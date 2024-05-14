Преимущества жизни в маленькой квартире
На вопрос «что лучше: маленькая квартира или большая» ответ напрашивается очевидный — большая. Но не все так однозначно. Помимо меньшей цены, у маленьких квартир есть ряд неоспоримых преимуществ.
Меньше территория — меньше хлама
В большинстве случаев ограниченность учит нас осознанности и избирательности. В маленькой квартире вас точно будут окружать только необходимые вещи. Небольшая площадь дисциплинирует: для всего лишнего, не имеющего эстетической или практической пользы, просто не будет места. В противном случае, вы сами быстро почувствуете неуместность излишнего декора, который только «съедает» бесценное свободное пространство.
Простота в подборе мебели и аксессуаров
Для маленькой территории требуется и меньше мебели. Предметов декора, чтобы создать уютное пространство, тоже нужно немного. Плюс соблюдения условий общего стиля при планировании интерьера маленькой комнаты проще добиться, чем в случае с большой территорией.
Идеально для минимализма
Минимализм уже давно стал не просто одним из интерьерных решений, а стилем жизни. В небольшую квартиру минимализм впишется идеально. Лаконичность, простота и функциональность, как «три кита» минимализма — то, от чего небольшие квартиры только выигрывают.
Легкость в уборке
Больше территории — больше времени на уборку. Маленькие квартиры с продуманными системами хранения и зонирования требуют минимум времени для поддержания чистоты. Если вы пользуетесь услугами клининговых компаний, то и здесь вам удастся сэкономить — стоимость уборки зависит также от размеров квартиры.
Экономия на ЖКХ
Плата за отопление, воду и электричество в малогабаритке значительно меньше, чем в больших квартирах. Еще один плюс для заботящихся об охране окружающей среды — вы тратите меньше электроэнергии на освещение, тем самым помогая природе, которая сильно страдает от работы электростанций.
Ощущение уюта
В маленьких квартирах легче добиться ощущения домашнего тепла, индивидуальности и уюта. На большой территории милые предметы декора могут потеряться, и выглядят такие комнаты достаточно холодно. В маленькой комнате легко расставить правильные акценты даже при помощи обыкновенных диванных подушек и светильников.
Выгодно сдавать в аренду
Еще одно преимущество покупки небольшой квартиры — ее можно выгодно сдавать в аренду. На рынке съемного жилья они очень востребованы: в них охотно живут молодые семьи, студенты, люди на пенсии, ведь плата все равно ниже, чем за большую площадь.
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Все почти понравилось …но как люди на пенсии могут снять квартиру? )))
Мария Ф.здравствуйте. Всякое бывает) Например, когда родственников перевозят поближе к себе в другой город. Чтобы не жить вместе и всем было комфортно, проще снять квартиру.
Прекрасно!
Людмила К.💚