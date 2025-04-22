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Недвижимость
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Кто такой титульный собственник

Дата публикации: 22 апр 2025
Кто такой титульный собственник

В статье разберем, кто такой титульный собственник недвижимости, чем он отличается от законного владельца, как оформить титул и какие риски могут возникнуть при его отсутствии.

Кто такой титульный собственник

Титульный собственник — это человек или организация, чье право на владение имуществом закреплено в официальных документах. Это может быть свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН или договор купли-продажи, зарегистрированный в Росреестре.

В чем отличие титульного владельца от законного

Разница между титульным и законным владельцем заключается в наличии документов.

Титульный собственник имеет правоустанавливающие документы, а законный владелец может просто пользоваться имуществом без оформления титула. Например, арендатор жилья является законным владельцем, но не титульным.

Что включает в себя титул собственности

  • Право владения.
  • Право пользования.
  • Право распоряжения.

Для подтверждения титульного права собственности необходимо предоставить документы, такие как:

  • Договор купли-продажи.
  • Свидетельство о наследстве.
  • Выписка из ЕГРН.

Виды собственности

Собственность может быть нескольких видов:

  • Индивидуальной (на одного владельца).
  • Совместной (на несколько лиц, например, супругов).
  • Долевой (с определением долей каждого собственника).

Как оформить титул собственности

Чтобы оформить титульное право, нужно:

  • Заключить сделку (купля-продажа, дарение и т.д.).
  • Зарегистрировать право в Росреестре.
  • Получить выписку из ЕГРН.

Риски при отсутствии титула

Отсутствие титула может привести к серьезным негативным последствиям. Вот основные неприятности, с которыми можно столкнуться:

  • Невозможность продать или подарить имущество.
  • Споры с третьими лицами.
  • Потеря права пользования жильём или земельным участком.

Как проверить титул собственности

Проверить титульное право можно с помощью нескольких популярных вариантов:

  1. Заказать выписку из ЕГРН на Госуслугах.
  2. Обратиться за выпиской из ЕГРН в МФЦ.
  3. Попросить у собственника жилья соответствующие документы.

Можно ли доверять этим вариантам на 100%? К сожалению, нет. Но есть отличная альтернатива: для защиты покупателей не только на этапе сделки, но и в будущем, сервис Домклик предлагает услугу «Сделка с гарантией».

В рамках этой услуги юристы тщательно проверяют историю объекта и продавца. Если выявляются критические риски, покупка не рекомендуется, а проверку нового объекта можно провести бесплатно.

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Кто такой титульный собственник: коротко

Титульный собственник — это физическое или юридическое лицо, чье право на недвижимость (квартиру, дом, земельный участок) подтверждено официальными документами, такими как выписка из ЕГРН или договор купли-продажи.

Такой статус позволяет владельцу законно распоряжаться имуществом: продавать, дарить или сдавать его в аренду. В отличие от титульного, законный владелец может просто пользоваться имуществом без оформления права собственности, что ограничивает его возможности.

Оформление титула включает регистрацию права в Росреестре и получение подтверждающих документов. Отсутствие титула может привести к рискам, таким как невозможность продажи имущества или споры с третьими лицами.

Проверить титульное право можно через выписку из ЕГРН, а также застраховать его для защиты от юридических рисков. Статус титульного собственника дает преимущества, но требует ответственности, включая уплату налогов и соблюдение законодательства.

Законы и регулирование рынка
Оформление документов
Недвижимость
Проверка недвижимости
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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