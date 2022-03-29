Забронировать квартиру в новостройке со скидкой на ипотеку до 0,5% можно на Домклик
На Домклик можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке Сбера.
Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, их можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.
Домклик — универсальный сервис для решения всех вопросов с недвижимостью, и мы внимательно учитываем запросы клиентов. Акция была запущена в декабре прошлого года. За время запуска бронирования квартир в новостройках к проекту подключилось более 600 жилых комплексов по всей России.
Срок бронирования квартиры — до 10 дней. В течение этого периода будущая квартира в новостройке гарантировано не поступит в открытую продажу, а у вас будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.
Если вы решили забронировать квартиру, выберите ее и нажмите «Забронировать». После этого с вами свяжется менеджер и подробно объяснит все дальнейшие шаги.
А если вы хотите получить консультацию в подборе квартиры, оставьте заявку. Консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки — бесплатные услуги.