Угловая квартира: плюсы и минусы, особенности планировки и отзывы жильцов
Стоит ли покупать угловую квартиру? Решили разобраться в основных плюсах и минусах такого жилья, а ещё собрали отзывы жильцов. За исходную точку взяли тип строения, в котором расположена квартира.
Квартира в панельном доме
Без лишних отступлений: плюсов у такой недвижимости гораздо меньше, чем минусов. Связано это большей частью с погрешностями, которые допускались еще на этапе строительства. Тонкие стены, отсутствие утеплителя, некачественно сделанные швы — все это добавляет остроты угловому вопросу в панельном доме.
- Здесь холоднее
В среднем — на 3-4 градуса, чем в соседних квартирах. В сильно запущенных ситуациях разница с другими квартирами может доходить до 10 градусов.
Хорошая новость: это можно исправить. Плохая новость: на это потребуются материальные вложения. Работу над ошибками обычно начинают с проверки швов. Если состояние швов неудовлетворительное, их заделывают. После помещение дополнительно утепляют. Далее (особенно если здание достаточно старое) — ревизии подвергают окна и систему отопления.
- Стены угловых квартир любит плесень
Конденсат, а за ним и плесень — частые спутники угловых квартир в домах панельного типа. Причина — промерзание стен. Из-за разницы температур внутренней поверхности стен и воздуха в помещении на стенах конденсируется влага, а на влажной поверхности размножается плесень. Последняя становится не просто косметическим дефектом, но и негативно влияет на самочувствие жильцов.
Эту проблему также можно решить: устранить источник холода и сквозняков и регулярно проветривать комнаты.
- Чрезмерное нагревание квартиры
В теплый сезон в угловых квартирах может проявиться другая проблема — сильное нагревание помещения за счет солнечных лучей. Как с ней бороться: установить кондиционер, регулярно проветривать квартиру, во время солнцепека держать шторы закрытыми.
- Стоимость таких квартир ниже
Прилагающийся бонус к имеющимся недостаткам — низкая цена таких квартир. Спрос на них не высок, поэтому продавцы дают хорошую скидку.
Что важно: сумма, которая обычно тратится на улучшение квартиры (борьбу с холодом, сквозняками и плесенью) меньше разницы в цене между угловой и обычной квартирами. А значит, можно неплохо сэкономить.
- Окна выходят на разные стороны
Это плюс, как ни посмотри: во-первых, это изобилие солнечного света, во-вторых, естественная вентиляция при открытии окон, ну и, в-третьих, разнообразный вид.
Квартира в доме из кирпича
В отличие от панельных домов, в кирпичных (особенно советской постройки) стены отличаются большей толщиной. Поэтому с промерзанием стен вы не столкнетесь. Хотя и в этом случае найдутся свои недостатки.
- И снова холодно
Всё же угловая квартира в кирпичном доме достаточно холодная. Основная причина — возраст большинства кирпичных зданий, а следовательно износ окон и батарей. Обновив и первые, и вторые, вы сможете устранить проблему.
- Спасают стены
Толстые стены — хороший буфер, который держит тепло. Поэтому если в холода у вас ненадолго отключат отопление, вы это вряд ли почувствуете. Летом, благодаря той же толстой кирпичной кладке, в угловых помещениях сохраняется комфортная температура.
Квартира в новостройке
Новое жилье строят по новым технологиям, что предполагает исключение недостатков угловых квартир, на которые мы указали выше. Но и здесь случаются исключения в виде отклонения от строительных норм.
- Минусы зависят от застройщика
К примеру, если застройщик сэкономил на утеплителе, то температура в угловой квартире будет ниже, чем в соседних. Если на шумоизоляции, то вам наверняка будет мешать уличный шум.
И с этим всем придется либо мириться, либо брать дело в свои руки и самостоятельно исправлять ситуацию.
- Расположение
Безусловно, в таких квартирах гораздо больше света и воздуха. К тому же, владельцы угловых квартир, особенно на первом и последнем этажах имеют меньше соседей, а значит проблем с коммуникациями.