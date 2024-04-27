Улица Плющиха в Москве: по следам истории — от прошлого до современности
Улица Плющиха находится в Центральном административном округе столицы, в районе Хамовники, и берет свое начало в районе Смоленской площади. Она протянулась от Смоленского бульвара (входящего в Садовое кольцо) до Ростовской набережной.
Однако знаменито местечко не тополями едиными. Квартиры на Плющихе, вторичка и новостройки, пользуются спросом в первую очередь из-за того, что район, то есть улица с прилегающими переулками, — из числа тех, что называются «тихий центр». То есть зеленый, спокойный, элитарный, находящийся в самом сердце столицы и при этом лишенный московской суеты.
История Плющихи
В XV веке в этом месте находилось подворье ростовского архиерея, вокруг которого со временем стали появляться небольшие слободы. В них поселялись работники, трудившиеся на землях духовенства. Впоследствии территория, находившаяся западнее улицы, была включена в состав села Дорогомилова. А с ее восточной стороны простиралось Девичье поле, поблизости находилась Ружейная слобода, где проживали работники Оружейной палаты, и Конюшенный двор.
Плющихой эта улица стала лишь в конце XVIII века, а до тех пор называлась сперва Саввинской, по одноименному монастырю, а затем Смоленской, поскольку по ней проходила дорога на Смоленск. Нынешнее забавное название она получила по имени кабака купца Плющева, который в то время пользовался популярностью у москвичей.
В XIII веке район Плющихи в Москве стал заселяться чиновничеством, застроившим новыми домами территорию бывших слобод. Во время пожара 1812 года сгорела только восточная сторона улицы, на западной же почти все дома сохранились, и потому даже в конце XX века здесь можно было видеть старинные деревянные постройки.
Начиная с XIX века жилые дома в округе строились уже только каменные. А в начале XX века на улице построили много доходных домов.
Почему такое название Плющиха? И где те самые три тополя? С чего вдруг Девичье поле?
Плющиха с прилегающими переулками, изгибаясь, проникает вглубь московского полуострова, окаймленного Москвой-рекой. Идет она в сторону Девичьего поля, и еще до середины XIX века жизнь здесь была практически деревенская, загородная. Писательница Л.А. Авилова, известная своими мемуарами о дружбе и знакомстве с А.П. Чеховым, жившая на Плющихе в конце позапрошлого века: «Жили мы на Плющихе, очень широкой и тихой улице, по которой рано утром и вечером пастух собирал и гнал стадо на Девичье поле… Пастух играл на рожке и хлопал кнутом так, что этот звук был похож на выстрел. Коровы мычали, ворота хлопали…». Интересно, что Чехов венчался с Книппер как раз в Крестовоздвиженской церкви на Плющихе.
Транспортная доступность
Местоположение Плющихи и прилегающих к ней переулков обеспечивает удобную транспортную доступность. Через район проходят такие важные магистрали, как Кутузовский проспект, улица Фрунзе и Крымский Вал. Ближайшие станции метро — «Киевская», «Смоленская» и «Арбатская». Кроме того, здесь проходит несколько автобусных и трамвайных маршрутов.
Район также имеет полноценную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники, спортивные площадки.
Достопримечательности
Среди обитателей района было немало знаменитых людей. В разное время здесь жили писатели Лев Толстой и Иван Бунин, художники Василий Суриков, Алексей Саврасов, Илья Репин, поэт Афанасий Фет, нейрохирург Николай Бурденко. В плющихинских переулках можно найти немало примет старой Москвы.
Дом коллежского советника Гавриила Палибина
Один из немногих сохранившихся деревянных домов. Особняк был построен в 1818 году по типовому, как сказали бы сегодня, проекту, разработанному при поддержке императорского правительства для восстановления Москвы после пожара. Дом имеет множество любопытных элементов деревянного декора: медальоны с горгонами, фигуры ихтиокентавров, мезонин.
Дом Льва Толстого
В самом начале улицы, возле Смоленской площади, позади пятизвездочного отеля «Золотое кольцо» можно найти скромный дом, в котором сегодня располагается управление ГИБДД. В XIX веке этот дом снимал отец Льва Толстого, и здесь жил в течение года восьмилетний будущий писатель. Именно этот дом описан в повести «Детство», и именно с его крыши сиганул вниз маленький Лева, захотевший «сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других». Его нашли без сознания, но, к счастью для русской литературы, выходка не сказалась на здоровье мальчика.
