoвoм cлyчaе.
Сколько стоит страховка
По данным из открытых источников, полис страхования недвижимости стоит от 2,5 тыс. рублей.
Как получить возмещение при страховом случае
В целом процесс во многих страховых компаниях стандартный: нужно сразу сообщить о страховом случае, загрузить фотографии ущерба, подготовить комплект документов. Специалисты страховой оценят масштабы вреда. После оценки выплата поступит на карту.
Итак, зачем страховать квартиру при сдаче в аренду
✔️ Страховка поможет восстановить ремонт, мебель и технику в вашей квартире в случае повреждений, и вам не придется платить из своего кармана.
✔️ Страховка компенсирует возможные риски сдачи в аренду.
✔️ Конфликта с соседями с большой вероятностью получится избежать. Если в результате происшествия в вашей квартире пострадает соседское имущество, страховка покроет возможные судебные издержки и компенсации.
✔️ Вам будет спокойнее. Зная, что квартира застрахована, вы можете быть уверены в своей финансовой защите.
И в дополнение
Обязательно сдавайте квартиру по договору аренды. Не составляйте документ формально и для галочки, скачивая шаблоны из интернета. Не пренебрегайте заполнением акта приема-передачи квартиры и приложите к нему фотографии состояния жилья, интерьера, мебели и техники перед тем, как заедут жильцы.
Пропишите все важные условия договора сразу: порядок действий при форс-мажорных ситуациях — затоплении, выходе из строя сантехники и батарей; можно ли жильцам улучшать жильё и делать ремонт в комнатах, что именно можно делать; укажите порядок оплаты ремонта, если что-то сломалось.
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- Как получить возмещение при страховом случае
- Итак, зачем страховать квартиру при сдаче в аренду
- И в дополнение
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