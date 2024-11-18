Кто является наследником первой очереди
Наследование — это процесс передачи имущества и прав от одного лица к другому после его смерти. В большинстве правовых систем, включая российское законодательство, существует чёткая иерархия наследников, которая определяет, кто имеет право на наследство в первую очередь.
Рассмотрим, какие лица относятся к данной категории и как работает очередность — по закону и по завещанию.
Кто относится к первой очереди наследования
Наследники первой очереди — это те лица, которые имеют первостепенное право на получение наследства.
Очередность вступления в наследство соблюдается, если завещания нет. Это называется наследование по закону.
Если наследодатель умер, оставив завещание, порядок отличается. Кроме этого, независимо от того есть завещание или нет, есть наследники, которым положена обязательная доля в наследстве.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ст. 1142 ГК РФ), первоочередными наследниками по закону являются:
- Супруг — законный муж или жена наследодателя
- Дети — биологические или усыновленные дети наследодателя, рожденные вне брака и прошедшие процедуру признания отцовства, а также рожденные не позже 10 месяцев с даты открытия наследства
- Родители — как биологические, так и усыновители
Эти лица имеют равные права на получение наследства.
Обратите внимание, что муж или жена имеет право на половину совместно нажитого имущества наряду с правами наследников первой очереди. То есть, сначала совместно нажитое имущество супругов делится пополам, наследством становится половина умершего супруга, а потом муж или жена вправе получить часть из этой доли как наследник.
Наследники по праву представления
Если кто-то из наследников первой очереди не может принять наследство (например, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем), доля такого наследника переходит по праву представления к его прямым потомкам — то есть внукам наследодателя. Это называется правом представления. Оно работает только при наследовании по закону.
При этом в рамках первой очереди таким правом наделяются только внуки наследодателя и их прямые потомки. К наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, потомками которого они являются.
Если наследник по праву представления не один, а несколько, то доля делится между ними поровну.
Пример. У наследодателя было трое детей — дочь и двое сыновей. Дочь умерла раньше отца. У нее было двое детей.
После смерти отца наследниками первой очереди по закону стали его двое сыновей (прямые наследники первой очереди) и двое внуков (дети умершей дочери в качестве наследников по праву представления первой очереди).
Доля каждого из детей наследодателя — сыновей и умершей дочери — составляет 1/3 наследства. Следовательно, сыновья получат по 1/3 доли наследства. Еще 1/3 доля наследства будет разделена между детьми умершей дочери наследодателя — каждый из них получит по 1/6.
Как вступить в наследство по закону
Для этого наследникам первой очереди необходимо:
- Подать заявление о признании наследства по закону. Нотариус должен проверить в базе данных, не оставил ли наследодатель завещание, и открыть наследственное дело.
- Предоставить документы — свидетельство о смерти, паспорта наследников, документы, подтверждающие родство с наследодателем. На их основании нотариус заверит заявление о принятии наследства.
- Оплатить госпошлину — ее размер для наследников первой очереди составляет 0,3% стоимости наследства, но не больше 100 тыс. рублей.
Сроки для вступления в наследство
Законом установлен четкий срок, в течение которого надо принять наследство, — шесть месяцев со дня открытия наследства. С этим сроком связано одно из самых распространенных заблуждений по поводу наследства: многие ошибочно считают, что получают право наследования только спустя полгода после смерти наследодателя. На самом деле обращаться к нотариусу нужно именно в течение шести месяцев.
Если никто из наследников первой очереди не обратился вовремя, не восстановил срок на принятие наследства или не принял наследство фактически, имущество смогут унаследовать наследники другой очереди.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,ухаживаю за бабушкой соседкой,сделали завещание на меня.Ее внучка сказала что будет подавать в суд на меня.Возможно ли что ей достанется наследство?она за ней не ухаживает.Благодарю
Екатерина С.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к юристу.
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Добрый вечер, у меня такой вопрос. После смерти отца наследство приняла мама, т.е супруга и нотариус написал что в банке можно получить компенсацию за вклады до 1991г но там написано, что счет закрыт в 1996г но мы ее не брали, но нотариус сказал что там 6000р ,если говорит банк вам выдаст. Сходили в банк и он отказал. Что делать? Благодарю.
Жанна Ж.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к юристу.
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Здравствуйте, погиб сын на СВО. Вступая в наследство узнаем, что отец погибшего ( не вступил в наследство) снял все деньги с карты через карту дубликат. Вместе не живём более 33лет, развод. Детьми не интересовался. Сына не воспитывал. Что делать?
Марина Н.здравствуйте! Сожалеем, что так произошло. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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А как быть в случае если у умершего человека была жена и два сына, один из них 25 лет как пропал, ни слуху ни духу. В розыск не подавали. Жив он или нет неизвестно.
Юлия Г.здравствуйте! Увы, не сможем подсказать по данному вопросу. Для консультации вы можете обратиться к профильным специалистам.