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Недвижимость
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Тверской район Москвы

Дата публикации: 16 фев 2024
Тверской район Москвы
Содержание

Москва в прямом смысле началась отсюда, и сегодня Тверской — историческое сердце столицы. В статье расскажем обо всём, что нужно знать, если вы задумались о покупке недвижимости в этом районе.

История района

История Тверского района повторяет историю Москвы. Его территория когда-то была центром, который постепенно разрастался от стен Кремля. 

В Тверском районе довольно плотная застройка. Это обусловлено его исторической составляющей, включающей престижные дореволюционные доходные дома и парадную сталинскую застройку, особенно на главной магистрали района — Тверской улице и близлежащих улицах (Петровка, Большая и Малая Дмитровка и т.д.).

Фото эксперта
Андрей Соловьев
Партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group

Нынешний Тверской район — часть Центрального административного округа Москвы (ЦАО) — начинается от Кремлёвской набережной и, растягиваясь на север, заканчивается около Савёловского вокзала. По внешнему виду зданий Тверского района можно увидеть, как менялась городская архитектура, начиная с XVIII века до наших дней.

Инфраструктура

Инфраструктура района предлагает широкий выбор услуг, развлечений и возможностей для активной жизни и удовлетворения всех потребностей его жителей и гостей.

Интересные места Тверского района

Историческое сердце столицы славится широким спектром разнообразных мест для приятного досуга. Собрали для вас лишь небольшую их часть.

Где погулять

Сад «Эрмитаж»

Парк в самом центре города. Это отличное место для прогулок с семьёй или друзьями, романтических свиданий или уединения с природой в самом центре шумной Москвы.

Делегатский парк

Ещё один парк, но уже с развлечениями преимущественно для детей: тарзанками, лабиринтами, горками, батутами и прочим.

Тверская улица

Главная улица Москвы, на которой расположено множество ресторанов, кафе, магазинов и театров.

Где культурно отдохнуть

Большой театр

Самый известный театр России, её исторический и культурный символ. Здесь можно увидеть классический балет, оперу и концертные постановки, прогремевшие по всему миру. Театр также представляет в своём репертуаре оперетты, мюзиклы и концерты классической музыки. 

Программа Большого постоянно обновляется, и зрители могут насладиться разнообразием произведений, исполняемых на высочайшем уровне и с участием лучших артистов. Например, культовые балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин» и «Борис Годунов».

Московский театр оперетты

В репертуаре как классические произведения, так и современные постановки. Театр славится своим ярким и красочным подходом к декорациям, живыми музыкальными номерами.

Из популярных постановок в театре: «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Доходное место».

Театр имени Моссовета

Наряду с Большим, этот театр тоже является одним из крупнейших и наиболее известных театров Москвы. Программа разная: от классики до современных постановок.

Самые популярные спектакли: «Вишневый сад», «На дне», «День опричника».

Театр «Современник»

Известен своим нетривиальным подходом и актуальными спектаклями, которые отражают злободневные проблемы нынешнего общества. Классику в театре тоже уважают. Например, одними из самых популярных постановок у зрителей остаются «Иванов» Антона Чехова, «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Где вкусно поесть

В Тверском районе большой выбор заведений на любой вкус: от мишленовских ресторанов до демократичных кафе.

Турандотъ

Один из самых известных и роскошных ресторанов города. Он предлагает своим гостям не только изысканные блюда, но и неповторимый интерьер, созданный в стиле древней Китайской империи. Меню ресторана — яркие гастрономические эксперименты китайской, японской и европейской кухонь.

Twins Garden

Обладатель двух мишленовских звёзд, этот ресторан получил популярность благодаря своей уникальной концепции и высокому уровню обслуживания.

Особенностью Twins Garden является его философия «от земли к столу». Весь продукт, используемый для приготовления, выращивается на собственных органических фермах, которые находятся в разных регионах России, что гарантирует свежесть и качество каждого ингредиента.