Доходный дом А. Л. Баумгартена
Построен архитектором Дмитрием Челищевым, дом представляет собой неоготику 1913–1914 годов. Он известен тем, что в полуподвале этого дома жил и закончил свои дни всеми забытый писатель Андрей Белый.
Церковь Михаила Архангела
Храм строился в конце XVIII века как главный в Клиническом городке Московского университета, в нем крестили новорожденных младенцев. Отсюда начинается территория знаменитых больниц, окруженная тихими зелеными сквериками. Здесь расположены памятники многим известным врачам, например Николаю Пирогову, Ивану Сеченову, Нилу Филатову.
Здесь же еще одна известная постройка: Крестовоздвиженский храм на Чистом вражке, где венчался А.П.Чехов.
Где культурно отдохнуть
Московский дворец молодёжи
Дворец объединяет в себе театрально-культурный центр, пространство для творчества и место для отдыха.
Центр оперного пения Галины Вишневской
Центр основан в 2002 году в честь известной советской оперной певицы Галины Вишневской. На сцене центра ставят оперные постановки, созданные самой артисткой: от нот до афиши и костюмов героев.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
В музее представлено одно из крупнейших в России собраний зарубежного искусства с древнейших времён до сегодняшнего дня.
В современной экспозиции вас ждут учебная коллекция тонированных гипсовых слепков с произведений Античности, Средневековья и эпохи Возрождения, собрание подлинных произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.
Также здесь находится галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.
Театр города М.
Молодой камерный театр, завоевавший внимание и сердца многих жителей столицы. В команде театра выпускники ведущих театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга: артисты, режиссеры, драматурги, художники, хореографы и композиторы.
Где поесть
Modus Restaurant
Ресторан занимает целиком старинный особняк и имеет собственную территорию. Внутреннее пространство представляет собой сплав классики и современности. Настоящий парадный ресторан — с огромным камином, хрустальными люстрами, большими столами. У ресторана есть три веранды, одна из которых работает круглый год.
Bistrot
Элегантный ресторан, в меню которого традиционные блюда Тосканы в интерьерах старинного итальянского особняка.
Образование
Детские сады
- Частные: «Discovery English Preschool», «Park Kultury Nursery», «Brosko Junior»
- Государственные: детский сад при школе №1231, детский сад при школе №1253
Школы
- Частные: «Фанскул», «Brosko School», «Soft», «Новый взгляд»
- Государственные: школа №1231, школа №2124, школа №1253
Стоит ли жить на Плющихе и в ее округе
Плющиха находится в историческом центре Москвы и входит в один из самых престижных и благоприятных для жизни районов города — Хамовники.
Плющиха с ее уютными переулками, конечно, не была исторически настолько фешенебельной, как Остоженка и Пречистенка, но респектабельной, уютной и очень зеленой была всегда. Сегодняшняя Плющиха — это часть статусных Хамовников, тем не менее сохранившая свою историческую самобытность и самодостаточность. Неподалеку шумит Садовое кольцо, Арбат, набережная Москва-реки, но на Плющихе гораздо тише, размереннее, спокойнее и как-то уютнее.
Это в хорошем смысле жилая улица: для семей с детьми, для почтенных пар. Здесь нет московской дневной суеты, нет большого количества машин и пробок, здесь зелено, здесь есть где прогуляться пешком.
В то же время это центр Москвы, с хорошей транспортной доступностью между Садовым кольцом и ТТК, с парками, стадионом, школами и ВУЗами, ресторанами, кафе. А если что-то не по вкусу или чего-то не хватает, то все это можно найти совсем рядом, на прилегающих улицах и переулках.
Жители Плющихи получают такие преимущества, как близость от центра города и транспортная доступность, развитая инфраструктура и доступная среда для семей с детьми и без. Также район Хамовники, в состав которого входит Плющиха, является одним из самых безопасных в Москве.
Стоит отметить, что рядом с Плющихой находятся Лужники, Арбат и другие туристические места, поэтому в сезон или во время мероприятий в окрестностях Плющихи может быть шумно и много народу.
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