Самые дорогие и самые доступные перепланировки в квартире: разбираем варианты
Перепланировка в квартире — способ изменить жилое пространство. Но чтобы изменения были законными и увеличили ликвидность квартиры, необходимо учитывать и нормы жилого помещения, и действующие нормативные акты, а также разрешения госорганов.
Создание пакета документов и реализация перепланировки требуют затрат. И у каждого вида перепланировки — своя цена.
Какие самые дорогие и сложные, а также простые и экономичные в исполнении перепланировки в квартирах — рассказываем вместе с экспертом — Анной Богачёвой из ГК «Город».
Самые дорогие перепланировки
Ниже поговорим о том, какие перепланировки — самые сложные и самые дорогие. Прежде чем делать такие перепланировки в квартире рекомендуем хорошо подумать.
1. Установка антресольного этажа
Двухэтажная квартира — мечта многих собственников. Но установить новый дополнительный этаж можно в квартирах, где высота потолков 4 и более метра. Второй этаж может занимать 40% от общей площади квартиры. Разместить на нем можно спальню, кабинет или детскую комнату, а также санузел.
Такой вид перепланировки доступен не всем, поскольку параметры квартиры — это первое условие для ее реализации. Необходимо учесть дополнительные затраты на создание проекта и технического заключения, разработанного проектировщиком со свидетельством СРО.
Без проектной документации получить разрешение на установку антресольного этажа невозможно. А стоимость ее разработки составит от 100 000 руб до 300 000 рублей. И самое дорогостоящее здесь — проект конструктивного расчета на лестницу и устройство перекрытия.
2. Объединение двух квартир с площадью общедомового имущества
Покупка двух однокомнатных или двухкомнатных квартир с последующим объединением их в одну — популярная практика. И часто такое объединение затрагивает и тамбур. Тамбур — это общедомовое имущество, и любые операции с ним требуют согласования со всеми собственниками квартир в многоквартирном доме.
Самое сложное в этом процессе — сбор всех собственников и получение разрешения на объединение квартир с тамбуром. Собрание может быть проведено неудачно, если жители проголосуют против. Не согласиться с таким нововведением может и управляющая компания (УК).
Если же собственники и УК дали согласие на объединение, то стоимость проектной документации — это следующий этап. Если перепланировка затронет несущие конструкции, то подготовка документов будет стоить от 40 000 до 300 000 руб.
3. Остекление веранды в квартирах
Перепланировка доступная жителям новостроек от 2017 года, где имеется выход на террасу, веранду. И у многих возникает желание присоединить эту площадь, застеклить ее, и построить зимний сад или летнюю кухню. Подобное возможно и так же будет считаться перепланировкой с присоединением общедомового имущества.
Для совершения такой перепланировки необходимо провести собрание собственников для передачи владельцу в безвозмездное и бессрочное пользование части площади общего имущества. Самым сложным является собрать такое собрание, а значит и о проведении таких работ не может быть и речи.
Управляющая компания и другие собственники квартир в этом доме могут отказать в проведении такой перепланировки.
Если же собрание проведено успешно и провести перепланировку разрешено соседями и УК, то необходимо оформить ТЗК — техническое заключение о состоянии несущих конструкций и возможности перепланировки от автора дома. А также нужно подготовить проект с конструктивным расчетом на устройство остеклененного навеса, проект стоит около 70 000 руб, а ТЗК — 200 000 руб.
Самые бюджетные и легкие перепланировки
1. Расширение санузла за счет коридора
Увеличить ванную комнату, объединить два санузла в один и при этом прибавить пару метров к обновленной ванной за счет площади коридора — часто запрашиваемая и легко реализуемая задача.
В данной перепланировке есть несколько сложностей, уладив которые перепланировку легко реализовать:
- запрещено поднимать уровень пола в ванной;
- запрещено устраивать выход из ванной в жилую комнату, если санузел — единственный в квартире. Если же санузлов 2 и более в квартире, тогда один выход в жилую комнату из санузла возможен;
- запрещено демонтировать короба и вентиляционные шахты;
- важно провести гидроизоляцию во всей квартире, указав это в проектной документации.
Подготовка документации до согласования и реализации ремонтных работа составит порядка 45 000 руб.
2. Обустройство гардероба
Отдельная комната для хранения одежды и других вещей в квартире — популярная и вполне реальная идея. И устройство гардероба — это перепланировка, которую надо узаконить. При этом не стоит путать установку шкафа-купе, который не требует согласования с МЖИ (МосЖилИнспекцией — если вы живете в Москве).
Согласовать установку гардероба можно по проекту перепланировки, при этом на проекте указывается новая отдельная комната с номером и площадью, хотя в реальности стены этого помещения могут быть выполнены из пеноблока, гипсокартона с отделкой или кирпича.
Проект и техническое заключение обойдется порядка 45 000 руб. И удачно согласованная и проведенная перепланировка такого формата повысит стоимость квартиры до 3%.
3. Объединение кухни с электроплитой и гостиной
Объединение гостиной и кухни — еще один популярный вариант расширения жилого пространства. Такая перепланировка возможна только если в кухне установлена электроплита.
Если в кухне установлена газовая плита, то объединять пространств без установки перегородки между двумя помещениями строго запрещено (на основании п. 11.18 Приложения 1 ППМ 508 в редакции 840).
И это еще не всё. Во-первых, газовую трубу необходимо обрезать, а на ее месте установить двухкомфорочную электрическую плиту или четырехкомфорочную с увеличением мощности до 15 Кв.
Замена газовой плиты на электрическую стоит порядка 250 000 руб. Но достаточно поставить перегородку между помещениями, тогда этих затрат не предвидиться, то есть газовая плита останется на месте. Стоимость разработки проектной документации составит от 45 000 руб.
Независимо от того, какую перепланировку задумал собственник, любой ее вариант должен быть заранее согласован на основании грамотной проектной документации. Это обеспечит скорость согласования и увеличит ликвидность квартиры. И конечно, гарантирует безопасность собственнику квартиру и его соседям.