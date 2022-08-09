Топ-10 новостроек Москвы за июль 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
Представляем вашему вниманию рейтинг самых востребованных новостроек столицы. По данным аналитиков Домклик, именно в этих ЖК в июле 2022 года клиенты СберБанка чаще всего покупали квартиры в ипотеку.
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При подборе квартиры на Домклик ее можно бесплатно забронировать и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% в зависимости от застройщика.
1. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)🏆
Лидером рейтинга по количеству ипотечных сделок стал ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ. Этот современный жилой микрорайон строится в Новой Москве и имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка». Также на 2023 год в 12 минутах ходьбы от комплекса запланировано открытие новой станции метро «Сосенки».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 209 020 рублей. Есть скидки от застройщика (обсуждаются индивидуально в офисе продаж).
«Когда два крупных игрока, каждый с экспертизой в своём деле, создают совместный продукт, это получается выгодно, удобно и доступно клиенту. Это именно такой кейс. Мы, как девелопер, понимаем потребности клиента и ставили себе цель сделать так, чтобы абсолютно для каждого покупка квартиры в ЭкоБунино стала доступной. Наш партнёр по проекту Сбербанк нас полностью в этом поддержал».
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2. ЖК Город-парк Переделкино Ближнее
Второе место по популярности занимает ЖК Город-парк Переделкино Ближнее. Это жилой квартал, который строится в Новой Москве, в поселении Внуковское. Застройщик Абсолют Недвижимость. Территория комплекса находится в окружении двух природных лесопарков — Мещерского и Ульяновского. До станции метро «Рассказовка» можно дойти пешком за 7 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 7,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 225 053 рубля. Клиентам СберБанка предоставляются скидки — 1% от стоимости квартиры. При 100% оплате или ипотеке дисконт составляет 2%.
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3. ЖК Новое Внуково
В тройку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёл ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве в экологичном районе на берегу реки Незнайки, в 24 км от МКАД. Путь до ближайшей станции метро — «Кокошкино» — займёт 20 минут пешком. В перспективе развитие общественного транспорта — появление станций ЖД и МЦД.
Жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получат доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры столицы.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 5,9 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 214 255 рублей. Для покупателей действует система скидок, есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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4. ЖК Бунинские луга
ЖК Бунинские луга от ГК ПИК строится в Новой Москве, в 7 км от МКАД. Территория жилого квартала находится в окружении парковых зон и прудов. До станции метро «Бунинские аллеи» можно дойти пешком за 20 минут. В 2023 году путь до метро станет еще ближе — на Сокольнической ветке в 10 минутах ходьбы от ЖК откроется станция «Новомосковская».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 248 997 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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5. ЖК Алхимово
ЖК Алхимово— это новый жилой квартал от ГК Самолет, который строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 239 261 рублей. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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6. ЖК Люблинский парк
ЖК Люблинский парк — это квартал для жизни от ГК ПИК, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2026 года. Цены на квартиры стартуют от 5,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 245 677 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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7. ЖК Город-парк Первый Московский
ЖК Город-парк Первый Московский — это проект застройщика Абсолют Недвижимость. Комплекс находится в одном из самых экологически чистых районов Новой Москвы, рядом с домами расположены благоустроенный парк «Филатов луг» и Ульяновский лесопарк. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — в 5 минутах езды на авто или в 20 минутах ходьбы находится станция метро «Филатов луг».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 188 181 рублей. При бронировании стоимость квартиры фиксируется на 2 месяца, при заключении договора в течении 10 дней предоставляется скидка 1%.
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8. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7,1 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 318 758 рубля. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 14%.
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9. ЖК Бусиновский парк
ЖК Бусиновский парк от застройщика ГК ПИК находится в в Западном Дегунино, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Ховрино». В 2023 году рядом с проектом появится новая станция метро «Яхромская». Дорога на машине до Дмитровского шоссе займёт 8 минут, до Ленинградского шоссе — 12 минут. В пяти минутах езды находится МКАД.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры начитаются от 6,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 265 347 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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10. Амурский парк
ЖК Амурский парк строится на востоке Москвы в 5 км от МКАД. Застройщик — ГК ПИК. В 10 минутах ходьбы от жилого квартала находится станция метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив». Поблизости есть сразу несколько парков — Сиреневый сад в пешей доступности и Черкизовский детский парк. В 10 минутах езды от комплекса находится национальный парк Лосиный остров.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 6,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 269 602 рубля. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 16%.
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Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком. #ИпотекаВернулась