Меню — современная интерпретация классических блюд русской и мировой кухонь.

Белуга

Известный столичный обладатель одной мишленовской звезды с изысканной атмосферой, высоким качеством обслуживания и разнообразием блюд.

Меню ресторана Белуга представляет собой современную интерпретацию классической русской и европейской кухонь. Здесь можно попробовать морепродукты, стейки, салаты, десерты. Шеф-повара ресторана постоянно следят за актуальными трендами и создают новые интересные комбинации вкусов.

Ресторан «Белуга» также известен своей впечатляющей винной картой, где представлены как классические сорта, так и редкие экземпляры.

Интерьер оформлен в элегантном стиле с использованием мрамора, не противоречащих друг другу шика и уюта, отлично подходящих для проведения деловых обедов, романтических свиданий или особых мероприятий.

Транспортная доступность

Тверской район является одним из самых центральных и популярных районов Москвы. Поэтому здесь хорошо развита транспортная инфраструктура, позволяющая жителям и гостям района комфортно передвигаться по городу: больше 10 станций метро, множество автобусных и трамвайных маршрутов. Общественный транспорт из Тверского района может доехать практически в любую точку столицы. Также развита и культура экологичного передвижения: много велодорожек и станций аренды велосипедов.

Источник https://mos.bike/
Источник https://mos.bike/

Это ощутимый плюс, ведь на главных улицах района — Тверской, 1-ой Тверской-Ямской, участку Садового кольца — практически ежедневно в часы пик образовываются сильные пробки. Также автомобилисты сталкиваются с трудностями поиска парковки, а найти место во дворах — задача со звёздочкой.

Образование

В Тверском районе Москвы находятся несколько престижных школ и детских садов, отвечающих высоким стандартам качественного образования.

Школы

Лицей НИУ ВШЭ

Одной из наиболее известных школ в районе является лицей НИУ ВШЭ — элитное образовательное учреждение, где учеников готовят к последующей учёбе в вузе.

При поступлении в лицей НИУ ВШЭ абитуриентам нужно сдать не только вступительные экзамены, но и пройти индивидуальные собеседования с представителями лицея.

Школа №179

В топ-20 школ в 2022 году на 3-м месте оказалась школа № 179, которая предлагает полный курс обучения с первого по одиннадцатый класс.

Школа №1501

Также в топ-20 школ 2022 года вошла школа №1501. Учебная программа охватывает широкий спектр предметов, включая гуманитарные, естественнонаучные и технические дисциплины.

Одна из особенностей школы — акцент на развитии творческого мышления и навыков самостоятельной работы. Ученики активно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и проектах, что способствует их комплексному личностному и интеллектуальному росту.

Детские сады

В Тверском районе также есть многочисленные учреждения, предлагающие хорошее дошкольное образование с заботой о детях. Некоторые из известных детских садов в районе:

Почему стоит жить в Тверском районе

По итогам 3 квартала 2023 года Тверской район Москвы замыкает топ-5 лидеров по концентрации предложения на первичном рынке — здесь сосредоточено 8% всех элитных квартир и апартаментов сегмента. По средневзвешенной цене предложения район является одним из самых дорогих в столице и занимает 4 строчку рейтинга с показателем 2,2 млн руб. за квадратный метр. На первых трех строчках Патриаршие пруды, Остоженка-Пречистенка и Якиманка.

Фото эксперта
Андрей Соловьев
Партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group

У Тверского богатая инфраструктура, закрывающая любые потребности его жителей. Район богат как культурными достопримечательностями, так и развлекательными и торговыми заведениями.

Кроме того, в районе множество зелёных зон, где можно отдохнуть от суеты мегаполиса.

Жизнь в Тверском олицетворяет комфорт, стабильность, эстетическое и гастрономическое разнообразие, близость ко всем знаковым точкам города, что и превращает его в один из самых привлекательных районов в Москве.

Москва
Элитная недвижимость
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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