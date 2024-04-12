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Штраф за отсутствие прописки в 2024 году: в каких случаях нужно платить

Недвижимость
Дата публикации: 12 апр 2024
47K
Штраф за отсутствие прописки в 2024 году: в каких случаях нужно платить
Содержание

Без регистрации по месту жительства или пребывания нельзя обратиться за социальными льготами и пособиями, записать ребёнка в школу или в детский сад, получать государственные услуги, оформить ипотеку и многое другое.

Кроме того, за отсутствие штампа в паспорте или соответствующего документа предусмотрена административная ответственность. Наказание в виде штрафа получают не только незарегистрированные жильцы, но и собственники–арендодатели.

Рассказываем подробнее, чем грозит отсутствие прописки у гражданина РФ.

Что такое прописка и зачем она нужна

Прописка или регистрация по месту жительства представляет собой отметку в паспорте с указанием места проживания человека. При её оформлении соответствующие записи также вносятся в учётные документы государственных органов.

Такой механизм учёта позволяет государству контролировать место проживания граждан, а также предоставляет им доступ к определённым госуслугам и льготам.

На заметку. Официально в России сейчас нет понятия прописки — его отменили ещё в 1993 году с введением закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Но многие и сейчас называют регистрацию по месту проживания пропиской — так сразу понятно о чём речь.

Кто и когда должен оформлять прописку

Регистрация может быть постоянной — по месту жительства, или временной — по месту пребывания. Первая — должна быть у каждого гражданина России (оформляется в виде штампа в паспорте). При смене места жительства прописаться по новому адресу нужно в течение 7 дней.

В дополнение к постоянной потребуется сделать временную регистрацию, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.

Для иностранных граждан действуют отдельные правила регистрации на территории РФ.

Какой штраф предусмотрен за отсутствие регистрации

Если не оформить временную или постоянную регистрацию в установленные законом сроки, на нарушителя может быть наложен административный штраф (здесь далее ст. 19.15.2 КоАП РФ):

  • до 5000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга
  • до 3000 рублей — для остальных субъектов РФ

Если человек снимает квартиру в другом регионе дольше 3 месяцев и у него нет временной прописки, то административная ответственность наступает в том числе и в отношении наймодателя — владельца арендуемого помещения.

Штрафы за отсутствие прописки или регистрации в 2024 году
Штрафы за отсутствие прописки или регистрации в 2024 году

Для должностных лиц и организаций штраф будет гораздо выше — до 50 000 и до 800 000 рублей соотвественно.

А если регистрацию признают фиктивной (без намерения человека проживать в помещении), в отношении нарушителя наступает уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы (ст. 322.2 УК РФ).

В каких ситуациях штрафа можно избежать

Штрафа за проживание без прописки не будет в следующих случаях:

  • Срок временного пребывания не превышает 90 дней.
  • У вас нет временной регистрации по месту пребывания, но есть постоянная в том же регионе (это правило действует в отношении Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Севастополя и Крыма).
  • Если вы являетесь близким родственником владельца помещения, в котором проживаете. К этой категории относятся супруги, родные и усыновленные дети, супруги детей, родители и их супруги, бабушки, дедушки, внуки подопечные, усыновители, опекуны, попечители, родные братья и сестры. При этом у собственника должна быть оформлена регистрация в этой же квартире.

Пример. Николай переехал в Москву из Воронежа, и первое время планирует жить в квартире своего родного брата. На этот период он может не оформлять временную регистрацию, так как помещение принадлежит близкому родственнику.

Что нельзя сделать без прописки

Помимо штрафов, отсутствие регистрации имеет и другие негативные последствия. С чем могут возникнуть сложности:

  • оформление документов — заграничного паспорта, водительских прав, пенсионного удостоверения
  • запись ребёнка в детский сад или школу
  • получение кредитов, ипотеки
  • регистрация ИП или юридического лица
  • трудоустройство или поступление в учебное заведение
  • прикрепление к поликлинике
  • участие в голосовании на выборах
  • получение мер социальной поддержки
  • регистрация брака и рождения ребёнка

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Справки и выписки
Город-миллионник
Владельцам квартир
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Приходилось платить штраф за отсутствие регистрации?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии48
П
Пользователь
13 нояб 2024

Добрый день! Скажите пожалуйста если у меня просрочена временная регистрация уже 2 месяца! Что я могу делать?

Домклик
13 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.

О
Олег С.
29 окт 2024

Здравствуйте. я постоянно прописан в Москве, но на полгода переезжаю в другой город в свою собственную квартиру мне нужно регистрировать самого себя в собственной квартире?

Домклик
31 окт 2024

Олег С.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.

П
Пользователь
12 окт 2024

Здравствуйте у меня срок временной регистрации истек но я оформил до истечения срока по другому адрессу ,У меня есть бумажка о том что я подал заявку на продление могу ли я находиться здесь или за это

предусмотрен Административный штраф?

Домклик
14 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в МВД или в МФЦ.

П
Пользователь
06 окт 2024

У меня просрочена регистрация уже почти месяц что бвдет

Домклик
08 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Если не оформить временную или постоянную регистрацию в установленные законом сроки, на нарушителя может быть наложен административный штраф (ст. 19.15.2 КоАП РФ):

до 5000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга

до 3000 рублей — для остальных субъектов РФ

П
Пользователь
02 окт 2024

Здравствуйте! я получала ВНЖ,не во время сделала прописка.а теперь мне говорят у тебя есть штраф,не могу делать прописка ,и штраф не могу плотить.из за того что ничего у меня в руках нету не какой квитанция что мне надо делать?

Домклик
07 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Рекомендуем уточнить напрямую в МВД.

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