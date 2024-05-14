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Недвижимость
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Преимущества жизни в маленькой квартире

Дата публикации: 14 мая 2024
Преимущества жизни в маленькой квартире
Содержание

На вопрос «что лучше: маленькая квартира или большая» ответ напрашивается очевидный — большая. Но не все так однозначно. Помимо меньшей цены, у маленьких квартир есть ряд неоспоримых преимуществ.

Меньше территория — меньше хлама

В большинстве случаев ограниченность учит нас осознанности и избирательности. В маленькой квартире вас точно будут окружать только необходимые вещи. Небольшая площадь дисциплинирует: для всего лишнего, не имеющего эстетической или практической пользы, просто не будет места. В противном случае, вы сами быстро почувствуете неуместность излишнего декора, который только «съедает» бесценное свободное пространство.

Простота в подборе мебели и аксессуаров

Для маленькой территории требуется и меньше мебели. Предметов декора, чтобы создать уютное пространство, тоже нужно немного. Плюс соблюдения условий общего стиля при планировании интерьера маленькой комнаты проще добиться, чем в случае с большой территорией.

Идеально для минимализма

Минимализм уже давно стал не просто одним из интерьерных решений, а стилем жизни. В небольшую квартиру минимализм впишется идеально. Лаконичность, простота и функциональность, как «три кита» минимализма — то, от чего небольшие квартиры только выигрывают.

Легкость в уборке

Больше территории — больше времени на уборку. Маленькие квартиры с продуманными системами хранения и зонирования требуют минимум времени для поддержания чистоты. Если вы пользуетесь услугами клининговых компаний, то и здесь вам удастся сэкономить — стоимость уборки зависит также от размеров квартиры.

Экономия на ЖКХ

Плата за отопление, воду и электричество в малогабаритке значительно меньше, чем в больших квартирах. Еще один плюс для заботящихся об охране окружающей среды — вы тратите меньше электроэнергии на освещение, тем самым помогая природе, которая сильно страдает от работы электростанций.

Ощущение уюта

В маленьких квартирах легче добиться ощущения домашнего тепла, индивидуальности и уюта. На большой территории милые предметы декора могут потеряться, и выглядят такие комнаты достаточно холодно. В маленькой комнате легко расставить правильные акценты даже при помощи обыкновенных диванных подушек и светильников.

Выгодно сдавать в аренду

Еще одно преимущество покупки небольшой квартиры — ее можно выгодно сдавать в аренду. На рынке съемного жилья они очень востребованы: в них охотно живут молодые семьи, студенты, люди на пенсии, ведь плата все равно ниже, чем за большую площадь.

Заказать дизайн-проект маленькой квартиры можно на Домклик. Он может включать создание чертежей, а также подбор мебели и визуализацию пространства. 

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  • безопасная оплата

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии4
М
Мария Ф.
17 мая 2024

Все почти понравилось …но как люди на пенсии могут снять квартиру? )))

Домклик
20 мая 2024

Мария Ф.здравствуйте. Всякое бывает) Например, когда родственников перевозят поближе к себе в другой город. Чтобы не жить вместе и всем было комфортно, проще снять квартиру.

Л
Людмила К.
15 мая 2024

Прекрасно!

Домклик
17 мая 2024

Людмила К.💚

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