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Недвижимость
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Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами

Дата публикации: 15 нояб 2021
Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами
Содержание

Собственник жилья погиб. Его жена — единственный наследник. Кроме общей квартиры, иного жилья у нее нет. 

Но при оформлении наследства у мужа нашлись долги. Квартира арестована приставами, а кредиторы требуют отдать жилье.

Наши партнеры из агентства недвижимости «Этажи» объяснили, что нужно делать, чтобы сохранить жилье.

Партнерский материал

Шаг №1. Проверить права должника на квартиру

Если квартира — собственность должника

Бывает, что квартира принадлежит только одному супругу. Например, квартиру купили до свадьбы, получили в дар или по наследству во время брака. 

Если заключали брачный договор, тогда этот документ будет устанавливать, кому и какое имущество принадлежит. Например, решили, что мужу достается все недвижимое имущество: тогда квартира будет считаться личным имуществом мужа.

Квартира, которая принадлежала только умершему мужу, целиком перейдет по наследству ко второму супругу. В этом случае кредиторы смогут требовать от жены выплатить долг из полной стоимости полученной квартиры.

Если квартира — в совместной собственности супругов

Совместная собственность означает, что квартира принадлежит мужу и жене в равных долях. В этом случае  по наследству после смерти супруга переходит только половина квартиры, так как вторая половина изначально принадлежит жене. 

На долю жены не смогут претендовать кредиторы и другие наследники.

Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами №1

В выписке ЕГРН указывают, кто собственник квартиры

Шаг №2. Проверить сумму долга

Сумму долгов проверяют через нотариуса. Обратиться за проверкой можно только после смерти должника. Запрос на проверку долгов подается вместе со свидетельством о смерти должника.

Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами №2

Совет: не пишите заявление о принятии наследства до получения информации по долгам

Если долгов больше, чем имущества

Супруга не обязана принимать наследство и платить по долгам мужа. Если долги превышают цену квартиры, от наследства можно отказаться. Для этого у нотариуса пишут и заверяют отказ от завещания.

Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами №3

Письменно отказаться от наследства можно в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя

Если долгов меньше, чем имущества

Бывает, что сумма долга значительно меньше стоимости квартиры, полученной по наследству. Например, долг 200 тысяч рублей, а квартира стоит 5 млн. Даже если наследник оплатит долг, его прибыль составит 4,8 млн.

Чтобы сохранить квартиру, супруга может взять новый кредит, чтобы погасить долг или договориться с кредиторами о постепенной оплате.

Шаг №3. Проверить страховку

Даже если у должника была страховка, банк имеет право предъявить требование к наследнику.

Если при кредитовании заемщик оформил страхование жизни, смерть будет считаться страховым случаем.

В договоре страхования указывают, кто получит деньги по страховке. Это может быть наследник или сам банк. 

Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами №4

По договору выгодоприобретатель — тот, кто получит деньги после смерти должника

Страховая компания обязана выплатить кредит, если наследник или кредиторы подадут заявление и документы на выплату.

Если получателем денег указан наследник, то до подачи документов в страховую компанию придется принять наследство. Еще для получения денег от страховой компании нужен оригинал договора страхования.

К договору обычно прикладывают документы:

  • копию свидетельства о смерти, заверенную нотариусом;
  • медицинское заключение, в котором указана причина смерти;
  • копию свидетельства о праве на наследство, заверенную нотариусом;
  • паспорт наследника.

Шаг 4. Доказать, что квартира — единственное жилье должника

В 2021 году Верховный суд окончательно решил, какое жилье не достанется кредиторам после смерти должника.

В суд обратилась женщина получившая по наследству от матери ⅓ квартиры. Остальные доли в квартире принадлежали самой наследнице и ее сыну. У матери были долги и кредиторы подали документы в суд.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции решили, что долю в квартире надо отобрать в уплату долга. Однако Верховный суд решил иначе. Спорная квартира — единственное жилье наследницы и ее сына, другого жилья у них нет. 

«Нельзя забирать в счет долга жилое помещение, если оно является для наследника единственным»

Не получиться считать квартиру единственным жильем, если:

  1. Наследник не жил в квартире с наследодателем.
  2. У наследника есть другая квартира или дом.
  3. Жилье было заложено под выплату кредита.

Доказать, что квартира является единственным жильем можно только через суд. Однако сам наследник подать заявление в суд не может. Инициатором судебного процесса должен быть кредитор.

Как сохранить жилье, полученное по наследству с долгами

  1. Договориться с кредиторами и выплатить долг поэтапно.
  2. Если кредит небольшой, долг можно выплатить с помощью нового кредита. Тогда квартиру не отберут.
  3. По наследству досталась квартира, в которой половина принадлежит по документам супруге — тогда наследство можно принять, а квартиру продать. Половину денег от продажи супруга заберет себе, остальными — расплатится по долгам. Даже если денег не хватит на покрытие долгов, кредиторы не смогут требовать остаток долга.
  4. Наследство можно не принимать. Тогда банк заберет часть жилья через суд. Вдове придется делить квартиру с чужими людьми или продавать свою долю.
  5. Если для супруги жилье, полученное по наследству, — единственное, тогда отобрать квартиру по суду кредиторы не смогут. Исключение — залог или ипотека. При судебных разбирательствах наследнику придется сослаться на решение Верховного суда РФ.

Автор: Марина ЕловскаяПодробнее на сайте Этажи Журнал

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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