Приёмка квартиры с Домклик: что это за услуга и как происходит
- Что такое приёмка квартиры
- Зачем нужна помощь в приёмке
- Как происходит приёмка квартиры с Домклик
- Как и когда записаться
- Если на приёмке не будет всех собственников
- Что брать с собой на приемку
- Какие документы проверить перед приёмкой
- Какие документы подписываются после приёмки
- Что делать, если вы не готовы принять квартиру
Принять квартиру у застройщика — не формальность. Важно знать, на что обращать внимание, как проверять, как фиксировать возможные недочеты.
Что такое приёмка квартиры
Это обязательная процедура по передаче жилья застройщиком покупателю. Вы можете не принимать квартиру, если будут обнаружены существенные дефекты.
Застройщик обязан предоставить квартиру без дефектов и нарушений.
Зачем нужна помощь в приёмке
Выявить все дефекты может только профессионал с помощью специального оборудования, визуальной оценки и личного опыта может быть недостаточно. Кроме того, потребуется правильно составить и описать все дефекты в акте осмотра, который будет передан застройщику.
Как происходит приёмка квартиры с Домклик
- Заполните форму заказа и оплатите услугу. Если у вас есть вопросы, то вы можете запросить консультацию менеджера по приёмке.
- После оплаты услуги или запроса консультации с вами свяжется менеджер по приёмке, чтобы подтвердить заказ и/или ответить на ваши вопросы.
- Если у застройщика есть требования к специалисту по приёмке и нужно предоставить пакет документов, то менеджер по приёмке направит вам необходимые документы.
- Накануне дня приёмки с вами свяжется назначенный специалист, чтобы договориться о месте встречи.
- В назначенный день специалист проверяет квартиру на наличие строительных дефектов и составляет список замечаний. Дополнительно в информативных целях делает замер площади и проверку тепловизором (при условии подходящего сезона).
- Специалист передаёт вам список дефектов любым удобным для вас способом и рассказывает вам о найденных замечаниях.
Стоимость услуги зависит от местоположения и метража недвижимости.
Как и когда записаться
В течение 7 дней после получения уведомления от застройщика о начале приёмки квартир выберите подходящую дату и время.
Срок передачи квартиры застройщиком обозначен в договоре долевого участия.
Рекомендуем:
- записаться на приёмку заранее, чтобы она прошла в удобное для вас время и без спешки
- запланировать приёмку на утренние или дневные часы, чтобы в квартире была хорошая освещенность
Обратите внимание:
- время приёмки (с 9 до 20) вы сможете сообщить менеджеру при подтверждении заказа
- изменение даты приёмки возможно минимум за 3 дня до планируемого дня приёмки, чтобы успеть найти специалиста и при необходимости направить документы для застройщика
Если на приёмке не будет всех собственников
Если кто-то из будущих собственников, указанных в договоре долевого участия, не сможет лично присутствовать на приёмке, то необходимо оформить нотариально заверенную доверенность от его имени.
Если на приёмке не сможет присутствовать ни один из собственников квартиры, то специалист может принять квартиру самостоятельно по нотариально заверенной доверенности на имя приёмщика.
Требования к доверенности лучше заранее уточнить у вашего застройщика.
Что брать с собой на приемку
- Паспорт
- Договор долевого участия и приложение к договору с планом квартиры
- Доверенности от всех собственников, которые не присутствуют на приёмке
- Доверенность на приёмщика при наличии такого требования от застройщика
Какие документы проверить перед приёмкой
Застройщик предоставляет клиенту пакет документов, включающий:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
- технический и кадастровый паспорта дома (по запросу)
- документы на установленные счётчики с их показаниями
Какие документы подписываются после приёмки
Акт осмотра квартиры (дефектный лист) — документ, в котором фиксируются выявленные в ходе приёмки дефекты и недочёты. Подписывается будущим собственником и застройщиком.
Акт приёма-передачи—документ, подтверждающий передачу квартиры застройщиком собственнику, а также отсутствие претензий у обеих сторон. Подписывается будущим собственником и застройщиком.
Что делать, если вы не готовы принять квартиру
Если по итогу проверки квартиры у вас есть замечания и вы не готовы принять её, подпишите с застройщиком акт осмотра, в котором будут указаны найденные дефекты.
Подписать акт приёма-передачи квартиры вы сможете после устранения дефектов застройщиком и повторной приемки.