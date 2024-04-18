Какие документы нужны, чтобы сдать квартиру
В статье расскажем, какие документы понадобятся тому, кто решил сдать квартиру в аренду — а точнее, внаём. Также объясним, в чём разница между договором найма жилого помещения и договором аренды жилья.
Чем договор аренды квартиры отличается от договора найма
В повседневной жизни мы часто говорим «договор аренды», имея в виду договор коммерческого найма жилья — когда один человек сдает жильё другому человеку.
Закон же четко разделяет договор аренды жилого помещения, который заключается с юридическим лицом, и договор коммерческого найма жилого помещения, который заключается между физическими лицами. Важно знать эту разницу.
Мы будем говорить именно о тех случаях, когда один человек сдает жильё другому — по договору коммерческого найма жилого помещения.
Согласно главе 35 Гражданского кодекса РФ, по договору найма жилого помещения одна сторона — собственник (наймодатель) — предоставляет другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Какие документы нужны, чтобы сдать квартиру
Для заключения договора найма жилого помещения и сдачи квартиры собственнику потребуются следующие документы:
- Паспорта всех участников — наймодателя и нанимателя. Если интересы собственника представляет доверенное лицо, то также потребуется его паспорт и сама доверенность, заверенная нотариально.
- Документы, подтверждающие право собственности на жильё. Для этого нужна свежая выписка из ЕГРН и договор, который подтверждает право собственности на квартиру(например, договор купли-продажи или договор дарения).
- Корректно составленный договор между наймодателем и нанимателем. Дополнительно составляется опись имущества и акт приёма-передачи.
- Справка об отсутствии долгов за ЖКУ — так новый арендатор будет уверен, что он не платит за предыдущих жильцов. Справки можно получить в управляющей компании, МФЦ или в офисах ресурсопоставляющих организаций.
Кроме того, если квартира находится в ипотеке, также потребуется запросить согласие банка на сдачу залогового жилья в аренду.
Как получить выписку из ЕГРН
Выписка из ЕГРН доказывает, что именно вы являетесь собственником — и имеете полное право сдавать квартиру.
Получить свежую выписку из ЕГРН можно на Госуслугах (онлайн-выписка), через МФЦ или в офисе Росреестра (бумажный вариант).
С весны 2023 года полная информация о том, кто владеет недвижимостью, содержится только в той выписке, которую заказывает сам собственник. Посторонние лица полную выписку с такой информацией получить не могут. То есть потенциальный арендатор не может сам проверить, кому принадлежит квартира.
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Как сдать квартиру выгодно и без проблем
Грамотно составить договор аренды с учётом всех особенностей, избежать рисков при сдаче квартиры и даже застраховать жильё и арендные платежи помогают различные сервисы, в том числе Домклик Аренда.
В рамках услуги по сдаче внаем вашей квартиры можно получить:
- Консультацию со специалистом. Вы расскажете о вашем жилье, а мы — о сервисе и выгодном для вас размере арендной платы.
- Подготовку объявления и его продвижение. Мы грамотно составим объявление, разместим его на сервисах по аренде и начнём продвижение.
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- Проект договора от профессиональных юристов. К моменту выбора арендатора наши юристы подготовят проект договора, а также чек-лист для описи имущества.