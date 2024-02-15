На Домклик прошла первая межрегиональная сделка между жителями городов с большой разницей во времени
Сервис недвижимости Домклик 14 февраля провел первую межрегиональную сделку по продаже недвижимости с разницей во времени у продавца и покупателя в 9 часов.
В момент заключения договора продавец находился в Холмске (Сахалинская область), а покупатель — в Калининграде.
Домклик проводит три тысячи межрегиональных сделок в месяц — это востребованная услуга. Теперь такие сделки станут еще удобнее и доступнее во всех часовых поясах нашей страны. Пока сервис доступен только для ипотечных сделок, но мы будем масштабировать эту услугу на любые сделки с недвижимостью, в том числе за собственные средства.
Раньше межрегиональные сделки проходили синхронно: их участники одновременно приходили в офисы Сбербанка в разных городах. С учетом большого количества часовых поясов это не всегда было возможно.
Теперь благодаря техническим доработкам через Домклик можно провести сделку во всех 11 часовых поясах страны. Например, заключение договора между жителями Калининграда и Петропавловска-Камчатского, где разница 10 часов, стали реальностью.
Такая сделка проходит в два этапа:
- Продавец посещает офис банка, проходит идентификацию, выпускает усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и проверяет все параметры сделки.
- Покупатель приходит в банк, а продавец удаленно, находясь где угодно, подписывает документы ранее выпущенной УКЭП.
Все остальное берет на себя Домклик. Обо всех действиях по сделке мы сообщим участникам по СМС и электронной почте.