Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
7 мин
6K

Как увеличить доход от аренды квартиры

Дата публикации: 05 дек 2023
Как увеличить доход от аренды квартиры
Содержание

Сдача квартиры в аренду — это отличный способ получения дополнительного заработка. Чтобы максимизировать свой доход, важно принять определенные меры и предложить потенциальным арендаторам что-то особенное.

В этой статье мы расскажем, что можно сделать для повышения дохода от сдачи жилья в аренду.

Ремонт и обновление квартиры

Сделать косметический ремонт можно с минимальным бюджетом, благо сейчас на рынке масса интересных, но недорогих отделочных материалов и интерьерных решений. Квартиры в хорошем состоянии привлекают больше арендаторов и могут позволить вам установить более высокую стоимость аренды.

На протяжении последних нескольких лет спрос на квартиры с некачественным ремонтом, старой мебелью или отсутствием бытовой техники постоянно снижается. В итоге собственники теряют на таких квартирах потенциальный доход — либо за счет длительного простоя, либо из-за низкой цены.

Часть арендодателей категорически не хотят инвестировать в ремонт своих квартир, опасаясь, что деньги будут потрачены впустую. На самом же деле современный рынок подразумевает более гибкий подход. Довольно часто проще не тратить время, силы и деньги на то, чтоб завозить старую мебель, а проще крайне бюджетно освежить ремонт и создать обстановку в стиле минимализма. Затраты здесь будут небольшие и при правильном подходе окупятся уже в первые 2-3 месяца.

Фото эксперта
Анастасия Голова
Руководитель направления строительства и ремонтов федеральной компании «Этажи»

Читайте также: 9 способов недорого обновить интерьер

Меблировка квартиры

Рассмотрите возможность покупки мебели, чтобы привлечь арендаторов, которые предпочитают снимать меблированные квартиры. Такое жильё обычно привлекает студентов, молодых специалистов и тех, кто временно находится в городе. Это может помочь вам получить более стабильный доход от аренды.

Самые важные потребности арендаторов — наличие полного комплекта мебели и техники на кухне (плита, холодильник, микроволновка, шкафы для хранения посуды), в жилой зоне должны быть комфортные спальные места (раскладной диван или кровать), телевизор, шкаф для вещей, комод, рабочий стол, в ванной комнате обязательным является наличие стиральной машины. 

Если вы хотите чтобы ваша квартира всегда быстро сдавалась, то она должна быть готова к сиюминутному проживанию. Если вы сдаете трехкомнатную квартиру — то все три комнаты должны быть меблированы. Также добавляет плюсов наличие гладильной доски, утюга, машинки для сушки белья. 

Фото эксперта
Анжела Гордиенко
Эксперт агентства недвижимости Жилфонд

Дополнительные услуги

В стоимость арендной платы можно включить дополнительные услуги — например, уборка квартиры, мытьё окон, другая помощь по дому. Это может быть привлекательным для арендаторов и поможет вам увеличить ваш доход.

Кликабельное изображение

Краткосрочная аренда

Подумайте о возможности сдачи квартиры посуточно. Короткие сроки аренды могут принести вам больше денег, чем обычная долгосрочная аренда.

Разместите объявления о посуточной сдаче квартиры на различных платформах и сайтах, чтобы привлечь больше потенциальных арендаторов.

Вопреки расхожему мнению, посуточная аренда меньше изнашивает жилье, а размер дохода может быть в 3 раза больше в сравнении с долгосрочной арендой.

Однако, сдача квартиры на короткий срок требует много трудозатрат от собственника. Но и для этого есть решение. Разумным вариантом будет сотрудничество с профильной управляющей компанией. Стоимость услуг таких компаний — около 20% от дохода, но при этом они берут на себя все хлопоты.

Фото эксперта
Тагир Хуснутдинов
Партнер Самолет Плюс, г. Санкт-Петербург

Анализ рынка

Изучите цены на аренду в вашем районе — посмотрите, какие квартиры и за какую стоимость предлагают другие арендаторы. Возможно, та цена, которую запросили вы, требует пересмотра.

