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Недвижимость
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Уют внутри мегаполиса: топ-5 новостроек Москвы рядом с парком и метро

Дата публикации: 07 июн 2022
Уют внутри мегаполиса: топ-5 новостроек Москвы рядом с парком и метро
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Сегодня при выборе новостройки для многих определяющим фактором является наличие поблизости парковых зон. Здесь можно отдохнуть от городской суеты во время спокойной вечерней прогулки, провести время с семьёй на природе, дышать полной грудью, совершая утреннюю пробежку. А если кроме парка, рядом с домом есть ещё и станция метро, то можно считать, что жизнь удалась.

Представьте, вы только закончили прогулку по живописным аллеям парка, а через полчаса уже находитесь на деловой встрече в центре города. Мы изучили рынок новостроек и подобрали 5 жилых комплексов, которые гармонично сочетают в себе комфортную транспортную доступность и близость к зелёным зонам.

А теперь попробуем выделить лучшие предложения из рассматриваемой подборки.

ЖК Кинетик
ЖК Кинетик

Минимальная цена квартиры

1.⚡️ЖК Сиреневый парк

Квартиры от 6,9 млн рублей.

2. ЖК Level Южнопортовая

Квартиры от 8,1 млн рублей.

3. ЖК Кинетик

Квартиры от 8,8 млн рублей.

4. ЖК Зеленая Вертикаль

Квартиры от 9,9 млн рублей.

5. ЖК Кварталы 21/19

Квартиры от 10,7 млн рублей.

ЖК Зеленая Вертикаль
ЖК Зеленая Вертикаль

Стоимость 1 кв. м

1.⚡️ЖК Зеленая Вертикаль

261 431 рубль.

2. ЖК Кинетик

317 187 рублей.

3. ЖК Level Южнопортовая

322 147 рублей.

4. ЖК Кварталы 21/19

335 812 рублей.

5. ЖК Сиреневый парк

341 560 рублей.

ЖК Сиреневый парк
ЖК Сиреневый парк

Транспортная доступность

1.⚡️ЖК Кинетик

2 минуты пешком до метро «Верхние Лихоборы».

2. ЖК Зеленая Вертикаль

В двух минутах ходьбы от ЖК находится станция метро «Лесопарковая». Также рядом расположены станции «Аннино» (12 минут пешком) и «Улица Старокачаловская» (17 минут пешком).

3. ЖК Level Южнопортовая

До ближайшей станции метро «Кожуховская» можно дойти пешком за 10 минут. В 8 минутах ходьбы от ЖК запланировано строительство станции «Южный порт» (срок сдачи назначен на 2023 год).

4. ЖК Кварталы 21/19

До станции метро «Стахановская» можно пешком дойти за 10 минут, до МЦК «Нижегородская» — примерно за 20 минут. На  транспорте дорога до метро «Таганская» займёт около 15 минут, до станций «Рязанский проспект» и «Текстильщики» — 10 минут.

5. ЖК Сиреневый парк

До ближайшей станции метро «Бульвар Рокоссовского» и одноимённой платформы МЦК можно дойти пешком менее чем за 12 минут.

ЖК Кварталы 21/19
ЖК Кварталы 21/19

Срок сдачи

1.⚡️ЖК Зеленая Вертикаль

1 квартал 2023 года.

2. ЖК Кварталы 21/19

2 квартал 2023 года.

3. ЖК Сиреневый парк

1 квартал 2024 года.

4. ЖК Кинетик

2 квартал 2024 года.

5. ЖК Level Южнопортовая

4 квартал 2025 года.

ЖК Level Южнопортовая
ЖК Level Южнопортовая

Скидки от застройщика

1.⚡️ЖК Level Южнопортовая

При 100% оплате, рассрочке или покупке квартиры в ипотеку без субсидирования процентной ставки застройщик предоставляет скидку до 20%.

2. ЖК Сиреневый парк

Скидки до 8% при 100% оплате/ипотеке.

3. ЖК Кинетик, ЖК Зеленая Вертикаль, ЖК Кварталы 21/19

Единой системы скидок нет.

Парки, зелёные зоны

ЖК Кинетик

В шаговой доступности 2 парка: Парк имени Святослава Федорова и парк Ангарские пруды. 

ЖК Зеленая Вертикаль

Рядом с домом находится уникальная природоохранная зона, Битцевский и Бутовский парки. 

ЖК Level Южнопортовая

Поблизости — 6 парковых зон, в которых можно погулять самим или с детьми, отдохнуть от города среди садов и зелени.

ЖК Кварталы 21/19

Примерно в 2 км от ЖК раскинулся Кусковский лесопарк площадью 310 гектаров. На территории микрорайона произведено значительное озеленение — в частности, в его состав входит зелёный бульвар длиной почти в один километр.

ЖК Сиреневый парк

В 300 м от комплекса находится Национальный парк «Лосиный остров». Также к востоку от ЖК расположена уютная зона отдыха Бабаевского пруда с мостиками и детской площадкой. 

Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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