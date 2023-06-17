Прописка в квартире: 5 главных мифов
Регистрация по месту жительства — обязательный пункт в паспорте гражданина Российской Федерации. Несмотря на всю официальность и регулирование законом, этот штамп окутан паутиной слухов и мифов.
Миф 1. Прописал — уже не выселишь
Вы дали мужу, подруге, троюродной тётке жены или кому-то ещё право постоянной регистрации в своей квартире, и теперь всё — ни выписать, ни выселить этого человека нельзя. Даже по суду. Особенно нельзя это сделать, если речь идёт о бывших супругах или тех, у кого нет своего жилья.
Как на самом деле
В действительности сделать это, конечно же, можно двумя способами:
- По вашей просьбе человек сам снимается с регистрационного учёта.
- Человека выписывают органы регистрационного учёта, основываясь на решении суда. Второй вариант актуален для случаев, когда выписываемый отказывается сделать это добровольно.
Прописка даёт только право проживания. Все остальные права — за собственником жилья.
Миф 2. Нельзя продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние
Если вы зарегистрировали в квартире несовершеннолетних, то с продажей жилья придется повременить до наступления тем 18 лет. Даже в крайних случаях никто не сделает для вас исключения и не одобрит сделку.
Как на самом деле
В действительности дело обстоит так: если в квартире зарегистрирован несовершеннолетний, собственник может продать имущество в обычном порядке, никаких дополнительных документов или разрешений не понадобится. Главное, чтобы ребенок после этого был зарегистрирован по новому месту жительства.
А вот если у несовершеннолетнего есть право собственности на продаваемое имущество, то сначала нужно получить согласие органов опеки (и это не что-то из ряда вон выходящее) и только потом заниматься сделкой купли-продажи.
Миф 3. В квартире можно прописаться через интернет без участия собственника
Ходят слухи, что в квартире без вашего ведома теперь может зарегистрироваться посторонний человек. А всё из-за упрощения порядка регистрации по месту жительства на основании постановления Правительства РФ от 5 февраля 2016 года. Сдал квартиру, а в ней раз — и прописались через интернет.
Как на самом деле
Да, идти в органы регистрационного учёта, чтобы подать документы на прописку, теперь не нужно. Но заявление от собственника жилья в пакете документов никто не отменял. Если хозяин квартиры его не писал, никто в его квартире зарегистрироваться не сможет. Каким бы способом ни подал документы.
Миф 4. Чтобы прописаться, надо заплатить госпошлину
Вы где-то слышали, что за регистрацию нужно заплатить госпошлину — 1% от минимальной заработной платы. А ещё у одной знакомой собственник попросил госпошлину 3 000 за оформление временной регистрации в съёмной квартире.
Как на самом деле
Несколько лет назад госпошлину за прописку отменили, и теперь она не взимается с граждан Российской Федерации. Не важно — постоянная или временная регистрация. Прописаться можно бесплатно. Если вас убеждают, что за регистрацию нужно платить, помните: это мошенник.
А вот для иностранных граждан эта услуга действительно платная — госпошлина 350 рублей. Оформить регистрацию иностранцу надо в течение месяца после приезда в Россию. Если за 30 дней этого не сделать, то его могут оштрафовать или депортировать.
Миф 5. В своей квартире обязательно нужно прописаться
Вы приобрели новое жильё. Теперь, не теряя времени, нужно отправляться и регистрироваться в нём. В противном случае придется платить огромный штраф за нарушение сроков.
Как на самом деле
Регистрация и право собственности никак между собой не связаны. У человека в собственности может находиться сразу несколько квартир, но прописаться он сможет только в одной из них или даже вообще в другой (у родителей, например).
Право на прописку в собственном жилье ни к чему не обязывает хозяина квартиры. Главное, чтобы у него вообще было определено место жительства.
Читайте также: Дачная амнистия: что это такое и как воспользоваться