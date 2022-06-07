Уют внутри мегаполиса: топ-5 новостроек Москвы рядом с парком и метро
Сегодня при выборе новостройки для многих определяющим фактором является наличие поблизости парковых зон. Здесь можно отдохнуть от городской суеты во время спокойной вечерней прогулки, провести время с семьёй на природе, дышать полной грудью, совершая утреннюю пробежку. А если кроме парка, рядом с домом есть ещё и станция метро, то можно считать, что жизнь удалась.
Представьте, вы только закончили прогулку по живописным аллеям парка, а через полчаса уже находитесь на деловой встрече в центре города. Мы изучили рынок новостроек и подобрали 5 жилых комплексов, которые гармонично сочетают в себе комфортную транспортную доступность и близость к зелёным зонам.
А теперь попробуем выделить лучшие предложения из рассматриваемой подборки.
Минимальная цена квартиры
Квартиры от 6,9 млн рублей.
Квартиры от 8,1 млн рублей.
3. ЖК Кинетик
Квартиры от 8,8 млн рублей.
Квартиры от 9,9 млн рублей.
Квартиры от 10,7 млн рублей.
Стоимость 1 кв. м
261 431 рубль.
2. ЖК Кинетик
317 187 рублей.
322 147 рублей.
335 812 рублей.
341 560 рублей.
Транспортная доступность
1.⚡️ЖК Кинетик
2 минуты пешком до метро «Верхние Лихоборы».
В двух минутах ходьбы от ЖК находится станция метро «Лесопарковая». Также рядом расположены станции «Аннино» (12 минут пешком) и «Улица Старокачаловская» (17 минут пешком).
До ближайшей станции метро «Кожуховская» можно дойти пешком за 10 минут. В 8 минутах ходьбы от ЖК запланировано строительство станции «Южный порт» (срок сдачи назначен на 2023 год).
До станции метро «Стахановская» можно пешком дойти за 10 минут, до МЦК «Нижегородская» — примерно за 20 минут. На транспорте дорога до метро «Таганская» займёт около 15 минут, до станций «Рязанский проспект» и «Текстильщики» — 10 минут.
До ближайшей станции метро «Бульвар Рокоссовского» и одноимённой платформы МЦК можно дойти пешком менее чем за 12 минут.
Срок сдачи
1 квартал 2023 года.
2 квартал 2023 года.
1 квартал 2024 года.
4. ЖК Кинетик
2 квартал 2024 года.
4 квартал 2025 года.
Скидки от застройщика
При 100% оплате, рассрочке или покупке квартиры в ипотеку без субсидирования процентной ставки застройщик предоставляет скидку до 20%.
Скидки до 8% при 100% оплате/ипотеке.
3. ЖК Кинетик, ЖК Зеленая Вертикаль, ЖК Кварталы 21/19
Единой системы скидок нет.
Парки, зелёные зоны
В шаговой доступности 2 парка: Парк имени Святослава Федорова и парк Ангарские пруды.
Рядом с домом находится уникальная природоохранная зона, Битцевский и Бутовский парки.
Поблизости — 6 парковых зон, в которых можно погулять самим или с детьми, отдохнуть от города среди садов и зелени.
Примерно в 2 км от ЖК раскинулся Кусковский лесопарк площадью 310 гектаров. На территории микрорайона произведено значительное озеленение — в частности, в его состав входит зелёный бульвар длиной почти в один километр.
В 300 м от комплекса находится Национальный парк «Лосиный остров». Также к востоку от ЖК расположена уютная зона отдыха Бабаевского пруда с мостиками и детской площадкой.
Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.