Какую квартиру выбрать: варианты планировок
Один из самых важных пунктов при выборе квартиры — ее планировка. От этого зависит, насколько вам комфортно и удобно будет в ней жить. Рассказываем, какие бывают планировки, и на что нужно обратить внимание при выборе.
Что важно учесть при выборе планировки
Площадь и необходимость помещений
Продумайте функциональное предназначение для каждого помещения и их соответствие с вашими пожеланиями. Если вы всегда хотели гостиную-столовую, то выбирайте европланировку или квартиру с большой кухней и широким коридором.
Помните, что «больше» не всегда означает «лучше». Общее количество квадратных метров помещения и его полезная площадь (сумма площадей кухни и комнат) — это не одно и то же. Основное внимание надо обращать на вторую величину — она и будет основным местом жизни в квартире.
Факт: даже небольшие по площади квартиры с логичной и оправданной планировкой всегда выигрывают пусть и у просторных, но грубо и бестолково спроектированных.
Расположение и количество окон
Суровость российского климата приучила нас особенно заботиться об инсоляции помещений — важность витамина D для общего физического состояния, настроения и самочувствия сложно переоценить.
В таких условиях лучше выбирать квартиру, жилые комнаты в которой выходят окнами на западную или южную сторону. Тогда зимой вам не придется включать свет уже после обеда.
«Жаворонкам» лучше обустроить спальни с окнами, выходящими на восток и юго-восток — лучи утреннего солнца помогут взбодриться при пробуждении.
Расположение мокрых зон
Расположение мокрых зон (кухня, санузлы) строго ограничено проектом дома. Вы не сможете перенести кухню в жилую комнату или увеличить за счет комнат территорию санузлов и наоборот. Увеличить площадь кухни и санузлов можно только за счет коридоров и подсобных помещений.
Расположение капитальных стен
Капитальные стены не только запрещено сносить, даже организация дверного проема в них составит трудность. Сразу выясните, какие стены капитальные, а какие нет, чтобы избежать разочарований при возможной перепланировке — например, если хотите объединить кухню и гостиную.
Расположение сантехники и инженерных коммуникаций
Решите, как бы вы хотели расположить сантехнику и инженерное оборудование и сравните то, что получилось с планом БТИ. Проконсультируйтесь со специалистом и узнайте, возможен ли такой вариант размещения — некоторые из ваших идей могут оказаться технически невыполнимыми.
Например, перенос сантехнического оборудования, мойки или плиты допустим в радиусе полуметра от того, что изображен на плане.
Расположение личных и общих зон
Все помещения в квартире делятся на личные и общие. Общие: гостиная, кухня, столовая, прихожая, коридор, гостевой санузел. Личные: спальня, ванна, гардеробная, детская, кабинет.
Удачное решение планировки, когда общественные зоны находятся ближе к входу в квартиру, а личные — дальше. Особенно это касается больших семей и радушных хозяев, у которых часто собираются гости.
Геометрия пространства
Самые удобные формы помещения — прямоугольники и квадраты. Это оптимально и в плане эргономики, и стилевых решений. Планировка необычных форм: эллипсы, шестиугольники, длинные и вытянутые формы может и выглядит оригинально, но на практике только добавляет головной боли в организации интерьера.
Расположение входной двери
Нелишним будет посмотреть план этажа и оценить, насколько двери соседних квартир удалены друг от друга. Если они расположены слишком близко или находятся под углом друг к другу, это создаст определенные неудобства.
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Какие планировки бывают
Квартира с изолированными комнатами
Как показывает практика, это идеальный вариант для большой семьи. Комнаты изолированы друг от друга и от коридора, у каждого есть свое личное пространство.
Такой тип планировки практически не имеет недостатков, разве что некоторые изолированные комнаты могут быть очень маленькими.
Квартира со смежными комнатами
При такой планировке одна комната имеет выход в коридор, в другие можно пройти через первую.
Такая планировка удобна в случае, если в квартире живет пара, или в квартире больше двух комнат, тогда проходную комнату можно использовать как гостиную. В современных домах от такого типа планировки практически отказались.
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Свободная планировка
Квартиры со свободной планировкой — это, по сути, пространство для творчества и фантазии. Такие можно найти почти в каждой в новостройке. Все внутренние стены обозначены периметром высотой в кирпич, кажется: твори — не хочу. Но не все так просто. Если стен нет в реальности, это не значит, что их нет в плане БТИ (Бюро технической инвентаризации) — там они вполне полноценные, и чтобы возвести их в другом месте, вам необходимо будет получить разрешение.
Часто застройщики произвольно режут пространство квартиры, не сильно задумываясь, как в этом пространстве жить. Поэтому перед покупкой квартиры со свободной планировкой тщательно изучайте план БТИ.
Квартиры со свободной планировкой обладают и рядом преимуществ. Во-первых, за счет того, что застройщику не нужно возводить стены, заботиться о внутренней отделке и разводке проводки, такие квартиры стоят дешевле.
Так что если у вас есть свои творческие задумки по организации пространства, вы готовы вложиться в дизайн-проект и отделку с нуля и не торопитесь с переездом, квартира со свободной планировкой однозначно ваш вариант.
Двухуровневая планировка
Не самый бюджетный вариант, но плюсов у него достаточно. Двухуровневая квартира — в каком-то смысле альтернатива частному дому в условиях городской среды. Это простор, удобство, функциональность.
Такой вариант планировки представляет множество вариантов для зонирования пространства, подходит семьям с детьми. На первом этаже обычно устраивается общая гостиная зона от самого входа в квартиру, второй этаж — место для личного пространства и спален.
По вкусу этот вариант придется поклонникам лофта в интерьере — высокие потолки и свободное пространство отлично подходят для оформления в индустриальном стиле.
Квартира-студия
В квартире-студии огороженным стенами пространством остается только санузел. На функциональные зоны вы делите ее сами.
Главное преимущество квартиры такого типа — много пространства и воздуха. Даже миниатюрная студия будет выглядеть просторно. Плюс, за счет небольшого метража, они обычно стоят не очень дорого.
Один из главных минусов — практически полное отсутствие личного пространства. Так что людям, живущим вместе в студии, лучше иметь более-менее схожие биоритмы и темперамент.
Системы зонирования не дадут полной шумо- и светоизоляции, а интровертам, склонным к частым уединениям и изолированности, вообще может показаться, что они находятся под постоянным «прицелом».
Полустудия или европланировка
При таком варианте планировки кухня совмещена с гостиной, а спальни изолированы. Это оптимальный вариант для больших семей — есть и личное пространство у каждого, и место, чтобы проводить время всем вместе, в том числе и готовящим еду.
Очевидное преимущество — евродвушки или евротрешки за счет меньшей площади чаще всего стоят на 15-30% дешевле обычных двух- или трехкомнатных квартир в эконом-сегменте.
Европланировка также прекрасно подойдет для различных интерьерных решений, необычных стилевых композиций и воплощения дизайнерских идей.