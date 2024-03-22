Район улицы Остоженка в Москве: история, расположение, инфраструктура
Район Остоженки не случайно называют «золотой милей» — это одно из самых престижных мест столицы, где история тесно переплетается с современностью. В нашей статье мы расскажем все, что полезно знать, если вы планируете жить в этом месте.
История
Одна из самых престижных улиц Москвы — Остоженка, располагается в районе Хамовники. Точнее в районе, называемом «золотой милей».
Это элитный район Москвы между Остоженкой и Пречистенской набережной. Когда мы говорим об Остоженке, то выделяем её, как отдельный кластер в недвижимости, куда входят и другие близлежащие улицы и переулки. Недвижимость, которая располагается в этой локации, в большинстве своём относится к элитному сегменту.
История улицы Остоженка уходит корнями в XIV век: в первых упоминаниях об этом месте говорится, что здесь проходила дорога в древнее подмосковное село Семчинское.
Свое нынешнее имя улица получила в XVII веке. История названия Остоженка связана с заливными лугами, которые находились в этой местности, в пойме Москвы-реки, и активной сенозаготовкой. Остожьем в то время называли место, где устанавливали стога с сеном.
С XVI века история улицы Остоженка в Москве тесно связана с представителями московской знати, которые облюбовали это место. И уже к началу XIX века большинство домов здесь было заселено дворянами. Перед Октябрьской революцией на улице появились первые доходные дома и особняки в стиле модерн, часть из которых сохранилась до сих пор.
В 1935 году улицу переименовали в Метростроевскую — в честь строительства здесь первой ветки столичного метро. Остоженка стала первой московской улицей, которой вернули историческое название, — это произошло в 1986 году.
Новая история Остоженки началась в конце XX века, когда улицу начали активно застраивать домами по проектам именитых архитекторов, благодаря чему она обрела свой новый статус.
Инфраструктура
Инфраструктура района рассчитана на все необходимое для удобной жизни, включая большой выбор современных услуг и развлечений, а также близость исторических достопримечательностей и возможность культурного досуга.
Транспортная доступность
Как и весь центр столицы, Остоженка отличается удобной транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находится несколько станций метрополитена, развит наземный общественный транспорт. В любую точку города вы сможете добраться отсюда без проблем, особенно если учесть, что перемещение по центру на личном авто не всегда бывает комфортным из-за постоянных пробок. И все же для автовладельцев здесь оборудованы подземные паркинги. А для любителей велоспорта постоянно появляются новые велодорожки.
Где погулять неподалеку от Остоженки
Остоженка богата историей. Среди её зданий можно встретить особняки, каждый из которых несёт свою уникальную судьбу. Например, особняк Анны Кекушевой по одной из версий может быть прообразом особняка Маргариты из романа Михаила Булгакова.
Также на Остоженке находится музей Ивана Сергеевича Тургенева — это двухэтажный деревянный дом с антресолями, построенный в 1818–1819 годы, в 40–50-е годы XIX века там жила мать писателя, Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич часто гостил у неё, а события, происходившие в доме на Остоженке, легли в основу рассказа «Муму».
Улица Остоженка
Достопримечательности на Остоженке можно найти едва ли не на каждом шагу. История домов здесь — то, во что можно погрузиться с головой, неспешно прогуливаясь по улице.
Например, по адресу улица Остоженка, 38 уже 2,5 столетия стоит особняк московского губернатора П.Д. Еропкина, построенный в стиле классицизма. Сегодня здесь находится коммерческое училище.
Из достопримечательностей района стоит выделить Дипломатическую академию МИД РФ, которая находится в здании императорского лицея: его построили в память о цесаревиче Николае.
Особняк Кекушевой
Здание на Остоженке, построенное архитектором Львом Кекушевым для своей семьи в 1903 году. Особняк считается одним из выдающихся примеров московского модерна.
Некоторые искусствоведы считают, что именно этот особняк упоминается в «Мастере и Маргарите» как дом, в котором жила главная героиня. Эта теория возникла потому, что третья дочь архитектора родилась в этом особняке, а во взрослом возрасте вышла замуж за художника Сергея Топленинова, друга Булгакова.
