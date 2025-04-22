Кто такой титульный собственник
В статье разберем, кто такой титульный собственник недвижимости, чем он отличается от законного владельца, как оформить титул и какие риски могут возникнуть при его отсутствии.
Кто такой титульный собственник
Титульный собственник — это человек или организация, чье право на владение имуществом закреплено в официальных документах. Это может быть свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН или договор купли-продажи, зарегистрированный в Росреестре.
В чем отличие титульного владельца от законного
Разница между титульным и законным владельцем заключается в наличии документов.
Титульный собственник имеет правоустанавливающие документы, а законный владелец может просто пользоваться имуществом без оформления титула. Например, арендатор жилья является законным владельцем, но не титульным.
Что включает в себя титул собственности
- Право владения.
- Право пользования.
- Право распоряжения.
Для подтверждения титульного права собственности необходимо предоставить документы, такие как:
- Договор купли-продажи.
- Свидетельство о наследстве.
- Выписка из ЕГРН.
Виды собственности
Собственность может быть нескольких видов:
- Индивидуальной (на одного владельца).
- Совместной (на несколько лиц, например, супругов).
- Долевой (с определением долей каждого собственника).
Как оформить титул собственности
Чтобы оформить титульное право, нужно:
- Заключить сделку (купля-продажа, дарение и т.д.).
- Зарегистрировать право в Росреестре.
- Получить выписку из ЕГРН.
Риски при отсутствии титула
Отсутствие титула может привести к серьезным негативным последствиям. Вот основные неприятности, с которыми можно столкнуться:
- Невозможность продать или подарить имущество.
- Споры с третьими лицами.
- Потеря права пользования жильём или земельным участком.
Как проверить титул собственности
Проверить титульное право можно с помощью нескольких популярных вариантов:
- Заказать выписку из ЕГРН на Госуслугах.
- Обратиться за выпиской из ЕГРН в МФЦ.
- Попросить у собственника жилья соответствующие документы.
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Кто такой титульный собственник: коротко
Титульный собственник — это физическое или юридическое лицо, чье право на недвижимость (квартиру, дом, земельный участок) подтверждено официальными документами, такими как выписка из ЕГРН или договор купли-продажи.
Такой статус позволяет владельцу законно распоряжаться имуществом: продавать, дарить или сдавать его в аренду. В отличие от титульного, законный владелец может просто пользоваться имуществом без оформления права собственности, что ограничивает его возможности.
Оформление титула включает регистрацию права в Росреестре и получение подтверждающих документов. Отсутствие титула может привести к рискам, таким как невозможность продажи имущества или споры с третьими лицами.
Проверить титульное право можно через выписку из ЕГРН, а также застраховать его для защиты от юридических рисков. Статус титульного собственника дает преимущества, но требует ответственности, включая уплату налогов и соблюдение законодательства.
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