Рейтинг транспортной доступности новостроек Москвы: что это такое и как считается
Департамент транспорта Москвы оценил новые жилые комплексы столицы по основным критериям транспортной доступности и составил рейтинг, который поможет принять решение при выборе новостройки. Он показывает, насколько быстро и комфортно можно перемещаться по городу разными видами транспорта, живя в том или ином ЖК.
Расчёт рейтинга производится на основе подтверждённых данных всего транспортного комплекса Москвы. Информация обновляется раз в квартал.
Как составляется рейтинг
Рейтинг состоит из набора критериев, которые объединены в смысловые блоки. Итоговые оценки жилых комплексов складываются из суммы блоков в соответствии со значимостью каждого.
Все критерии, которые учитываются при составлении рейтинга транспортной доступности объединены в 4 блока.
Общественный транспорт: доступность
- Время пешего пути до ближайшей станции метро/МЦК/МЦД/электрички
- Время пешего пути до остановки автобуса, электробуса или трамвая
- Время проезда до Кольцевой линии метро или Садового кольца в утренний час пик
- Время проезда от Кольцевой линии метро или Садового кольца в вечерний час пик
- Количество линии метро/МЦК/МЦД в радиусе 1,2 км
- Удаленность пересадки на Московское центральное кольцо или Большую кольцевую линию
- Доля пути до метро/МЦК/МЦД по выделенной велодорожке
- Велопарковка в 50 метрах от входа станции метро/МЦК/МЦД
- Наличие в пешей доступности (14 минут) причала с регулярным речным сообщением (транспортные электромаршруты)
Общественный транспорт: комфорт
- Загруженность маршрута на метро от ближайшей станции до Кольцевой линии
- Доля пути на автобусе, электробусе по выделенной полосе до ближайшей станции метро/МЦК/МЦД или Садового кольца
- Интервалы движения автобусов, трамваев ближайших маршрутов
- Расстояние до ближайшей станции велошеринга
- Отсутствие перегруженных автобусных маршрутов в районе этого ЖК
- Наличие лифта для маломобильных групп населения у ближайшей станции
Личный транспорт
- Время проезда до Садового кольца в утренний час пик
- Время проезда от Садового кольца в вечерний час пик
- Расстояние до ближайшей магистрали, проспекта или шоссе
- Доля перегруженных дорог в административном округе этого ЖК
- Плотность улично-дорожной сети в административном округе этого ЖК
- Наличие перехватывающей парковки на маршруте в центр
- Наличие парковок на улично-дорожной сети вблизи этого ЖК
Удалённость социальных объектов
- Пеший путь до ближайшей государственной школы
- Пеший путь до ближайшего государственного детского сада
- Пеший путь до ближайшей государственной поликлиники
- Пеший путь до ближайшего Центра госуслуг «Мои документы»
Как оценить ЖК с помощью рейтинга
По результатам расчётов каждому ЖК присваивается оценка по шкале от 1 до 10, где 1 — это низкий рейтинг транспортной доступности, а 10 — высокий.
ЖК присваивается низкий рейтинг, если:
- от дома долго идти до метро, автобуса, электробуса или трамвая
- есть большая вероятность попасть в пробку по дороге на работу
ЖК присваивается высокий рейтинг, если:
- рядом с домом есть остановка общественного транспорта или станция метро
- добраться на работу можно быстрым и удобным маршрутом
Где посмотреть рейтинг ЖК
- Перейдите на сайт Мостранспроекта.
- Укажите адрес или название жилого комплекса. Новостройки также можно отфильтровать по названию района, станции метро, году сдачи дома, цене за квадратный метр и другим критериям.
- Узнайте рейтинг выбранного ЖК. В карточке будут указаны 2 значения — географическая доступность и транспортная инфраструктура от застройщика.
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