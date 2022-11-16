Обязательная доля в наследстве: что такое и кто может получить имущество без завещания
Обязательная доля наследства — это часть имущества, которая по закону полагается родственникам и иждивенцам, несмотря на волю, которую изъявил наследодатель. Право на обязательную долю в наследстве есть у родителей, детей, супругов и почти всех родственников, если у них есть статус «нетрудоспособный».
Разбираемся, каков размер обязательной доли в наследстве и в каких случаях она полагается наследникам.
Что такое обязательная доля в наследстве
Современное законодательство устроено таким образом, что даже если в завещании сказано, что родственники не получат ничего, им гарантирована доля в наследстве. То есть закон закрепляет за рядом категорий граждан право на часть наследуемого имущества, независимо от того, как составлено завещание.
В ст. 1149 и пп. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ говорится, что обязательная доля в наследстве по закону положена нетрудоспособным — это могут быть супруг, ребенок, родитель или оба родителя. Как правило, не зная об этом заранее, наследник может столкнуться с ощущением несправедливости, когда оказывается, что он не единственное лицо, который получит нажитое умершего. Распространенный случай: взрослые дети узнают, что из завещанного наследства родителя часть имущества полагается, например, и новому супругу, проживавшему с умершим последнее время.
Как передать недвижимость: завещание или дарственная
Кто имеет право на обязательную долю
Статья 1149 ГК содержит список тех, кто имеет обязательную долю в наследстве, и это достаточно большая группа людей:
- несовершеннолетние дети
- взрослые нетрудоспособные дети
- нетрудоспособные супруги
- нетрудоспособные родители
- нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении наследодателя не менее года. В эту категорию попадают практически любые родственники и не только (например, компаньоны или сожители)
Речь об обязательной доле идет только в том случае, если завещание нарушает права всех этих людей. Если несовершеннолетний, или родитель, или гражданин из указанной выше категории иждивенцев получает по завещанию долю, не меньше или больше обязательной, то ее не оспаривают. Обязательную долю определяет нотариус. Иногда в дело вмешивается суд, уменьшая обязательную долю наследования или вовсе отказывая в ней.
В любом случае полагаться на наследство как на подарок — опрометчиво, потому что получать имущество означает получать и новые обязанности. Например, часто наследнику приходится оплачивать содержание недвижимости, стоимость охраны ценностей и долги умершего.
С какими проблемами можно столкнуться, получая квартиру в наследство
Кто не имеет права на обязательную долю
Может показаться, что имущество невозможно завещать, потому что, даже если указывать в завещании родственников поименно, обязательно найдутся те, с кем им придется делиться. Но не все, с кем у наследодателя есть родство, могут стать наследниками.
Кто не может претендовать на свою долю:
- дети, усыновленные другой семьей при жизни биологических родителей из-за того, что тех лишили родительских прав, не могут претендовать на обязательную долю в наследстве
- ближайшие родственники прямого наследника, в случае если он умер после наследодателя, не успев вступить в наследство
- внуки и правнуки наследодателя тоже не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей не стало до открытия наследства. Обязательная доля в наследстве квартиры, акций или другого имущества им не положена
Недостойные наследники
В Гражданском кодексе есть термин недостойные наследники. Этот статус присваивают в судебном порядке, когда доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам.
Люди, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей, тоже не могут претендовать на обязательную долю, несмотря на наличие родственного статуса.
Размер обязательной доли
Обязательная доля в наследстве составляет не меньше половины доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания. Это правило действует для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года. Для тех, которые зарегистрированы раньше, обязательная доля выше и составляет 2/3.
Для наследства учитывают количество всех родственников и иждивенцев наследодателя.
Пример расчета обязательной доли
Решив оставить квартиру дочери, мать нанимает нотариуса для составления завещания в ее пользу. При этом сын является нетрудоспособным, поэтому у него есть право на обязательную долю. Без завещания каждому из детей досталась бы половина квартиры. Обязательная доля должна выделяться в объеме не менее половины от возможного наследства. Значит, сын получит четверть квартиры, а наследник по завещанию — 3/4.
Как разделить недвижимость без завещания: нормы, правила, распространенные ошибки
Что учитывается при расчете
Порядок выделения обязательной доли наследства включает все, что было у наследодателя. Неважно, много это или мало — вплоть до бытовой техники и счетов в банке.
Обязательная доля компенсируется из имущества, которое не попало в завещание. Из имущества, которое попало в завещание, обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли.
Отказ от обязательной доли
От обязательной доли в наследстве можно отказаться, если нет возможности или желания брать на себя долги или прочие расходы умершего. Другой человек, указанный в завещании, в этом случае не может быть наследником. Отказ наследника от обязательной доли без дополнительного согласия увеличит долю каждого наследника, который вступит в права. Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.
Что делать, если квартира досталась по наследству с долгами
Кроме того, споры, связанные со стоимостью наследства, всегда напрямую зависят от установления размера обязательной доли. Суд учитывает выводы оценочных экспертиз, в том числе по стоимости имущества, а также притязания участников процесса, которые претендуют на долю.