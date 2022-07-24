Как хранить обувь в небольшом коридоре: 9 советов
Хранение обуви в условиях небольшого коридора может стать настоящей проблемой: найти баланс между функциональностью и эстетикой в прихожей не так-то просто. Но возможно. Рассказываем как.
Отдельный шкаф для обуви
Нагромождение в коридоре несортированной по сезону обуви выведет из себя кого угодно. Расфасовывать большое количество пар по антресолям, а потом в самый ответственный момент вспоминать, что и где — тоже задача не для слабонервных.
Отдельный обувной шкаф в коридоре на самом деле занимает не так уж много места, а в использовании практически незаменим. Если у вас пылится старый сервант, книжный шкаф или буфет, не поленитесь привести его в порядок и использовать как стеллаж для хранения обуви — такая винтажная функциональная «изюминка» станет украшением любого коридора.
Полки для обуви
При совсем миниатюрном коридоре обувные полки станут достойной альтернативой обувному шкафу. Главное, не вешайте полки чересчур высоко, иначе разницы с неудобными антресолями не будет никакой.
Удобная стойка для обуви
Также в магазине можно найти компактный органайзер для туфель и ботинок, выполненный по принципу подставок для газет и журналов. Он занимает очень мало места, мобилен и удобен.
Хенд-мейд приспособления
Если вам не удается выбрать из готовых конструкций, пространства для хранения можно смастерить и своими руками. Если после ремонта у вас остались бесхозные паллеты, ящики и коробки, покрасьте их в любимые цвета и расставьте так, как вам удобно.
Позаботьтесь о чистоте
Если на улице дождь или снег, лужи на полу вашего коридора гарантированы, как бы тщательно вы не вытирали обувь перед входом в квартиру. Но выход есть — заполните крышку из-под обувной коробки или крупный поднос небольшими камешками и используйте это приспособление как подставку для обуви в непогоду.
Фотоярлычки
Если вы храните обувь в коробках, сфотографируйте каждую пару и наклейте фото на соответствующую коробку. Так вы сэкономите уйму времени при поиске необходимого комплекта.
Вешалки для сапог
Хранение высоких сапог может стать настоящей головной болью — они достаточно громоздки, и их совсем неудобно складывать. Если у вас много подобной обуви, повесьте ее на вешалки и разместите в шкафу или специальной стойке — это очень удобно.
Обувь на лестнице
Если у вас есть декоративная маленькая стремянка, то на ней тоже можно расположить обувь. Это будет смотреться очень стильно и необычно, но подойдет только для летней обуви на каблуках.
Пуф с секретом
Это отличный вариант в небольшую прихожую, выполняющий сразу две функции: и своего прямого назначения, и как дополнительная зона для хранения обуви.
Читайте также
Как увеличить площадь маленькой квартиры
7 идей для маленькой прихожей, чтобы стало уютно и удобно