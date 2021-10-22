Как выбрать новостройку семье с детьми
Выбор семейной квартиры — непростая и ответственная задача. Такое жилье обычно приобретается надолго, поэтому покупателям нужно думать наперед и предусмотреть разные ситуации. Компания «КВС» рассказывает, какие параметры квартиры и жилого комплекса особенно важны для комфорта семей с детьми.
Большая кухня
Для семьи лучше выбирать европланировку с большой кухней-гостиной. Во-первых, здесь удобно устраивать семейные ужины и праздники. Даже если у вас младенец и вы не любите шумные домашние вечеринки, вполне возможно, что ребенок захочет собирать дома своих друзей, когда подрастет. Кроме того, европланировка легче адаптируется под меняющиеся потребности семьи. Например, из зоны гостиной при желании можно сделать еще одну компактную спальню.
Большинство планировок в современных домах «КВС» — варианты евроформата. Кроме того, в больших семейных квартирах всегда проектируется два санузла и специальные места для установки гардеробных.
Собственная социальная инфраструктура
Школа и детский сад в пешей доступности от дома — одно из главных условий для комфортной жизни с семьей. Это позволит экономить время и силы как детей, так и родителей. Кроме того, ребенок уже в младшей школе сможет ходить на уроки самостоятельно.
При выборе жилого комплекса очень важно изучить планы застройщика по созданию инфраструктуры в районе. Обратите внимание на сроки сдачи объектов и посмотрите, насколько они соотносятся с вашими запросами: появится ли садик к трехлетию ребенка?
К примеру, в кварталах «ЮгТаун» компания «КВС» построит 3 школы и 7 детских садов. Первый детский сад застройщик планирует сдать вместе с первой очередью, кварталом «Греция».
Малоэтажная застройка
Малоэтажная архитектура сама по себе благотворно влияет на самочувствие и настроение. Нам приятно находится в окружении зданий, соразмерных человеку. Однако для семей с детьми это вопрос не только психологического комфорта, но и безопасности. В невысоких домах плотность населения небольшая, благодаря чему все соседи хорошо знают друг друга. Кроме того, камерная атмосфера малоэтажных кварталов располагает к тому, чтобы беречь свой дом и двор.
ЖК «Новое Сертолово» от «КВС»
Сегодня многие застройщики поддерживают тренд на невысокую застройку. К примеру, в этом году «КВС» презентовал два новых малоэтажных жилых комплекса. Это ЖК «Любоград» с домами высотой 4 этажа и кварталы «ЮгТаун» с домами высотой 4-5 этажей.
Закрытые дворы
Двор, закрытый от машин и посторонних, — действительно безопасное пространство. Сюда можно спокойно отпустить гулять ребенка младшего школьного возраста, наблюдая за ним из окна. Малыши могут без опаски учиться ходить, бегать и ездить на велосипеде, ведь на территории нет автомобилей.
Сегодня закрытые дворы стали практически обязательной опцией для комфорт-класса. К примеру, они есть во многих объектах «КВС»: это «Любоград» в Стрельне, «ЮгТаун» в Пушкинском районе, квартал «Гармония» в «Новом Сертолово» и другие.
Доступная среда
Доступная среда — это пространство, удобное для всех членов семьи: от малышей до бабушек и дедушек. Комфорт складывается из множества мелочей: это вход в парадные и коммерческие помещения на уровне земли; лифт, на котором можно подняться даже на первый этаж, минуя лестницу, двери с доводчиком, который задерживает закрывание на 5 секунд, и многое другое. Все эти опции есть в современных домах «КВС».
Места для хранения
Большой и активной семье нужно много пространства для хранения разнообразных вещей: колясок, игрушек, самокатов, велосипедов и прочего спортивного инвентаря. При выборе жилого комплекса обязательно узнайте, есть ли в проекте кладовые. Даже если у вас нет такой необходимости прямо сейчас, ситуация может измениться, когда в семье появится второй ребенок и четвертый велосипед.
Компания «КВС» проектирует кладовые во всех жилых комплексах комфорт-класса. Кроме того, в парадных всегда имеются колясочные: это очень удобно для молодых родителей, которым не приходится каждый раз поднимать и спускать детский транспорт.
Бонус: собственный парк
ЖК «Новое Сертолово» от «КВС»
Собственной зеленой зоной могут похвастаться далеко не все жилые комплексы. Как правило, эта опция встречается только в больших проектах квартальной застройки. Таких, как Олимпийские кварталы «ЮгТаун» от «КВС».
Здесь будет разбит собственный парк отдыха «Олимпийские надежды» с гимнастическими комплексами, тренажерами, полями для командных игр, детскими площадками и амфитеатром с площадью для встреч. Такие пространства вдохновляют на то, чтобы проводить больше времени с семьей, гулять и играть с детьми, заниматься спортом и вести активный образ жизни.