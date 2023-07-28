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Недвижимость
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Рейтинг транспортной доступности новостроек Москвы: что это такое и как считается

Дата публикации: 28 июл 2023
Рейтинг транспортной доступности новостроек Москвы: что это такое и как считается
Содержание

Департамент транспорта Москвы оценил новые жилые комплексы столицы по основным критериям транспортной доступности и составил рейтинг, который поможет принять решение при выборе новостройки. Он показывает, насколько быстро и комфортно можно перемещаться по городу разными видами транспорта, живя в том или ином ЖК.

Расчёт рейтинга производится на основе подтверждённых данных всего транспортного комплекса Москвы. Информация обновляется раз в квартал.

Как составляется рейтинг

Рейтинг состоит из набора критериев, которые объединены в смысловые блоки. Итоговые оценки жилых комплексов складываются из суммы блоков в соответствии со значимостью каждого.

Все критерии, которые учитываются при составлении рейтинга транспортной доступности объединены в 4 блока.

Общественный транспорт: доступность

  • Время пешего пути до ближайшей станции метро/МЦК/МЦД/электрички
  • Время пешего пути до остановки автобуса, электробуса или трамвая
  • Время проезда до Кольцевой линии метро или Садового кольца в утренний час пик
  • Время проезда от Кольцевой линии метро или Садового кольца в вечерний час пик
  • Количество линии метро/МЦК/МЦД в радиусе 1,2 км
  • Удаленность пересадки на Московское центральное кольцо или Большую кольцевую линию
  • Доля пути до метро/МЦК/МЦД по выделенной велодорожке
  • Велопарковка в 50 метрах от входа станции метро/МЦК/МЦД
  • Наличие в пешей доступности (14 минут) причала с регулярным речным сообщением (транспортные электромаршруты)

Общественный транспорт: комфорт

  • Загруженность маршрута на метро от ближайшей станции до Кольцевой линии
  • Доля пути на автобусе, электробусе по выделенной полосе до ближайшей станции метро/МЦК/МЦД или Садового кольца
  • Интервалы движения автобусов, трамваев ближайших маршрутов
  • Расстояние до ближайшей станции велошеринга
  • Отсутствие перегруженных автобусных маршрутов в районе этого ЖК
  • Наличие лифта для маломобильных групп населения у ближайшей станции 

Личный транспорт

  • Время проезда до Садового кольца в утренний час пик
  • Время проезда от Садового кольца в вечерний час пик
  • Расстояние до ближайшей магистрали, проспекта или шоссе
  • Доля перегруженных дорог в административном округе этого ЖК
  • Плотность улично-дорожной сети в административном округе этого ЖК
  • Наличие перехватывающей парковки на маршруте в центр
  • Наличие парковок на улично-дорожной сети вблизи этого ЖК

Удалённость социальных объектов

  • Пеший путь до ближайшей государственной школы
  • Пеший путь до ближайшего государственного детского сада
  • Пеший путь до ближайшей государственной поликлиники
  • Пеший путь до ближайшего Центра госуслуг «Мои документы»

Как оценить ЖК с помощью рейтинга

По результатам расчётов каждому ЖК присваивается оценка по шкале от 1 до 10, где 1 — это низкий рейтинг транспортной доступности, а 10 — высокий.

ЖК присваивается низкий рейтинг, если:

  • от дома долго идти до метро, автобуса, электробуса или трамвая
  • есть большая вероятность попасть в пробку по дороге на работу

ЖК присваивается высокий рейтинг, если:

  • рядом с домом есть остановка общественного транспорта или станция метро
  • добраться на работу можно быстрым и удобным маршрутом

Где посмотреть рейтинг ЖК

  1. Перейдите на сайт Мостранспроекта.
  2. Укажите адрес или название жилого комплекса. Новостройки также можно отфильтровать по названию района, станции метро, году сдачи дома, цене за квадратный метр и другим критериям.
  3. Узнайте рейтинг выбранного ЖК. В карточке будут указаны 2 значения — географическая доступность и транспортная инфраструктура от застройщика.

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Новостройки
Покупка новостройки
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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