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Недвижимость
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Какие документы нужны, чтобы сдать квартиру

Дата публикации: 18 апр 2024
Какие документы нужны, чтобы сдать квартиру
Содержание

В статье расскажем, какие документы понадобятся тому, кто решил сдать квартиру в аренду — а точнее, внаём. Также объясним, в чём разница между договором найма жилого помещения и договором аренды жилья.

Чем договор аренды квартиры отличается от договора найма

В повседневной жизни мы часто говорим «договор аренды», имея в виду договор коммерческого найма жилья — когда один человек сдает жильё другому человеку.

Закон же четко разделяет договор аренды жилого помещения, который заключается с юридическим лицом, и договор коммерческого найма жилого помещения, который заключается между физическими лицами. Важно знать эту разницу.

Мы будем говорить именно о тех случаях, когда один человек сдает жильё другому — по договору коммерческого найма жилого помещения.

Согласно главе 35 Гражданского кодекса РФ, по договору найма жилого помещения одна сторона — собственник (наймодатель) — предоставляет другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

Какие документы нужны, чтобы сдать квартиру

Для заключения договора найма жилого помещения и сдачи квартиры собственнику потребуются следующие документы:

  • Паспорта всех участников — наймодателя и нанимателя. Если интересы собственника представляет доверенное лицо, то также потребуется его паспорт и сама доверенность, заверенная нотариально.
  • Документы, подтверждающие право собственности на жильё. Для этого нужна свежая выписка из ЕГРН и договор, который подтверждает право собственности на квартиру(например, договор купли-продажи или договор дарения).
  • Корректно составленный договор между наймодателем и нанимателем. Дополнительно составляется опись имущества и акт приёма-передачи.
  • Справка об отсутствии долгов за ЖКУ — так новый арендатор будет уверен, что он не платит за предыдущих жильцов. Справки можно получить в управляющей компании, МФЦ или в офисах ресурсопоставляющих организаций.

Кроме того, если квартира находится в ипотеке, также потребуется запросить согласие банка на сдачу залогового жилья в аренду.

Как получить выписку из ЕГРН

Выписка из ЕГРН доказывает, что именно вы являетесь собственником — и имеете полное право сдавать квартиру.

Получить свежую выписку из ЕГРН можно на Госуслугах (онлайн-выписка), через МФЦ или в офисе Росреестра (бумажный вариант).

С весны 2023 года полная информация о том, кто владеет недвижимостью, содержится только в той выписке, которую заказывает сам собственник. Посторонние лица полную выписку с такой информацией получить не могут. То есть потенциальный арендатор не может сам проверить, кому принадлежит квартира.

Читайте также: Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости

Как сдать квартиру выгодно и без проблем

Грамотно составить договор аренды с учётом всех особенностей, избежать рисков при сдаче квартиры и даже застраховать жильё и арендные платежи помогают различные сервисы, в том числе Домклик Аренда.

В рамках услуги по сдаче внаем вашей квартиры можно получить:

  • Консультацию со специалистом. Вы расскажете о вашем жилье, а мы — о сервисе и выгодном для вас размере арендной платы.
  • Подготовку объявления и его продвижение. Мы грамотно составим объявление, разместим его на сервисах по аренде и начнём продвижение.
  • Обработку входящих звонков. Мы будем отвечать на звонки, отбирать подходящих жильцов и планировать просмотры.
  • Проект договора от профессиональных юристов. К моменту выбора арендатора наши юристы подготовят проект договора, а также чек-лист для описи имущества.

Читайте также: Договор аренды или договор найма жилья: в чем разница и как составить

Аренда недвижимости
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Как сдать квартиру
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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