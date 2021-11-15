Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами
Собственник жилья погиб. Его жена — единственный наследник. Кроме общей квартиры, иного жилья у нее нет.
Но при оформлении наследства у мужа нашлись долги. Квартира арестована приставами, а кредиторы требуют отдать жилье.
Наши партнеры из агентства недвижимости «Этажи» объяснили, что нужно делать, чтобы сохранить жилье.
Партнерский материал
Шаг №1. Проверить права должника на квартиру
Если квартира — собственность должника
Бывает, что квартира принадлежит только одному супругу. Например, квартиру купили до свадьбы, получили в дар или по наследству во время брака.
Если заключали брачный договор, тогда этот документ будет устанавливать, кому и какое имущество принадлежит. Например, решили, что мужу достается все недвижимое имущество: тогда квартира будет считаться личным имуществом мужа.
Квартира, которая принадлежала только умершему мужу, целиком перейдет по наследству ко второму супругу. В этом случае кредиторы смогут требовать от жены выплатить долг из полной стоимости полученной квартиры.
Если квартира — в совместной собственности супругов
Совместная собственность означает, что квартира принадлежит мужу и жене в равных долях. В этом случае по наследству после смерти супруга переходит только половина квартиры, так как вторая половина изначально принадлежит жене.
На долю жены не смогут претендовать кредиторы и другие наследники.
В выписке ЕГРН указывают, кто собственник квартиры
Шаг №2. Проверить сумму долга
Сумму долгов проверяют через нотариуса. Обратиться за проверкой можно только после смерти должника. Запрос на проверку долгов подается вместе со свидетельством о смерти должника.
Совет: не пишите заявление о принятии наследства до получения информации по долгам
Если долгов больше, чем имущества
Супруга не обязана принимать наследство и платить по долгам мужа. Если долги превышают цену квартиры, от наследства можно отказаться. Для этого у нотариуса пишут и заверяют отказ от завещания.
Письменно отказаться от наследства можно в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя
Если долгов меньше, чем имущества
Бывает, что сумма долга значительно меньше стоимости квартиры, полученной по наследству. Например, долг 200 тысяч рублей, а квартира стоит 5 млн. Даже если наследник оплатит долг, его прибыль составит 4,8 млн.
Чтобы сохранить квартиру, супруга может взять новый кредит, чтобы погасить долг или договориться с кредиторами о постепенной оплате.
Шаг №3. Проверить страховку
Даже если у должника была страховка, банк имеет право предъявить требование к наследнику.
Если при кредитовании заемщик оформил страхование жизни, смерть будет считаться страховым случаем.
В договоре страхования указывают, кто получит деньги по страховке. Это может быть наследник или сам банк.
По договору выгодоприобретатель — тот, кто получит деньги после смерти должника
Страховая компания обязана выплатить кредит, если наследник или кредиторы подадут заявление и документы на выплату.
Если получателем денег указан наследник, то до подачи документов в страховую компанию придется принять наследство. Еще для получения денег от страховой компании нужен оригинал договора страхования.
К договору обычно прикладывают документы:
- копию свидетельства о смерти, заверенную нотариусом;
- медицинское заключение, в котором указана причина смерти;
- копию свидетельства о праве на наследство, заверенную нотариусом;
- паспорт наследника.
Шаг 4. Доказать, что квартира — единственное жилье должника
В 2021 году Верховный суд окончательно решил, какое жилье не достанется кредиторам после смерти должника.
В суд обратилась женщина получившая по наследству от матери ⅓ квартиры. Остальные доли в квартире принадлежали самой наследнице и ее сыну. У матери были долги и кредиторы подали документы в суд.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции решили, что долю в квартире надо отобрать в уплату долга. Однако Верховный суд решил иначе. Спорная квартира — единственное жилье наследницы и ее сына, другого жилья у них нет.
«Нельзя забирать в счет долга жилое помещение, если оно является для наследника единственным»
Не получиться считать квартиру единственным жильем, если:
- Наследник не жил в квартире с наследодателем.
- У наследника есть другая квартира или дом.
- Жилье было заложено под выплату кредита.
Доказать, что квартира является единственным жильем можно только через суд. Однако сам наследник подать заявление в суд не может. Инициатором судебного процесса должен быть кредитор.
Как сохранить жилье, полученное по наследству с долгами
- Договориться с кредиторами и выплатить долг поэтапно.
- Если кредит небольшой, долг можно выплатить с помощью нового кредита. Тогда квартиру не отберут.
- По наследству досталась квартира, в которой половина принадлежит по документам супруге — тогда наследство можно принять, а квартиру продать. Половину денег от продажи супруга заберет себе, остальными — расплатится по долгам. Даже если денег не хватит на покрытие долгов, кредиторы не смогут требовать остаток долга.
- Наследство можно не принимать. Тогда банк заберет часть жилья через суд. Вдове придется делить квартиру с чужими людьми или продавать свою долю.
- Если для супруги жилье, полученное по наследству, — единственное, тогда отобрать квартиру по суду кредиторы не смогут. Исключение — залог или ипотека. При судебных разбирательствах наследнику придется сослаться на решение Верховного суда РФ.
Автор: Марина ЕловскаяПодробнее на сайте Этажи Журнал