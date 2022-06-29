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Недвижимость
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Метрогородок: что нужно знать перед покупкой жилья в этом районе Москвы

Дата публикации: 29 июн 2022
Метрогородок: что нужно знать перед покупкой жилья в этом районе Москвы
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Метрогородок — зелёный район на востоке Москвы, бóльшую часть которого занимает национальный парк «Лосиный остров». Местные жители ценят свой район за природу, тихое и спокойное течение жизни, удобное расположение. Что из себя представляет Метрогородок и в каких новостройках можно купить квартиру — рассказывает компания «ПИК».

На чём добираться

В Метрогородке одна станция метро — «Бульвар Рокоссовского». Для района, жилую территорию которого можно пройти от края до края за полчаса, этого вполне достаточно. Рядом с метро находятся остановки трамваев и автобусов, которые быстро и с комфортом довезут вас в самое сердце Метрогородка.

На автомобиле путь от Метрогородка до центра Москвы займёт всего 30 минут. 

Основная улица района — Открытое шоссе, которое заканчивается тупиком. А это значит, что здесь нет вечного потока машин, которые выезжают на МКАД или съезжают с него. Поэтому в районе почти не бывает пробок, и вместо раздражённых гудков с улицы доносится мерное постукивание трамвайных колёс.

Где гулять

Метрогородок — самый большой жилой район в Москве и России, при этом плотность населения тут довольно низкая. Так получилось, потому что бóльшую часть Метрогородка занимает природный заказник «Лосиный остров». Это заповедная зона, где живут дикие животные, весной распускаются ландыши, а осенью можно ходить за грибами.

Метрогородок: что нужно знать перед покупкой жилья в этом районе Москвы №1

Местные жители часто бывают здесь, поэтому от Метрогородка в «Лосиный остров» ведут десятки тропинок, по которыми можно дойти до просек и ручьёв. Зимой вместо них появляются лыжни: Метрогородок — идеальный район для тех, кто любит прогуляться на лыжах по зимнему лесу.

На территории «Лосиного острова», конечно, можно встретить лосей. А кроме них — оленей, кабанов, зайцев, лисиц и бобров. Хотя, скорее всего, животные услышат ваше приближение и убегут. Поэтому знакомиться с лосями лучше всего на лосиной биостанции: там они привыкли к людям, любят есть морковку из рук и щекотать их мокрыми носами.

Где жить

Метрогородок был построен в начале XX века для рабочих, которые, в свою очередь, строили метро. Многое жильё осталось с тех времён: это типовые советские дома, которые нуждаются в реновации. Чтобы избежать неприятностей, связанных с ней, лучше выбрать квартиру в новостройке.

Из нового жилья в Метрогородке можно выделить проект «Открытый парк»от компании ПИК. Это отдельный жилой квартал с новыми домами, собственными детскими садами, школой и поликлиникой. Для автомобилей здесь предусмотрены многоуровневые паркинги. А на первых этажах откроются магазины, кафе и другие сервисы — так что всё самое необходимое будет в нескольких минутах от квартиры.

Метрогородок: что нужно знать перед покупкой жилья в этом районе Москвы №2

«Открытый парк» возводится в рядом с «Лосиным островом» — дойти до него можно всего за 10 минут. Хотя даже для прогулок здесь будет собственное пространство — длинный пешеходный бульвар со спортивными и детскими площадками.

Дома «Открытого парка» строятся по ПИК-Стандарту: с формированием безбарьерной среды, просторными и светлыми подъездами, быстрыми и тихими лифтами. Во всех квартирах будут большие окна и готовая отделка.

Посмотреть квартиры в проекте

Что делать в свободное время

Метрогородок — не тусовочное место. Здесь тихий и спокойный темп жизни. В свободное время местные жители выбирают пешие прогулки и поездки верхом на лошадях, занятия гимнастикой и балетом. Но полчаса на автомобиле — и они в самой гуще городской жизни.

Подходит ли вам Метрогородок

Если вам нравится идея тихой и спокойной жизни, в которой есть все плюсы большого города — обязательно обратите внимание на Метрогородок. Мало где ещё можно в обед можно пойти на лесной пикник, а вечером — уехать на концерт в центр Москвы.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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