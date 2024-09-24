Что такое видовая квартира: преимущества и недостатки
Огни вечернего города или зёленый массив, за которым встаёт солнце, — все мы радуемся приятному виду из окна. И когда мы не видим ничего, кроме соседских окон напротив, о красивых видах говорить не приходится.
В объявлениях о продаже или сдаче недвижимости и в рекламе застройщиков часто можно встретить упоминания «видовой квартиры». В статье разберёмся вместе с экспертом, в чем специфика такого жилья, и рассмотрим его плюсы и минусы.
Видовая квартира: что это значит
Видовая квартира — это жилое помещение, из окон которого открывается живописный или панорамный вид. Это могут быть виды на городские пейзажи, водоемы, парки или лес.
Это не только жилье с красивым видом, но и символ статуса и комфорта. Несмотря на более высокую стоимость и возможные дополнительные расходы, такие квартиры остаются популярными благодаря своим уникальным преимуществам.
Разновидности видовых квартир
Типы видовых квартир зависят от пейзажа, который открывается из окон. Это может быть:
- вид на воду: озеро, реки, каналы или море;
- на зелёный массив: лес, парк, заповедник;
- на исторический центр с его памятниками архитектуры и достопримечательностями города;
- на панорамный вид города;
- индустриальный вид: вид на мегаполис, красиво освещённые дороги, транспортные развязки, заводы, фабрики.
Плюсы видовых квартир. Почему люди покупают видовые квартиры
«Когда речь идёт о видовых квартирах, то в первую очередь отмечают эстетическое удовольствие. Вид из окна может значительно улучшить качество жизни, создавая ощущение простора и гармонии. Также многие обращают внимание, что видовые квартиры часто ассоциируются с роскошью и престижем», — рассказывает Ольга Котова.
То есть, помимо красивого вида из окна, среди преимуществ видовых квартир — статус. И поскольку такое жилье, как правило, продается и сдается дороже, можно говорить и о его ликвидности, и сохранении капитала для владельца.
Кроме того, часто жильё с красивым видом располагается в районах с развитой инфраструктурой, что дополнительный и большой плюс.
Минусы видовых квартир
К главным минусам, разумеется, можно отнести стоимость данных объектов. Видовые квартиры менее доступны для большинства покупателей.
С бытовой точки зрения возможен риск снижения напора воды: не секрет, что это одна из слабых точек многоэтажек. Также можно назвать сложность мытья окон. Но для истинных ценителей комфорта это не будет являться негативным фактором.
Кроме прочего, если вы живете в быстро развивающемся городе, то вид из окна со временем может измениться из-за строительства неподалеку многоэтажного дома или бизнес-центра.
Как выбрать видовую квартиру в новостройке
Видовые квартиры, как правило, располагаются в жилых комплексах класса бизнес, премиум и делюкс. Выбирая жильё, обратите внимание на высоту потолков и окон: для видовых квартир характерны панорамные окна и потолки высотой от 2,7 метра. Чем они выше, тем больше пейзажа и дневного света будет в комнатах.
При выборе видовой квартиры в новостройке рекомендуем изучить информацию о районе: не планируется ли поблизости стройка, которая в будущем перекроет панорамный вид? Как обстоят дела с экологией, если дом располагается в центральной или индустриальной части города? Эту информацию можно найти в интернете, прочитав новости района, форумы или спросив об этом в сообществах и группах людей, которые здесь живут. Возможно, дом уже сдан в эксплуатацию, и у него есть чат собственников. Заодно спросите, как часто в доме возникают проблемы с коммуникациями.
Обратите внимание на инфраструктуру района: есть ли поблизости социальные учреждения, магазины, удобно ли вам добираться отсюда на работу или развозить детей в школу или детский сад?
Если есть возможность, осмотрите двор и придомовой участок. В большинстве случаев дворы новостроек с видовыми квартирами благоустроены, и территорию у подъезда украшает современный зелёный ландшафт. Но посмотреть на двор дома, в котором вы рассматриваете покупку жилья, лично никогда не будет лишним.
В целом же опирайтесь на свои запросы и потребности. Подобрать подходящий вариант, исходя из ваших пожеланий и бюджета, а также гарантировать юридическую безопасность при покупке квартиры помогают опытные риелторы и агентства недвижимости.
Сколько стоит видовая квартира
По словам эксперта, стоимость видовых квартир может варьироваться в зависимости от расположения дома, этажа и самого вида.
«В среднем такие квартиры могут быть дороже на 15-40% по сравнению с аналогичными объектами без вида», — отмечает Ольга Котова.
Очень важен