Эксперт рассказал, что могут скрывать продавцы недвижимости для привлечения покупателей
Некоторые продавцы применяют различные уловки, чтобы побыстрее продать недвижимость. Борьба за покупателя обостряется в периоды неопределенности на рынке, когда люди находятся в растерянности, боятся, что недвижимость подорожает, и торопятся купить новое жилье. Но спешка при выборе недвижимости может обернуться проблемой в будущем.
Какие способы используют продавцы, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, на что обращать внимание, чтобы не потратить своё время зря и не лишиться денег — раccказал эксперт по недвижимости Феликс Альберт.
Завышение площади квартиры
Продавцы указывают площадь квартиры, в которую входит площадь балкона или лоджии. Если лоджия присоединена, это легитимно. Если нет, или если это балкон, то он не входит в общую площадь квартиры, и указывать площадь с учетом этих пространств — нечестно по отношению к потенциальным покупателям.
Иногда в интернете появляются сообщения, что некоторые застройщики выдают «однушки» за «двушки». Но фактически они не вводят в заблуждение. Вопрос лишь в том, как называть квартиру с кухней-гостиной и двумя спальнями: двухкомнатной или трехкомнатной? В России, так же как и в ряде других стран, это будет трёхкомнатная квартира, а, например, в США такая квартира будет считаться двухкомнатной.
Как это можно проверить
Если вам понравилась квартира, можно связаться с её владельцем и запросить план жилья, чтобы увидеть все помещения и их площадь перед просмотром. Однако и это не гарантирует честности продавца. Второй вариант — приехать на просмотр и проверить площадь квартиры лично.
Сокрытие информации об аресте и обременении
Многие не указывают информацию об обременениях или арестах, наложенных на недвижимость. Кто-то даже не знает, что это важно уточнять. Хотя это сильно усложняет сделку, и часть людей отказались бы от просмотра сразу, если бы узнали об этом заранее. Часто продавцы таких квартир занижают цены, и, конечно, это привлекает внимание потенциальных покупателей.
Скорее всего, всё выяснится позже: Росреестр просто откажет в регистрации такой сделки — она будет признана недействительной, а покупатель просто зря потратит свое время и, возможно, деньги.
Как это можно проверить
Чтобы проверить факт отсутствия или наличия ареста, можно попросить собственника предоставить выписку из ЕГРН или Федеральной кадастровой палаты. Также запросить выписку имеет право нотариус — при удостоверении сделки или совершении других действий.
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Также можно проверить юридическую чистоту квартиры с помощью Домклик и ознакомиться с полной историей жилья, чтобы избежать неприятных сюрпризов (в виде судов по долгам продавца или внезапно появившихся наследников, способных оспорить сделку). Специалисты тщательно оценивают риски для покупателя и дают рекомендации по их минимизации для максимально безопасной организации сделки.
Предупредите продавца, что вам нужно время на обдумывание и, убедившись, что с квартирой всё в порядке, назначьте дату следующей встречи.
Сокрытие информации, что сделка проводится по доверенности
Отсутствие информации о том, что сделка планируется по доверенности, с занижением цены или другими особыми условиями.
Казалось бы законную сделку купли-продажи квартиры по доверенности могут признать в суде недействительной. Например, в таких случаях: если действие доверенности прекращено; в случае смерти доверителя; если после выдачи доверенности доверителя признают недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Как это можно проверить
Задать этот вопрос заранее продавцу понравившейся вам квартиры.
Покупая квартиру по доверенности, важно знать личность, дееспособность владельца недвижимости и обстоятельства, при которых эта доверенность была выдана. Если нельзя встретиться непосредственно с собственником квартиры, проверьте срок действия доверенности, указанные реквизиты, посмотрите, что совершение действий для продажи прописаны в полномочиях доверенного лица (у него есть право подписывать договор купли-продажи, регистрировать сделку, получать деньги).
Убедитесь, что доверитель жив и действительно поручил продажу квартиры своему представителю (можно связаться с ним по видеосвязи, попросить показать данные паспорта и записать беседу).
Кроме того, доверенность должна числиться в реестре доверенностей Федеральной нотариальной палаты.
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Показ квартиры только в темное время суток
Продавец может устроить показ квартиры в тёмное время суток, чтобы покупатель не увидел недостатков дома или локации.
Какие документы проверить перед покупкой недвижимости
Все квартиры на вторичном рынке имеют юридическую историю, и часто она не совсем прозрачна. Главное, на что важно и нужно обращать внимание, — документы. Что именно нужно проверить:
Паспорт продавца. Данные в паспорте должны совпадать с указанными в других документах на недвижимость.
Свидетельство о праве собственности и другие правоустанавливающие документы (договор купли-продажи или наследования, дарения, приватизации и прочие).
Сверьте адрес квартиры, которую вы смотрели, с адресом, указанным в документах. В договоре должна быть указана полная стоимость объекта недвижимости.
Выписку из ЕГРН. С помощью этого документа вы сможете узнать, действительно ли продавец является собственником квартиры, получить информацию о других владельцах квартиры, имеющихся ограничениях, арестах, обременениях и так далее. Если обременений нет, то в этой графе будет стоять прочерк.
Выписку из домовой книги об отсутствии зарегистрированных жильцов. Проверьте данные о жильцах, зарегистрированных в квартире на данный момент времени.
Справку о наличии задолженностей по коммунальным платежам.
Покупка недвижимости — дело ответственное и серьезное. Не торопитесь, дайте себе время на раздумывание и тщательную проверку данных о квартире. Добросовестный продавец отнесётся к этому с пониманием, предоставит все нужные сведения и документы и не станет ничего скрывать.
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