Пречистенская набережная
Прогуливаясь по набережной, можно полюбоваться видами на храм Христа Спасителя, памятник Петру I, арт-кластер «Красный Октябрь». Набережная оборудована велодорожкой.
Где культурно отдохнуть
Неподалеку от Остоженки расположилось множество музеев и картинных галерей. Вот лишь некоторые из них.
Пушкинский музей
На Волхонке находится знаменитый на весь мир Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина — одно из крупнейших в стране хранилищ художественных собраний зарубежного искусства. Коллекция включает более 607 тысяч экземпляров. Здесь можно посмотреть на шедевры Рембрандта, Пикассо, Ван Гога. «Завтрак на траве» Клода Моне, «Вакханалия» Питера Пауля Рубенса, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Благовещение» Сандро Боттичелли — вот лишь неполный список произведений искусства, признанных мировыми шедеврами.
Галерея искусств Зураба Церетели
Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств на Пречистенке — место постоянной экспозиции произведений известного скульптора, а также выставок современных художников.
Дом-музей Тургенева
Открытый после реставрации, сегодня этот музей называют одним из лучших в Москве. Роскошному особняку, построенному в стиле ампир, больше 200 лет. Здесь проживала мать писателя, а потом тут жил и работал сам Тургенев. Например, в этом доме он написал рассказ «Бежин луг».
Где вкусно поесть
Рестораны на Остоженке рассчитаны на самую взыскательную публику: здесь можно найти все, чтобы удовлетворить самый изысканный вкус.
Vаниль
Одно из гастрономических заведений известного ресторатора Аркадия Новикова, которое открылось в 2001 году и стало практически легендарным. Здесь продумано все: и авторская кухня во французском стиле, и архитектура (пространство создано в стиле лофт). Ну а бонусом можно считать вид на храм Христа Спасителя.
15 Kitchen+Bar
Уютное местечко в Пожарском переулке давно облюбовано гурманами. Меню обновляется каждый сезон, и оно учитывает все последние мировые тенденции. Ну и сюда стоит сходить, чтобы отдать дань современному дизайну, созданному с большой любовью.
Cevicheria
Рыбный проект с перуанским уклоном открылся на Пречистенской набережной в 2017 году. Его придумала ресторатор, окончившая школу вина «Энотрия» и австрийскую академию вина WSET, Елизавета Стаханова. Главные хиты в меню: севиче из лосося или креветки. Есть raw-бар, где представлены карпаччо из осьминога, тирадито из тунца и другие дары моря, из которых составляют морское плато на двоих или на небольшую компанию.
Образование
Детские сады
- Частные: «Бэби-клуб», «Лучик», «Discovery English Preschool», «Smile Fish», «Brosko Junior»
- Государственные: детский сад при школе №1529, детский сад при школе №1231
Школы
- Частные: «Brosko School», «Айлон 7»
- Государственные: школа №1529, школа №1231.
Почему стоит жить на Остоженке и в ее окрестностях
Примерная средняя стоимость квадратного метра в старом фонде начинается от 700 000 рублей за квадратный метр, стоимость нового элитного жилья начинается в среднем от 1 700 000 рублей за квадратный метр.
Район, как и сама улица, с развитой инфраструктурой. Жизнь на Остоженке не ограничивается только роскошными квартирами. Здесь представлен весь спектр премиальных услуг: от роскошных SPA-центров и фитнес-клубов до высококлассных ресторанов, бутиков, а также музеев и театров. Благодаря близости к деловому и культурному центру города, жители этого района могут наслаждаться всеми преимуществами урбанистической жизни.
Остоженка — один из самых дорогих и самых комфортных районов для проживания в городе. Даже просто находиться здесь приятно, а проживание в этом месте сделает вашу жизнь насыщенной, интересной и даже романтичной. Удобное месторасположение, отличная инфраструктура, гастрономическое разнообразие, огромное количество мест для проведения культурного досуга и возможность без проблем добраться до любого конца Москвы — что еще нужно для счастливой жизни?
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