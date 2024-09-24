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Недвижимость
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Что такое видовая квартира: преимущества и недостатки

Дата публикации: 24 сен 2024
Что такое видовая квартира: преимущества и недостатки
Содержание

Огни вечернего города или зёленый массив, за которым встаёт солнце, — все мы радуемся приятному виду из окна. И когда мы не видим ничего, кроме соседских окон напротив, о красивых видах говорить не приходится.

В объявлениях о продаже или сдаче недвижимости и в рекламе застройщиков часто можно встретить упоминания «видовой квартиры». В статье разберёмся вместе с экспертом, в чем специфика такого жилья, и рассмотрим его плюсы и минусы.

Видовая квартира: что это значит

Видовая квартира — это жилое помещение, из окон которого открывается живописный или панорамный вид. Это могут быть виды на городские пейзажи, водоемы, парки или лес.

Это не только жилье с красивым видом, но и символ статуса и комфорта. Несмотря на более высокую стоимость и возможные дополнительные расходы, такие квартиры остаются популярными благодаря своим уникальным преимуществам.

Фото эксперта
Ольга Котова
директор агентства недвижимости «ДЕЛО», г. Рязань

Разновидности видовых квартир

Типы видовых квартир зависят от пейзажа, который открывается из окон. Это может быть:

  • вид на воду: озеро, реки, каналы или море;
  • на зелёный массив: лес, парк, заповедник;
  • на исторический центр с его памятниками архитектуры и достопримечательностями города;
  • на панорамный вид города;
  • индустриальный вид: вид на мегаполис, красиво освещённые дороги, транспортные развязки, заводы, фабрики.

Плюсы видовых квартир. Почему люди покупают видовые квартиры

«Когда речь идёт о видовых квартирах, то в первую очередь отмечают эстетическое удовольствие. Вид из окна может значительно улучшить качество жизни, создавая ощущение простора и гармонии. Также многие обращают внимание, что видовые квартиры часто ассоциируются с роскошью и престижем», — рассказывает Ольга Котова.

То есть, помимо красивого вида из окна, среди преимуществ видовых квартир — статус. И поскольку такое жилье, как правило, продается и сдается дороже, можно говорить и о его ликвидности, и сохранении капитала для владельца.

Кроме того, часто жильё с красивым видом располагается в районах с развитой инфраструктурой, что дополнительный и большой плюс.

Минусы видовых квартир

К главным минусам, разумеется, можно отнести стоимость данных объектов. Видовые квартиры менее доступны для большинства покупателей.

С бытовой точки зрения возможен риск снижения напора воды: не секрет, что это одна из слабых точек многоэтажек. Также можно назвать сложность мытья окон. Но для истинных ценителей комфорта это не будет являться негативным фактором.

Фото эксперта
Ольга Котова
директор агентства недвижимости «ДЕЛО», г. Рязань

Кроме прочего, если вы живете в быстро развивающемся городе, то вид из окна со временем может измениться из-за строительства неподалеку многоэтажного дома или бизнес-центра.

Как выбрать видовую квартиру в новостройке

Видовые квартиры, как правило, располагаются в жилых комплексах класса бизнес, премиум и делюкс. Выбирая жильё, обратите внимание на высоту потолков и окон: для видовых квартир характерны панорамные окна и потолки высотой от 2,7 метра. Чем они выше, тем больше пейзажа и дневного света будет в комнатах.

При выборе видовой квартиры в новостройке рекомендуем изучить информацию о районе: не планируется ли поблизости стройка, которая в будущем перекроет панорамный вид? Как обстоят дела с экологией, если дом располагается в центральной или индустриальной части города? Эту информацию можно найти в интернете, прочитав новости района, форумы или спросив об этом в сообществах и группах людей, которые здесь живут. Возможно, дом уже сдан в эксплуатацию, и у него есть чат собственников. Заодно спросите, как часто в доме возникают проблемы с коммуникациями.

Обратите внимание на инфраструктуру района: есть ли поблизости социальные учреждения, магазины, удобно ли вам добираться отсюда на работу или развозить детей в школу или детский сад?

Если есть возможность, осмотрите двор и придомовой участок. В большинстве случаев дворы новостроек с видовыми квартирами благоустроены, и территорию у подъезда украшает современный зелёный ландшафт. Но посмотреть на двор дома, в котором вы рассматриваете покупку жилья, лично никогда не будет лишним.

В целом же опирайтесь на свои запросы и потребности. Подобрать подходящий вариант, исходя из ваших пожеланий и бюджета, а также гарантировать юридическую безопасность при покупке квартиры помогают опытные риелторы и агентства недвижимости.

Сколько стоит видовая квартира

По словам эксперта, стоимость видовых квартир может варьироваться в зависимости от расположения дома, этажа и самого вида.

«В среднем такие квартиры могут быть дороже на 15-40% по сравнению с аналогичными объектами без вида», — отмечает Ольга Котова.

Новостройки
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии1
Н
Наталья Б.
07 окт 2024

Очень важен

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