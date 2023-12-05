Как увеличить доход от аренды квартиры
Сдача квартиры в аренду — это отличный способ получения дополнительного заработка. Чтобы максимизировать свой доход, важно принять определенные меры и предложить потенциальным арендаторам что-то особенное.
В этой статье мы расскажем, что можно сделать для повышения дохода от сдачи жилья в аренду.
Ремонт и обновление квартиры
Сделать косметический ремонт можно с минимальным бюджетом, благо сейчас на рынке масса интересных, но недорогих отделочных материалов и интерьерных решений. Квартиры в хорошем состоянии привлекают больше арендаторов и могут позволить вам установить более высокую стоимость аренды.
На протяжении последних нескольких лет спрос на квартиры с некачественным ремонтом, старой мебелью или отсутствием бытовой техники постоянно снижается. В итоге собственники теряют на таких квартирах потенциальный доход — либо за счет длительного простоя, либо из-за низкой цены.
Часть арендодателей категорически не хотят инвестировать в ремонт своих квартир, опасаясь, что деньги будут потрачены впустую. На самом же деле современный рынок подразумевает более гибкий подход. Довольно часто проще не тратить время, силы и деньги на то, чтоб завозить старую мебель, а проще крайне бюджетно освежить ремонт и создать обстановку в стиле минимализма. Затраты здесь будут небольшие и при правильном подходе окупятся уже в первые 2-3 месяца.
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Меблировка квартиры
Рассмотрите возможность покупки мебели, чтобы привлечь арендаторов, которые предпочитают снимать меблированные квартиры. Такое жильё обычно привлекает студентов, молодых специалистов и тех, кто временно находится в городе. Это может помочь вам получить более стабильный доход от аренды.
Самые важные потребности арендаторов — наличие полного комплекта мебели и техники на кухне (плита, холодильник, микроволновка, шкафы для хранения посуды), в жилой зоне должны быть комфортные спальные места (раскладной диван или кровать), телевизор, шкаф для вещей, комод, рабочий стол, в ванной комнате обязательным является наличие стиральной машины.
Если вы хотите чтобы ваша квартира всегда быстро сдавалась, то она должна быть готова к сиюминутному проживанию. Если вы сдаете трехкомнатную квартиру — то все три комнаты должны быть меблированы. Также добавляет плюсов наличие гладильной доски, утюга, машинки для сушки белья.
Дополнительные услуги
В стоимость арендной платы можно включить дополнительные услуги — например, уборка квартиры, мытьё окон, другая помощь по дому. Это может быть привлекательным для арендаторов и поможет вам увеличить ваш доход.
Краткосрочная аренда
Подумайте о возможности сдачи квартиры посуточно. Короткие сроки аренды могут принести вам больше денег, чем обычная долгосрочная аренда.
Разместите объявления о посуточной сдаче квартиры на различных платформах и сайтах, чтобы привлечь больше потенциальных арендаторов.
Вопреки расхожему мнению, посуточная аренда меньше изнашивает жилье, а размер дохода может быть в 3 раза больше в сравнении с долгосрочной арендой.
Однако, сдача квартиры на короткий срок требует много трудозатрат от собственника. Но и для этого есть решение. Разумным вариантом будет сотрудничество с профильной управляющей компанией. Стоимость услуг таких компаний — около 20% от дохода, но при этом они берут на себя все хлопоты.
Анализ рынка
Изучите цены на аренду в вашем районе — посмотрите, какие квартиры и за какую стоимость предлагают другие арендаторы. Возможно, та цена, которую запросили вы, требует пересмотра.
Доброжелательность
Поддерживайте хорошие отношения с жильцами. Для многих арендаторов это является важным фактором, соответственно, они будут готовы к долгосрочным арендным контрактам, что поможет вам обеспечить стабильный доход от аренды.
Что говорят эксперты
Тагир Хуснутдинов, партнер Самолет Плюс, г. Санкт-Петербург:
Поставьте себя на место потенциального арендатора: какую квартиру вы бы хотели снять? Подавляющее большинство клиентов ищет квартиру с новым ремонтом. Если в квартире раньше никто не проживал, это автоматически выводит ее в фавориты — за такую не жалко заплатить больше или простить, например, удаленность от остановки общественного транспорта.
Оснащение квартиры мебелью и бытовой техникой также имеет большое значение. Здесь крайне важно не повторить популярную ошибку: даже в новые квартиры владельцы часто ставят убитые диваны и доисторические «стенки» из своих гаражных запасов, которые жалко выбросить. Даже на фото в объявлении это выглядит тоскливо и вызывает чувство брезгливости.
Укомплектуйте квартиру недорогой, но новой мебелью, выбор огромен даже на маркетплейсах. Что касается техники — чем больший комфорт получает арендатор, тем больше он готов платить. Поэтому, если стиральная машина строго необходима в квартире любой ценовой категории, то наличие сушильной машины дает собственнику право на более высокий ценник .
Следующий важный шаг после освежения ремонта и меблировки — это хоумстейджинг. За эталон съемного жилья можно взять апарт-отели. Шторы блэкаут, покрывала и декоративные подушки, аромадиффузоры придадут уют и сделают квартиру уникальной среди кронкурентов. Такое предложение уйдет по верхней планке рыночной цены и в максимально быстрые сроки.
В качестве дополнительных услуг можно предложить клининг. При долгосрочной аренде это не только конкурентное преимущество, но и возможность держать под контролем эксплуатацию квартиры.
Важный момент — обязательно застрахуйте свое имущество. Это недорого, но существенно снизит риски.
Анжела Гордиенко, эксперт агентства недвижимости Жилфонд:
Рынок арендного жилья можно разделить на два основных направления.
Первое — это недвижимость в новых домах (чаще всего под самоотделку), которая покупается инвесторами для сдачи в аренду. И тут некоторые собственники часто делают ошибку: основательно вкладываются в ремонт, считая, что смогут сдать жилье дороже, чем средняя цена по рынку. Но, к сожалению, это не так.
Вкладывать миллионы рублей в аренду маленькой студии невыгодно, потому что не всегда ваш ремонт арендаторы оценят как шикарный. Конечно, отделка нужна, но лучше остановиться на той, которая нравится большинству. Например, оформить квартиру в стиле лофт или выбрать современный ненавязчивый дизайн: светлые тона, имитация под натуральные камни и т.д.
Материалы для отделки должны быть практичными, то есть хорошо переносить трения, чтобы их можно было мыть, протирать. А вот на чем не надо экономить, так это на входных и межкомнатных дверях и сантехнике.
Второе направление под сдачу в аренду — это квартиры в старом фонде. Здесь прежде всего нужно оценить объем вложений. Например, если вы планируете потратить на ремонт 300 тысяч рублей, то цена за аренду должна увеличиться на 3-4 тысячи рублей в месяц — в этом случае такие затраты будут оправданы. Считаю, что кардинальных перемен делать не нужно. Иной раз можно просто обновить обои, повесить новые шторы, люстру и привести в порядок сантехнику.
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