Доброжелательность

Поддерживайте хорошие отношения с жильцами. Для многих арендаторов это является важным фактором, соответственно, они будут готовы к долгосрочным арендным контрактам, что поможет вам обеспечить стабильный доход от аренды.

Что говорят эксперты

Тагир Хуснутдинов, партнер Самолет Плюс, г. Санкт-Петербург:

Поставьте себя на место потенциального арендатора: какую квартиру вы бы хотели снять? Подавляющее большинство клиентов ищет квартиру с новым ремонтом. Если в квартире раньше никто не проживал, это автоматически выводит ее в фавориты — за такую не жалко заплатить больше или простить, например, удаленность от остановки общественного транспорта. 

Оснащение квартиры мебелью и бытовой техникой также имеет большое значение. Здесь крайне важно не повторить популярную ошибку: даже в новые квартиры владельцы часто ставят убитые диваны и доисторические «стенки» из своих гаражных запасов, которые жалко выбросить. Даже на фото в объявлении это выглядит тоскливо и вызывает чувство брезгливости.

Укомплектуйте квартиру недорогой, но новой мебелью, выбор огромен даже на маркетплейсах. Что касается техники — чем больший комфорт получает арендатор, тем больше он готов платить. Поэтому, если стиральная машина строго необходима в квартире любой ценовой категории, то наличие сушильной машины дает собственнику право на более высокий ценник . 

Следующий важный шаг после освежения ремонта и меблировки — это хоумстейджинг. За эталон съемного жилья можно взять апарт-отели. Шторы блэкаут, покрывала и декоративные подушки, аромадиффузоры придадут уют и сделают квартиру уникальной среди кронкурентов. Такое предложение уйдет по верхней планке рыночной цены и в максимально быстрые сроки. 

В качестве дополнительных услуг можно предложить клининг. При долгосрочной аренде это не только конкурентное преимущество, но и возможность держать под контролем эксплуатацию квартиры.

Важный момент — обязательно застрахуйте свое имущество. Это недорого, но существенно снизит риски. 

Анжела Гордиенко, эксперт агентства недвижимости Жилфонд:

Рынок арендного жилья можно разделить на два основных направления. 

Первое — это недвижимость в новых домах (чаще всего под самоотделку), которая покупается инвесторами для сдачи в аренду. И тут некоторые собственники часто делают ошибку: основательно вкладываются в ремонт, считая, что смогут сдать жилье дороже, чем средняя цена по рынку. Но, к сожалению, это не так.

Вкладывать миллионы рублей в аренду маленькой студии невыгодно, потому что не всегда ваш ремонт арендаторы оценят как шикарный. Конечно, отделка нужна, но лучше остановиться на той,  которая нравится большинству. Например, оформить квартиру в стиле лофт или выбрать современный ненавязчивый дизайн: светлые тона, имитация под натуральные камни и т.д.

Материалы для отделки должны быть практичными, то есть хорошо переносить трения, чтобы их можно было мыть, протирать. А вот на чем не надо экономить, так это на входных и межкомнатных дверях и сантехнике. 

Второе направление под сдачу в аренду — это квартиры в старом фонде. Здесь прежде всего нужно оценить объем вложений. Например, если вы планируете потратить на ремонт 300 тысяч рублей, то цена за аренду должна увеличиться на 3-4 тысячи рублей в месяц — в этом случае такие затраты будут оправданы. Считаю, что кардинальных перемен делать не нужно. Иной раз можно просто обновить обои, повесить новые шторы, люстру и привести в порядок сантехнику. 

Собственникам жилья доступен сервис Домклик Аренда, с помощью которого можно сдать квартиру быстро, выгодно и без лишних хлопот. Мы возьмём на себя всю работу с объявлением и подберём для вас подходящих жильцов.

Поручить поиск надёжного жильца Домклик

Аренда недвижимости
Как сдать квартиру
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что лучше — сдавать квартиру или продать
46K
Хоумстейджинг: как выбрать и подготовить квартиру для сдачи в аренду
6K
Что выгоднее: сдавать квартиру посуточно или на долгий срок
16K
Акт приема-передачи квартиры при аренде
51K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
815
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал